Análisis de Valkyrie Elysium: una propuesta renovadora que respeta sus orígenes

La compañía japonesa Square Enix nos dio muchísimas franquicias de estrategia que conocemos desde hace décadas y Valkyrie Profile es una de ellas. Este era un fantástico RPG por turnos en 2D del cual, luego su último lanzamiento en 2009, no tuvimos mucha más información. Pero, por sorpresa y 13 años después, la empresa decide retomar la saga con una nueva entrega llamada Valkyrie Elysium, que mantiene su clásico estilo RPG pero abandona sus combates estratégicos y metódicos, para pasar a la acción desenfrenada digno de un clásico hack & slash.

Como dice la famosa frase televisiva “el público se renueva”, en la industria de los videojuegos sucede lo mismo. No solo se renueva, si no que cambia y modifica su manera de jugar por lo cual este cambio de género no hace más que devolver la vida a la saga para usuarios que no la conocían o aquellos más viejos que tal vez no disponemos de las cientos de horas que nos consumía un juego de tales características. Pero hay algo que no abandona: su historia basada en la mitología nórdica.

En Elysium nosotros encarnamos a una Valquiria que se encuentra bajo el mando de Odin, quien nos encargará cosechar las almas eliminando todos los monstruos que acechan las naciones de Midgard y de esta forma detener el final del mundo. Pero durante el camino iremos conociendo diferentes personajes que nos harán cuestionarnos nuestra identidad y si nuestro camino es, finalmente, el correcto.

Su narrativa desde el comienzo puede tornarse un poco básica, con diálogos ajustados a la trama. Pero, a medida que avancemos, todo se irá volviendo mucho más interesante y las notas que podemos encontrar distribuidas por el escenario cobrarán mucho más sentido.

En cuanto a su estructura, estamos frente a un juego que se dividirá en diferentes episodios. Cada uno de ellos nos ofrecerá un mapa bastante lineal que tendrá diferentes pasillos para abrir cobres o buscar coleccionables, pero el camino siempre será único para poder resolverlo. En cada uno comenzaremos con un objetivo y terminamos luchando contra un jefe final, aunque lo interesante de este diseño es que continuamente estaremos enfrentándonos a enemigos y aprendiendo a dominar el sistema de combate, que es muy complejo y considero que es la estrella del título.

Al principio puede resultar un poco caótico. Aunque el tutorial intente ser intuitivo -explicando como hacer un dash, bloquear, saltar-, en pocos minutos la propuesta se vuelve compleja. De todas formas, tarde o temprano terminas dominando cada una de sus características.

Como arma principal contaremos con una espada, pero -a medida que progresamos- iremos ampliando ese catálogo. Podremos llevar equipadas dos y, dependiendo el tipo de enemigo, generarnos menor o mayor daño según el arma. Este se complementa con los “einheriar”, espíritus de guerreros de caídos, los cuales podremos invocar por una cantidad de tiempo determinada y nos ayudarán en combate. Cada uno de los einheriar tendrá un elemento de ataque diferente (rayo, fuego, hielo, etc) que afectará también al ataque de nuestra valquiria, lo que provocará parálisis a los enemigos que sean vulnerables a cada uno de los elementos.

Pero la propuesta de combate no termina ahí ya que la valquiria tendrá sus propias skills de los cuales podrá llevar equipadas 4 en total y nos permitirá, junto a todos los elementos restantes, generar una interesante build para poder eliminar a todos los enemigos de forma eficaz.

De todos modos, no olvidemos que estamos dentro de un RPG y como tal tendremos un árbol de mejoras que nos darán nuevos movimientos y beneficios en combate, al igual que la oportunidad para mejorar las armas y ser mucho más devastadores. También podremos mejorar nuestras skills buscando libros de diferentes niveles y perfeccionando a nuestros einheriar mediante misiones secundarias dentro de niveles que ya hayamos superado.

Sin dudas, llevar sus mecánicas a la práctica es de las cosas más divertidas del juego. Se siente complejo, pero cuando comenzas a entrelazar ataques, combos, saltos, movimientos veloces y vemos la pantalla cargada de destellos y algún que otro remate, no nos darán ganas de soltarlo. Sin dejar de lado que todo está acompañado del magnífico soundtrack de Motoi Sakuraba que vuelve épico cada uno de los combates.

Como opinión personal me gustaría aclarar que su apartado gráfico estilo cel shading fue uno de los aspectos que menos disfruté de esta propuesta. No estamos frente a un potente gráfico y se nota que tiene un desarrollo intergeneracional, encontrando por momentos interiores bastante genéricos y zonas un poco repetitivas. Pero, por otro lado, hay muchos escenarios donde se deja ver una destacada dirección de arte y un diseño de enemigos -como es el caso de los jefes-, que son realmente interesantes, lo que equilibra la balanza del apartado visual.

Sin lugar a dudas Valkyrie Elysium vuelve para reivindicar viejos tiempos y ofrecernos algo no tan nuevo, pero si diferente dentro de la saga. Un producto que tal vez sentimos ya haberlo jugado pero que nos divierte durante todo el transcurso de su historia. Una gran oportunidad para volvernos a encontrar con un clásico, que aunque llegó haciendo poco ruido, se ganó un lugar dentro de los lanzamientos del mes de septiembre y por supuesto, una nueva chance para volver a salvar el mundo.

