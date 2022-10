¡Sorpresa! EA y Criterion Games mostraron el nuevo tráiler de Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound (2022)

Pasaron tres años desde que la adrenalina de las carreras arcade no enciende las pantallas del gaming. Por suerte, EA y Criterion Games decidieron lanzar sorpresivamente el Need for Speed Unbound, la nueva experiencia de la franquicia de racing que combinará arte cell shading, guiños a la animación japonesa y mucho sabor de cultura urbana protagonizado por los autos más RGB que existen en los juegos de carrera.

Need for Speed Unbound (2022)

Lejos de intentar crear una experiencia de racing basada en el hiperrealismo y la simulación exacta de la ingeniería automotriz, Unbound parece entender que lo que marcará la diferencia es su estilo artístico. Las imágenes de las persecuciones policiales del nuevo título y los escenarios nocturnos son un gran guiño a Need for Speed Underground (2003) y el curioso apartado gráfico le suma un sabor único a una franquicia que necesitaba volver a las calles.

Need for Speed Unbound (2022)

El tráiler de Need for Speed Unbound dejó atrás la sensación agridulce que el estilo vaporwave que marcó Heat en el 2019. La nueva propuesta parece entender que el público de NFS quiere que el zumbido de los motores sea una experiencia que los haga partícipe del antro de carreras callejeras.

El regreso de la desarrolladora Criterion Games a la franquicia tampoco pasó desapercibido: los responsables de los títulos más destacables de la saga como Hot Pursuit (2010) y Most Wanted (2012) mostraron que quieren sacarle fuego a las consolas de novena generación para con el fin de desatar todo su potencial creativo.

Need for Speed Unbound estará disponible el 2 de diciembre en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

SEGUIR LEYENDO: