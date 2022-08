Horizon Zero Dawn: el creador de The Umbrella Academy ya trabaja en la adaptación del juego

Las adaptaciones basadas en videojuegos están pasando por un momento ideal. A la amplia oferta de propuestas disponibles de un gran nivel se le suma un listado más que interesante de proyectos en desarrollo que aseguran varios años de narrativas de la industria gamer que van a desembarcar en nuevas pantallas.

Entre los juegos que van a evolucionar a un nuevo formato está Horizon Zero Dawn. La historia que presenta un futuro post apocalíptico en el que las máquinas cumplen un rol dominante y los humanos volvieron a organizarse en tribus va a llegar a Netflix y en las últimas horas se conoció que Steve Blackman, creador de The Umbrella Academy, va a estar trabajando en su desarrollo .

“Desde la perspectiva de la construcción del mundo y de personajes, hay una línea clara: gravito hacia personajes que están arraigados y con los que me identifico, pero que existen al margen. Personajes atípicos que luchan por encontrar su lugar en un mundo de conformidad y estructura. Todas mis historias se esfuerzan por subvertir las expectativas y encontrar una nueva forma de mirar los mundos que creemos conocer”, explicó Blackman -en una entrevista que difundió Netflix- en referencia a este nuevo proyecto.

Por el momento no se sabe cuál será la trama de la serie y es una incógnita si sus responsables van a elegir el camino de adaptar al pie de la letra la narrativa del juego o si va a elegir mostrar otro momento, como los sucesos previos que derivaron en la destrucción del mundo.

Sin embargo, una de las respuestas de Blackman pueden ser una pista sobre este punto. En el reportaje destacó que Aloy -la protagonista del juego- será el personaje principal de la historia , aunque también agregó que junto a Michelle Lovretta, con quien trabaja para escribir la serie, están “encantados” de poder expandir la franquicia a todo tipo de espectadores, por lo que tal vez se puedan ver hechos novedosos para los fans de la saga Horizon.

“Horizon Zero Dawn es un juego excepcionalmente bien diseñado con personajes maravillosos que no se ven a menudo en el mundo de los videojuegos. Guerrilla Games ha creado un mundo increíblemente exuberante y vívido de hombres y máquinas que se encuentran en un curso de colisión hacia el olvido”, agregó el responsable de desarrollar la adaptación que llegará a Netflix, aunque por ahora no cuenta con una fecha estimada de estreno.

