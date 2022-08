Primeras impresiones The DioField Chronicle, la nueva apuesta de Square Enix que promete una gran experiencia

Los juegos de estrategia por turno últimamente vienen pisando fuerte y 2022 es un año cargado de nuevos referentes dentro del género. El año pasado Square Enix nos sorprendió con una nueva IP llamada Voice of Cards, juego táctico que nos contaría su historia recorriendo un tablero al mejor estilo ajedrez.

Parece que eso no fue suficiente para la empresa japonesa y este año apostaron por una nueva franquicia llamada The DioField Chronicle. Esta propuesta será lanzada el 22 de septiembre y, gracias a una demo que pudimos probar de forma anticipada, este es un resumen de mis primeras impresiones con el juego .

Nuestro primer contacto con el juego será una cinemática que intentará introducirnos en la narrativa de esta aventura que iniciamos, aunque realmente la trama se siente mucho más profunda de lo que los primeros minutos nos pueden ofrecer en cuanto a su contexto ya que estamos frente a una región en guerra llamada Alletain.

En ese lugar viviremos amistades, traiciones, conflictos políticos y todo lo que la guerra en su mejor versión japonesa nos puede ofrecer. Por supuesto, con tan solo dos o tres horas de juego no podemos conocer la historia en detalle. Pero lo que sí podemos decir es que comenzaremos esta propuesta encarnando a una banda de mercenarios que se unirán a un grupo conocido como los Blue Foxes para participar de incursiones militares y misiones bastante desafiantes .

Sus desarrolladores definen este juego como un tactic RPG en tiempo real porque -a diferencia de otros títulos tácticos donde jugaremos por turnos- en este caso sucede en el momento. Tu estrategia no estará determinada únicamente por la decisión sobre dónde posicionar a cada uno de tus aliados, si no que el tiempo es oro y mover a las unidades y utilizar cada una de sus habilidades en el momento justo puede premiarte con la victoria . Imagínate jugar Age of Empires pero con personajes con habilidades, potenciadores y muchas características. Es la mejor manera de entender con qué propuesta de juego te vas a encontrar..

Ahora que ya conocemos la parte “tactic” del juego, hablemos de su aspecto más cercano a un RPG clásico. Cada uno de los mercenarios que vayamos utilizando en las misiones tendrán habilidades y poderes específicos que tendremos que combinar para armar un equipo equilibrado.

Desde el mele, el arquero que ataca a distancia o la hechicera que será la healer del equipo, cada uno tendrá habilidades especiales y un árbol de progresión específico para cada rama que utilicemos. Al mismo tiempo, contaremos con una tienda que nos permitirá mejorar el equipo de nuestro grupo de mercenarios y, de esa manera, desbloquear nuevas skills para poder utilizarlas en batalla. Todo esto va a estar complementado con diferentes estadísticas por personaje que irán mejorando según el nivel que alcancen o las mejoras con las que equipemos a cada uno de ellos.

Otro punto importante es su apartado artístico, que dejó en evidencia el nivel de cuidado con el que está siendo desarrollado. Tal vez, a primera vista, la sensación puede ser que los personajes son más grandes que algunos edificios. Pero, a medida que avanza el juego, queda claro que los combates se desarrollan en una especie de tablero que simula un juego de mesa y todo empieza a cerrar un poco más. Queda a la vista el buen trabajo que se hizo en cada uno de sus personajes, al menos en estas pocas horas de juego, por lo que no dudo de que encontremos una gran propuesta en su versión completa.

Ahora tendremos que esperar al 22 de septiembre para saber, finalmente, cómo termina esta historia que llegará a Nintendo Switch, Playstation, Xbox y PC. Ahí podremos dar un veredicto final sobre la primera entrega de una franquicia que, al parecer, tiene mucho potencial para explotar .

