Gamescom 2022: el evento masivo de gaming cuenta con más de 500 empresas confirmadas

Se acerca la época del año donde se celebra la Gamescom, el evento masivo de videojuegos que domina el mercado europeo desde 2018. La fecha se celebrará con modalidad híbrida del 24 al 28 de agosto y más de 500 empresas se han inscripto para exponer sus novedades al público.

El presentador Geoff Keighley también estará de vuelta arriba del escenario y, en consonancia con lo que hizo en la Summer Games Fest, anunció vía Twitter que durante la transmisión de Opening Night Live (el vivo de apertura de la Gamescom) se develarán noticias acerca de más de 30 juegos. Entre ellos se esperan avances de Sonic Frontiers y un adelanto breve del nuevo título de los desarrolladores de Subnautica.

Según el portal especializado GamesIndustry, los organizadores confirmaron que PlayStation, Nintendo y Electronic Arts no participarán del evento, pero sí lo harán otros exponentes destacados de la industria como Ubisoft, 2K Games, Warner Bros, Sega, Bandai Namco y Xbox.

“Los efectos a largo plazo de la pandemia del coronavirus no están dejando indemne a la industria de los videojuegos. El retraso en el desarrollo de los juegos, el aumento de los costes y la incertidumbre sobre los viajes internacionales son solo tres razones por las que algunas empresas de juegos no podrán estar representadas en Colonia de nuevo este año. Pero eso no cambia el hecho de que la Gamescom volverá a ser un acontecimiento absoluto y a los visitantes les espera una experiencia inolvidable ”, dijo al respecto Felix Falk, coorganizador del evento.

La transmisión oficial de Opening Night Live será el 23 de agosto a las 15 hs (AR) y durará aproximadamente dos horas.

Xbox pisará fuerte en la Gamescom

Según sus anuncios oficiales, la división de videojuegos de Microsoft desea dejar su marca en la Gamescom 2022 con más de 36 puntos de juego de forma presencial y con una transmisión que revelará información exclusiva de las experiencias bajo su ala.

Niños juegan videojuegos en el stand de Xbox de Microsoft en el Europa Gamescom 2019, en Colonia, Alemania.

Entre ellos estará Age of Empires IV (Relic Entertainment & World’s Edge), A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment), Grounded (Obsidian Entertainment), Gunfire Reborn (Duoyi Games / 505 Games), Lies of P (Neowiz), High On Life (Squanch Games), Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio), Minecraft Legends (Mojang Studios & Blackbird Interactive), Pentiment (Obsidian Entertainment), Planet of Lana (Wishfully) y Sea of Thieves (Rare Games).

Su transmisión especial comenzará a las 9 AM (AR) y mostrará adelantos de gameplays inéditos durante casi seis horas.

