Xbox Game Pass presentó sus juegos de agosto: Cooking Simulator, Two Point Campus y más

Xbox Game Pass le da la bienvenida a agosto con la introducción de nuevos títulos a su biblioteca de videojuegos y más de una decena de DLCs para los usuarios de su sistema. Los siete títulos que estrenan la quincena serán Shenzen, Two Point Campus, Expedition: Rome, Turbo Golf Racing, Cooking Simulator y el triple A, Ghost Recon Wildlands.

El sistema de suscripción de Microsoft habilita que las experiencias se puedan jugar en PC, consolas Xbox One y Xbox Series X/S y celulares en cualquier lugar con conexión a internet. Su biblioteca de videojuegos tiene más de 100 títulos disponibles, a la cual ingresan múltiples experiencias cada dos semanas.

Estos son los juegos que se sumarán en la primera parte del mes:

Ghost Recon Wildlands (consola, PC y Xbox Cloud) - Ya disponible

El shooter de Ubisoft plantea un juego de disparos en tercera persona, donde equipos de hasta tres jugadores deben enfrentarse en un mundo abierto masivo. En la campaña, Ghost Recon propone un equipo de “Ghosts”, unidades especiales estadounidenses, que son enviados para salvar a Bolivia de un cartel de narcotráfico que se ha asentado en Santa Blanca.

Ghsot Recon Wildlands

Shenzhen I/O (PC) - 4 de agosto

La experiencia independiente fue lanzada en 2016 y propone un sistema de rompecabezas que explica de una manera simple la parafernalia de la ingeniería electrónica en placas de circuitos. La experiencia invita a los usuarios a Shenzhen, la capital mundial de fabricación de productos electrónicos, quienes deberán crear múltiples productos con lenguaje de programación específico para hacerlos funcionar.

Shenzhen I/0

Turbo Golf Racing (nube, PC y Xbox Series X|S) – 4 de agosto

¿Qué pasaría si se mezcla la dinámica del juego de autos Rocket League pero con Golf? Los jugadores y jugadoras deberán navegar escenarios futurísticos y masivos en búsqueda de llevar su pelota al hoyo correspondiente y solo aquel equipo que lo logre hacer múltiples veces ganará. Por supuesto que la gravedad es completamente alienígena y cada auto tiene capacidades más allá de lo turbo.

Turbo Golf Racing

Two Point Campus (consola, PC y Xbox Cloud) - 9 de agosto

De los creadores de Two Point Hospital, la nueva propuesta busca proponer una experiencia de administración de recursos y simulador bajo la idiosincracia propia de un campus universitario. Los jugadores serán los rectores de su propio establecimiento estudiantil y deberán contratar personal, asegurarse de su nivel académico y proponer un loco programa para atraer a clientes.

Two Point Campus

Cooking Simulator (consola, PC y Xbox Cloud) - 11 de agosto

Las plataformas de videojuegos parecen estar motorizando los simuladores en primera persona. En Xbox Game Pass, Cooking Simulator invita a los jugadores a tener su propia cocina a lo Gordon Ramsay, donde deberán ser responsables absolutos desde la limpieza hasta el preparado de su comida con más de 80 receta de la vida real.

Cooking Simulator

Expeditions: Rome (PC) - 11 de agosto

Los amantes de las ficciones de históricas encontrarán su lugar en Expeditions: Rome, un RPG por turnos clásico que sigue la historia de un grupo de pretorianos que deberán sobrevivir y definir su destino durante la expansión romana.

Expeditions: Rome

Offworld Trading Company (PC) - 11 de agosto

La civilización ha colonizado Marte y las empresas terrícolas entrar en carrera para incorporar la mayor cantidad de recursos posibles para monopolizar el nuevo mercado. Con una dinámica RTS más a fin a administrar recursos, los jugadores deberán saber equilibrar sus decisiones para expandirse lo más rápido posible sobre suelo marciano.

Offworld Trading Company

Los nuevos DLCs que estarán disponibles en Xbox Game Pass incluirán un nuevo capítulo de Citizen Sleeper Episode One: Flux, otra misión y pack de armas de Sniper Elite 5 y la inauguración de la temporada siete de Sea of Thieves. A partir del 15 de agosto, la librería Microsoft se prepara para recibir los juegos Boyfriend Dungueon, Curse of the Dead Gods, Library of Ruina, Starmancer y Train Sim World 2.

