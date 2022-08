Los tenés que jugar: 5 videojuegos de animales para todos los que amaron Stray

Untitled Goose Game

Stray superó las expectativas de todo el mundo: desde romper el récord de jugadores concurrentes de Annapurna Interactive hasta superar al God of War (Sony Santa Monica) como la experiencia con mejores reseñas en Steam, comprobó que el corazón de (casi) todos los gamers se conquista con un protagonista animal.

Además del amor que inspiró el protagonista felino, es histórico que los videojuegos que involucran simpáticas mascotas se consolidan como narrativas que quedan guardadas en la memoria colectiva. Aunque no todas presenten un desglose técnico perfecto, la clave que destaca a los siguientes títulos es la ternura que despierta en todos los jugadores y jugadoras de manera intergeneracional .

5 juegos de animales que hay que jugar

Bear and Breakfast (Gummy Cat/Armor Games Studios)

No, este nuevo título para PC y Nintendo Switch no es un administrador de recursos. Bear and Breakfast se trata de Hank, un oso de caricatura que -mientras paseaba por sus amigos- se encuentran con una cabaña abandonada. Mientras se dedican a explorarla, un grupo de humanos entienden que el espacio es claramente un hotel y enseguida los clientes le reclaman a Hank por su atención.

Bear and Breakfast (Gummy Cat Studio)

El oso protagonista no puede hacer demasiado para hacer la estadía más agradable para un humano, pero sí puede modificar su ambiente al estilo osuno: a medida que completa misiones, ayudará a sus invitados a sentirse contentos y cómodos en el “extraño” hotel. El juego progresa a medida que se cumplen las misiones de la historia principal y cada nuevo desafío ayuda al oso a entender cómo hacer de su emprendimiento un espacio habitable para los humanos.

SkateBIRD (Glass Bottom Games)

El lanzamiento de 2021 recibió muchas críticas por partes de los jugadores: animaciones toscas, muchos errores en el modelado de escenario y un controlador poco intuitivo. ¿Pero eso detuvo al juego de no consolidarse como una gran experiencia? ¡Claro que no!

SkateBIRD prometió un skatepark en miniatura para patinar con pajaritos y definitivamente cumplió. Cada nueva criaturilla puede ser customizada y, aunque es cierto que las animaciones son un poco extrañas de a momentos, tampoco existe una guía anatómica de cómo un búho podría hacer un ollie.

SkateBIRD (Glass Bottom Games)

El juego indie de Glass Bottom Games comenzó como un Kickstarter en 2019 y el proyecto cautivó al público de PC (donde la experiencia se desempeña mejor).

KeyWe (Stonewheat & Sons)

Siguiendo los lineamientos de Overcooked, el estudio indie Stonewheat & Sons se preguntó qué pasaría si los protagonistas no tuviesen manos. De esta manera, propusieron un videojuego cooperativo donde dos kiwis tienen que manejar una oficina postal en la cual se deben manejar desde telégrafos hasta envíos con contenidos extravagantes.

KeyWe (Stonewheat & Sons)

KeyWe ganó el premio a “Mejor Juego Familiar” en la Gamescom 2020 y también se llevó el premio “Editor’s Choice” en la conferencia PAX 2020. El videojuego es una receta perfecta para el caos y la risa, donde dos jugadores en cooperativo (Couch y Online) se tienen que poner de acuerdo en cómo hacer que el correo nunca se detenga. Y claro, también se puede customizar cada kiwi para diferenciarlo.

The Spirit of the North (Infuse Studio)

Quizá el mundo todavía no estaba listo para una historia como The Spirith of the North en 2019. La hermosa narrativa quizá pecó de venderse como una aventura gráfica hiperrealista, cuando en realidad proponía una historia corta dentro de la mitología nórdica.

Spirit of the North (Infuse Studio9

En The Spirit of the North, se sigue a un zorrito que se convierte en el guardián de las auroras boreales. La atmósfera es más que pacífica y guía a los jugadores por una trama un tanto lineal pero con un alto nivel de simbolismo (al estilo Journey de Annapurna Interactive). Los jugadores y jugadoras deben recorrer el mapa explorando el paisaje, con la misión de descubrir cómo el protagonista se fusionó con la fuerza de la Guardiana Boreal.

Untitled Goose Game (House House)

Solo los gansos de Untitled Goose Game podrían haber despertado el espíritu caótico encerrado dentro de cada gamer. En 2019, bajo la producción del estudio House House y con la mano mágica del compositor Dan Golding, el proyecto se postuló como una obra maestra del storytelling a través de sus componentes artísticos y dinámica de gameplay.

Untitled Goose Game (House House)

Con la posibilidad de jugarlo tanto como single player o cooperativo, la propuesta invita a los usuarios a una misión muy simple en cada nivel: romper con la armonía de la vida de los humanos dentro del juego. Cada nivel está dirigido por una lista de pedidos específicos para los gansos protagonistas, a quienes claramente no les importa si su objetivo molesta a alguien (pues, como dice el meme que inmortalizó al videojuego, la paz nunca fue una opción en Untitled Goose Game).

SEGUIR LEYENDO: