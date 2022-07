Así es PlayStation Stars, el programa de premios en el que todos los jugadores podrán participar

PlayStation Stars

PlayStation sorprendió en este cierre de semana con la presentación del programa PlayStation Stars, un ecosistema de retos y desafíos que permitirá a los jugadores y jugadoras ganar puntos para canjear por premios de la PS Store.

Este programa de fidelidad funcionará con un sistema de feria, donde los participantes acumularán puntos por misiones que se completen dentro de distintos juegos e inclusive por ingresar mensualmente a su usuario de PlayStation Stars. Similar al sistema que propuso Nintendo Switch Online a principios de año, los usuarios podrán completar “colecciones digitales” que pueden ser desde avatares especiales de personajes icónicos, contenido descargable, fondos para el monedero de PlayStation Network y juegos.

¿No es esto parecido a una economía NFT? Sony aclaró que este no es el caso, ya que estos objetos virtuales que no se pueden comprar o vender no están apoyados por ningún tipo de tecnología blockchain. Esto quiere decir que su contenido no está encriptado y no tiene ningún código que lo identifique como objetos únicos intransferibles.

Según el posteo en su blog oficial, este programa de fidelización renovará mensualmente todos los objetivos y establecerá distintos tipos de campañas a fin de gamificar la manera de obtener puntos especiales. Lo que es seguro es que por cuanto más tiempo los usuarios pasen en el ecosistema Sony, tendrán más oportunidades de completar los desafíos.

Si bien aún no se aclaró cuándo estrenará el nuevo PlayStation Stars, si se sabe que se lanzará por regiones para finales del año de manera gratuita.

