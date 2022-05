Square Enix decidió quedarse con tres grandes franquicias occidentales: cuáles son los títulos clave

La distribuidora japonesa Square Enix estuvo en boca de todos esta semana cuando oficializó la venta de Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal al conglomerado sueco Embracer Group. La empresa se deshizo de franquicias como Tomb Raider, Deus Ex y Legacy of Kain por unos 300 millones de dólares, pero en el trato decidió quedarse con algunos estudios occidentales .

Si bien la empresa ha dejado claro su desinterés en el desarrollo para el mercado externo, sí se ha comprometido con los derechos de las franquicias Just Cause, Life is Strange y Outriders, e inclusive ha reiterado su apoyo a Square Enix Collective, una iniciativa concentrada en las producciones independientes.

“La transacción proveerá la oportunidad de alinear mejor nuestro desarrollo externo en función con nuestra organización en Tokyo, revisitar nuestra estructura y el avance del management integrado con el objetivo de maximizar las ganancias globales en títulos lanzados por los estudios de Japón y otras partes del mundo”, dijeron a través de su comunicado oficial.

HANDOUT - Alex Chen (atrás) entra en contacto con los habitantes de Haven Springs en la búsqueda de su hermano Chen.

Las tres franquicias con las que se ha quedado Square Enix han tenido lanzamientos exitosos en los últimos tiempos: Life is Strange: True Colors (2021) fue galardonado con el premio de Games for Impact en The Game Awards 2021 y el GLAAD Media Award por Mejor Videojuego; Outriders (2021) tuvo un recibimiento aceptable por la crítica y recibirá una expansión DLC en junio; y la franquicia Just Cause está siendo expandida para el mercado mobile con el fin de cautivar el público de la región oriental.

