Call of Duty Vanguard y Warzone: todo el contenido que preparan para la Temporada Dos

Temporada Dos de Call of Duty: Warzone & Vanguard

Finalmente, Call of Duty: Vanguard y Call of Duty: Warzone anticiparon el lanzamiento de su Temporada 2 para el 14 de febrero . Con un bonus por el día de San Valentín, la nueva etapa prometió mucho contenido y el regreso de dos modos favoritos del público.

Esta nueva etapa garantizará el arreglo de las demandas más activas de sus consumidores, como la estabilización de las mecánicas de calidad de vida, problemas en la visibilidad de los escenarios debido al humo y fuego, y otros problemas de las dinámicas de las partidas multiplayer. Luego del parche técnico, Warzone habilitará dos nuevos mapas (Casablanca y Gondola) y una nueva temporada del Modo Ranked que celebra el comienzo del Call of Duty League 2022.

Con la mente en el Call of Duty: Warzone, la desarrolladora habilitó nuevos tipos de municiones llamados Nebula V que ayudan a la creación de tácticas ofensivas mientras se puede atacar desde el cielo con aviones bombarderos y globos de redespliegue . Contra esto, los jugadores deberán especializarse en el uso de estaciones portátiles de descontaminación como refugio temporal, siempre con cuidado de no quedar al descubierto de las nuevas estrategias que habilita el equipamiento de la Temporada dos.

Para enfrentarse a la amenaza del Nebula V, aparece la Fuerza operativa Yeti, un grupo de operadores que cuentan con A nna Drake (desde el lanzamiento), Thomas Bolt y Gustavo Dos Santos (durante la temporada), necesarios para el despliegue de una guerra táctica.

Los nuevos modos invitan el regreso del estilo battle royale y habilita la lucha masiva entre equipos. Caldera Clash inicia con esta segunda etapa y enfrenta a dos equipos de hasta 48 jugadores (divididos en sectores de cuatro personas) en un Duelo que se deberá jugar con equipamiento personalizado . En este modo, cada baja le da a uno de los equipos un punto. Cuando se termina el tiempo, el cuarteto con más puntos es el ganador. El mapa presenta además tres potenciadores, contratos, estaciones de compra, los eventos Domination Capture y High Value Target, que se podían jugar en el modo Clash original.

Además, también se lanza el Rebirth Iron Trials, otra variante de deathmatch pero con una dificultad específica para los jugadores veteranos. Este modo es de Dúos (20 escuadrones de 2 personas) y cuenta con su diseño propio de reglas alternativas para aumentar la intensidad de juego.

Para Call of Duty: Vanguard, el estudio se dedicó al desarrollo de nuevas propuestas de storytelling con la intención de expandir su narrativa, además de la típica expansión del catálogo de armas (que cuenta con dos herramientas de rango medio en el Pase de Batalla y el Ice Axe además de una SMG que serán habilitados en el transcurso de temporada).

Desde un espacio misterioso llamado Dark Aether, Vanguard habilitó un nuevo Mapa del Hub llamado “Terra Maledicta”, donde los jugadores deberán enfrentarse a hordas de zombies en El Desierto del Este de Egipto para intentar conseguir un ítem perdido del Tomo de Rituales. Allí también habrá una nueva misión de Historia especial y un nuevo objetivo de Sacrificio, donde la aventura invita a un equipo de jugadores a interrumpir una ceremonia de magia de sangre.

Este nuevo escenario también introduce a un nuevo personaje: Vercanna the Last, quien colaborará en la batalla contra Von List y Kortifex, además de ser clave en la aparición de la misteriosa Zaballa the Deceiver.

La Temporada dos también introduce nuevas armas para la resolución de las nuevas misiones: una pistola de rayos y el “escudo Diezmador”, que son clave para descubrir el secreto para derrotar a Kortifez en el modo Sacrificio.

Aprovechando el día de San Valentín, el Call of Duty lanzará un evento especial temático para disfrutar en el modo Dúo, con oportunidades de doble experiencia y cambios temáticos que varían desde nuevas propuestas hasta modificaciones estéticas.

La nueva temporada de contenido gratuito y adicional va a tener su primer día completo el 14 de febrero, una vez que finalicen las actualizaciones de Vanguard y Warzone -que se van a poder descargar desde las 9 am PT del 10 de febrero para Vanguard y a las 9 am del 14 de febrero para Warzone-. Como elemento extra, los jugadores van a poder tener doble XP en los dos juegos para celebrar el lanzamiento.

Los estudios dedicados a desarrollar y dar apoyo técnico a estos nuevos modos son Beenox, High Moon Studios y Toys for Bob, además de incluir apoyo importante de los tres principales estudios: Sledgehammer Games, Treyarch y Raven Software.

