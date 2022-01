Horizon Forbidden West podría cambiar todo lo que esperamos de los videojuegos

(IGN)

Cada vez falta menos para el Horizon Forbidden West, la secuela del videojuego producido por Guerrilla Games que marcó un antes y un después de lo que se esperaba de la octava generación en el 2017. Esta segunda entrega, que se lanzará el 18 de febrero para PlayStation 4 y PlayStation 5 , cuenta con nuevas regiones para explorar, nuevas facciones de ememigos y nuevas mecánicas que cambian de manera radical -pero delicada- las dinámicas de la primera entrega.

Según el nuevo gameplay publicado desde IGN, Horizon Forbidden West apostó a lo cinematográfico y el avance no solo es visual sino técnico. La interacción con el paisaje y el ambiente parecen funcionar en perfecta armonía para renovar un escenario muy similar al ya conocido.

La clave de estas nuevas interacciones pasa por una perspectiva distinta en términos de diseño de juego. Para redoblar la apuesta mundo abierto, Guerrilla Games pensó en nuevos niveles de verticalidad, ya que Aloy podrá explorar montañas y escalar libremente. Esta modalidad se logró gracias al “nuevo” visor de la protagonista, el cual marcará todas las posibilidades de escalada en medio de las misiones.

Para sumar a esta dimensión, la protagonista tendrá una herramienta llamada Pullcaster, una especie de un gancho para escalada para probar alcanzar los puntos más recónditos del mapa. Este elemento se puede combinar con el Shieldwing, una especie de parapente digital (con una física recuerda a la caída inicial de los jugadores en un battle royale) con el cual se puede desplazar por el cielo mientras se planea tranquilamente.

Los paisajes que fueron mostrados durante el último gameplay también dieron un salto significativo en términos de storytelling . Los planos, las sugerencias visuales y las animaciones, tanto del espacio como de los personajes, están minuciosamente construidas para que logren una armonía con la narrativa gráfica.

El director narrativo Benjamin McCaw especificó que uno de los retos fue ampliar el mundo abierto sin que las misiones y nuevos descubrimientos se sientan repetitivos: “Es genial tener un open-world enorme, pero si todas las actividades parecen no estar relacionadas o no ser esenciales, no es una gran sensación”, explicó.

“Queríamos asegurarnos que existieran caminos que le den la opción a los jugadores de completar la misión principal para llegar al final de la historia lo más rápidamente posible (...). Pero si va a haber algún tipo de actividad en el juego -un juego de mesa, un escenario de lucha cuerpo a cuerpo, o un campamento- todos necesitan sentirse como parte del mundo y la historia”, contó el director Ben McCaw.

Horizon Forbidden West también promete un nuevo sistema de combate y armas novedosas , donde cada una tendrá tres poderes especializados que dependerán de una barra de estamina que se llenará progresivamente con el combate. A diferencia del Horizon Zero Dawn, Aloy ya no tendrá que calcular cómo luchar a la distancia, sino que se podrá enfrentar a muchos enemigos de un modo más cuerpo a cuerpo aunque dependiendo del tipo de habilidad que el jugador prefiera desarrollar. De esta manera, Guerrilla Games integró un nuevo salto en nivel de estrategia de combate que exigirá tomar decisiones más medidas sin poner en riesgo la vida de la protagonista.

(IGN)

El nuevo arsenal de Aloy cuenta también con nuevas posibilidades de confrontación, como lo son las flechas venenosas (que producirían pequeñas explosiones en los tanques de gas de los enemigos mecánicos), un disco de metal (que puede ser lanzado para rebanar enemigos), minas flotantes y bombas de humo (que habilitan nuevas estrategias inclusive dentro de los combates más frontales).

Como es de esperar, se anunció que el título pesará alrededor de 100 GB en PlayStation5 y se reportó que cualquier parche necesario de primer día podría tener hasta 120 GB (sin embargo esta información todavía debe ser confirmada por PlayStation mismo).

A un mes de su lanzamiento, el juego sigue anticipando el contenido que va a ofrecer

En base a los adelantos y las imágenes de gameplay, Horizon Forbidden West podría ser ese título que vuelva a poner a Sony en el centro de la conversación gamer y marque las especificaciones técnicas, narrativas y gráficas de lo que se espera de la nueva generación de videojuegos.

SEGUIR LEYENDO: