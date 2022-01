God of War fue el juego más vendido de la semana en Steam por segunda vez: este es el top 10

El 14 de enero llegó a PC uno de los juegos más importantes del catálogo de exclusivos de PlayStation: God of War (2018). El juego presentó una nueva versión que incorporó una serie de mejoras con el objetivo de convertirlo en un título acorde a la nueva generación y dio un especial salto en su propuesta visual, elevando un escalón más su propuesta original.

Definitivamente la versión fue muy bien recibida por la comunidad porque por segunda semana consecutiva fue el juego más vendido en Steam y en este momento cuenta con casi 30 mil jugadores en simultáneo. De esta forma, el título superó las comprar de algunos de los juegos más esperados del año, como Elden Ring y Dying Light 2.

El listado fue difundido a través de ResetEra. En el puesto número uno se ubicó God of War con su nueva versión para PC. En el segundo lugar -también por segunda semana consecutiva- apareció MONSTER HUNTER RISE y Ready Or Not pasó al tercero, después de ubicarse en el cuarto la semana anterior. La pre orden de Dying Light 2: Stay Human subió cuatro lugares para ubicarse en cuarto lugar y le siguió la pre orden de ELDEN RING (#5). El sexto puesto es para otra compra anticipada, TOTAL WAR: WARHAMMER III, y Project Zomboid se mantuvo en el séptimo puesto. Los últimos tres juegos en el top 10 son Valve Index VR Kit (#8), 暖雪Warm Snow (#9) y Red Dead Redemption 2 (#10).

El ingreso de God of War a PC se dio de la mejor manera posible. No solo se destacó en la lista de más vendidos, sino que además estableció un nuevo récord para los exclusivos de PlayStation. En el día de su debut, el juego acumuló más de 60 mil jugadores en simultáneo. De esta forma, superó a Horizon Zero Dawn que registró un pico de 56.557 de jugadores en el día de su lanzamiento y a Days Gone que se ubicó apenas por encima de los 27.450 jugadores. Además, en los días posteriores siguió aumentando su techo de players.

SEGUIR LEYENDO: