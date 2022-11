Terminó el primer Major de CS:GO de Sudamérica: Outsiders se consagró campeón en Brasil

Outsiders consiguió el primer Major de su historia. (Fuente: HLTV)

El Intel Extreme Master Rio Major 2022 de Counter Strike tiene dueño: Outisders, con un roster integrado por cuatro jugadores rusos y un kazajo se consagró como el mejor del mundo en el certamen que se disputó en Brasil, tras superar 2-0 a Heroic de Dinamarca en la gran final de este domingo. Se mostró muy superior a su rival y redondeó un gran torneo, al que llegó como equipo y no como organización.

Arribó al Major de Brasil como 8° del mundo según del ranking de HLTV y debió comenzar el torneo más importante de esta parte del año desde la primera fase. Debutó con una derrota ante MOUZ por 16-6, pero tuvo revancha y venció 16-12 a IHC y 16-12 a Vitality. Así llegó al tercer día de competencia con la chance de pasar de instancia si le ganaba a Fnatic un BO3 y logró imponerse por 2-0 (16-1 y 16-14). Ya en la fase de grupos de Legends Stage volvió a obtener resultados similares y pudo clasificarse a playoffs: perdió 16-9 vs Heroic, superó 16-12 a Ninjas in Pyjamas y 16-14 a Spirit, y cerró con un sólido 2-0 ante MOUZ (ambos mapas 16-10).

El Champions Stage del torneo se disputó en el Jeunesse Arena de Rio de Janeiro y albergó a miles de fanáticos.

Ya en el Champions Stage eliminaron a Fnatic (2-0), a MOUZ (2-1) y clasificaron a la final ante Heroic, que superó por 2-0 a Spirit en cuartos y dejó en el camino al local FURIA en una serie para el infarto que comenzó perdiendo pero que logró remontar, con todo el calor del público brasileño en contra.

El primer mapa de la final fue Mirage, elegido por Outisders y fue muy parejo hasta la primera mitad. Los rusos comenzaron por encima del lado Terro, ganando la ronda pistol y las dos siguientes. Sin embargo Heroic sumó cuatro, se puso en juego y desde ese momento las victorias fueron alternando de equipo ronda a ronda. El cambio de lado encontró a los daneses 7-8 abajo, y aunque ganaron la primera desde el otro bando hubo cinco al hilo en la que cayeron y ni siquiera lograron plantar el C4. Quedaron muy por detrás y la partida se terminó por definir por 16 a 12.

Overpass podía ser el último escenario y Outsiders se mostró muy superior del lado CT. Leía cada movimiento de sus rivales y dominó de principio a fin la mitad inicial, hasta llevárselo por 12 a 3. Los daneses buscaron ahorrar en varios momentos para pelear de igual a igual, pero incluso así no podían volver al juego. Heroic necesitaba despertar para seguir en la pelea, pero ese power up no llegó, incluso en el cambio de lado. Sí descontó dos porque se quedó con la ronda pistol y la siguiente, pero el boost llegó a los rusos, que ganaron las cuatro finales con mucho nivel y se coronaron campeones del IEM Rio Major 2022.

Outsiders superó a Heroic en la final del Major.

El equipo de Outsiders nació en marzo de este año, luego de que ESL determinara que la organización rusa Virtus.Pro no compita en la PRO League Season 15 debido a los vínculos de las máximas autoridades de la misma con el gobierno de Rusia, en medio de la invasión a Ucrania. “Como se anunció anteriormente, se les ofreció competir bajo un estandarte neutral durante la Temporada 15 de la EPL. Los jugadores acordaron hacerlo y competirán en condiciones neutrales durante toda la temporada”, había avisado la organización. Lo que parecía momentáneo se convirtió en un proyecto que apuntaba alto, y aunque ni siquiera tienen camisetas como el resto de los contenientes, demostraron ser los mejores.

El título del Major fue una suerte de revancha para jugadores como el ruso Jame -que fue elegido MVP- y el kazajo buster, que en 2019 llegaron a la final del Starladder Major Berlin 2019 jugando para el equipo AVANGAR, aunque en aquella ocasión cayeron con el imbatible Astralis por 0-2.

El ruso Dzhami 'Jame' Ali de 24 años consiguió su primer Major y fue elegido como MVP.

Tras el título Outsiders se llevó medio millón de dólares y además se clasificó automáticamente al Intel Extreme Masters Katowice 2023 que se va a disputar en Polonia durante enero y febrero, y al BLAST Premier Final 2022, que será el último gran torneo del año y que reúne al campeón de ambos Majors, de las finales de Primavera, Otoño, de la ESL Pro League Season 15 y 16, y los tres mejores de la temporada en la tabla genera. Hasta el momento, Team Vitality, Natus Vincere y FaZe Clan también tienen su lugar asegurado.

A su vez entró en la lucha del Intel Grand Slam, que es un premio monetario de un millón de dólares para el equipo que consiga ganar cuatro torneos Tier-S organizados por ESL durante una ventana de 10 certámenes consecutivos. Es el primero para Outsiders y se une a Vitality y a Cloud9, aunque FaZe Clan lleva las de ganar con tres títulos en el bolsillo.

