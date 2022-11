Año mundialista: quiénes fueron los grandes ganadores de los esports durante el 2022

PGL

Para mucha gente 2022 es el año del Mundial, claramente por la Copa Mundial de la FIFA que se va a jugar en Catar y que empieza en unos días. Pero en 2022 hubo muchos más mundiales; torneos que llenaron estadios, que generaron alegrías y tristeza, y que repartieron millones de dólares en premios.

Cada juego tiene sus propios reglas, sus propios torneos, sus propios jugadores y obvio que todos quieren saber quien es el mejor de el mundo en cada uno. Por eso también existen Mundiales, que tienen distintos nombres, fechas y cantidad de equipos. El fin es el mismo, ya sea de LoL, CS, Mobile Legends o VALORANT, y por eso hacemos un repaso de todos los campeones del mundo este año.

League of Legends

Es el videojuego competitivo más importante en el mundo, y el mundial se llama Worlds. Este año se jugó en México, Nueva York, Atlanta y finalizó en San Francisco. El campeón fue DRX de Corea del Sur, que consiguió su primer título tras vencer 3-2 en la final al mítico T1 de Faker que buscaba su cuarta conquista.

La definición se disputó en el Chase Center con 18.000 espectadores presentes. En total se repartieron dos millones y medio de dólares en premios, y para algunos fue la final más épica de la historia. Además es la primera vez que un equipo que arrancó Worlds en Play-In, que es la primera fase del torneo, llegó a la final y salió campeón.

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - NOVEMBER 05: DRX celebrates victory onstage with a trophy lift at the League of Legends World Championship Finals on November 5, 2022 in San Francisco, CA. (Photo by Marv Watson/Riot Games)

Dota 2

El Mundial de Dota 2 se llama The International, y este año se disputó durante octubre en Singapur. En total repartió 18 millones de dólares, y aunque pueda parecer muchísimo es poco comparado con el premio del año pasado que había alcanzado los 40 millones.

El equipo que levantó el Aegis of Champions -es el nombre del trofeo- fue Tundra Esports, que se consagró campeón tras una gran campaña en la que solo perdió in mapa desde playoffs y aplastó a Team Secret en la final.

La cosa es así: en el torneo 32 equipos se dividen en dos grupos de 16 y juegan todos contra todos dos veces. Tundra Esports quedó primero en su zona y arrancó los playoffs desde el bracket superior, ganó todas sus series sin perder un mapa y en la final de su llave se enfrentó a Team Secret. Le ganó 2-1, lo hizo bajar al lower bracket y se lo volvió a cruzar en la final general, en donde le ganó 3-0 y se llevó el premio de ocho millones.

The International quedó en manos de Tundra Esports.

Counter Strike

El CS no tiene un Mundial en sí, pero lo que más se asemeja por formato y participación de equipos son los Major. Son los únicos certámenes en el que hay una injerencia directa de Valve, la empresa desarrolladora, son los que más dinero reparten año a año, con los que sueñan ganar todos, y los de mayor renombre. Se juegan dos al año, y en 2022 el primero fue en Bélgica y se llamó PGL Major Antwerp y el segundo, el IEM Rio Major se está disputando ahora en Brasil y finaliza hoy.

El campeón del primero fue FaZe Clan, con un roster que contaba con todos jugadores europeos, y en la final superó 3-0 a NaVi, que tenía players de Ucrania y Rusia.

Joao Ferreira | PGL

VALORANT

La máxima competencia del FPS táctico de Riot se llama VALORANT Champions y se jugó entre agosto y septiembre. Fue el segundo de la historia, se hizo en Turquía -por primera vez con público- y quien se coronó campeón fue LOUD de Brasil, con el argentino Saadhak entre sus filas.

En la definición por el título, que fue vista por 1.5 millones de espectadores, le ganó 3-1 a OpTic Gaming de Norteamérica, a quien había superado por 2-0 en la final del upper bracket. Además venció a DRX de Corea del Sur y a Leviatán en la primera llave de playoffs.

Loud es el campeón de VALORANT Champions.

FIFA

El primer Mundial de FIFA en PlayStation 5 -el FIFA eWorld Cup- se jugó en Copenahgue, Dinamarca, y el argentino Nicolás Villalba llegó a la gran final, aunque cayó por 5-4 por penales ante el alemán Umut después de igualar 0-0 en la ida y en la vuelta.

El torneo repartió $USD 500.000 y pese a no llevarse el título fue un gran certamen del argentino, que quedó segundo en el Grupo C y en playoffs eliminó a Lamps de Estados Unidos, a Manuel de Países Bajos y a Obrun2002 de Italia. También participó su compatriota Matías Bonanno, que llegó a los cuartos de final.

En el simulador de EA Sports se disputan dos torneos importantes a nivel mundial. El otro es la FIFA eNations Cup, en donde los players no representan a su club, sino que visten la camiseta de su selección. Para la Albiceleste jugaron Nico Villalba y Mati Bonanno, que tuvieron una gran temporada, y en el certamen se despidieron en cuartos de final tras caer 0-1 con Suiza. El campeón fue Brasil que en la final le ganó 2-1 al combinado de Polonia.

El alemán Umut se consagró campeón del mundo en FIFA.

Rainbow Six

El torneo más importante del shooter de Ubisoft se llama Six Invitational y se disputó a principio de este año, coronando la temporada anterior. El campeón fue TSM de Estados Unidos y se llevó como premio un millón de dólares.

Después de una fase de grupos regular en la que quedaron terceros comenzaron su camino en playoffs, donde superaron a Ninjas in Pyjamas, a FURIA y a Team Liquid. Así llegaron a la final del bracket superior, donde cayeron 1-2 contra Team Empire. Al caer bajaron al bracket inferior, lograron eliminar a FaZe Clan, y en la final general volvieron a cruzarse contra Team Empire, a quien esta vez vencieron por 3-1.

Wild Rift

La “versión mobile” de League of Legends tuvo su primer Mundial este año y lo bautizaron Icons Global Championship. Se jugó en Singapur y repartió dos millones de dólares. A la final llegaron los equipos chinos Nova Esports y J Team, y el título se lo quedó el primero, que arrasó a su rival y se impuso 4-0.

El torneo participaron tres equipos latinoamericanos: Leviatán, que arrancó desde la fase de grupos, y Furious Gaming y STMN Esports, que jugaron la etapa de Play-In.

Nova Esports de China se consagró en el Mundial de Wild Rift.

PUBG Mobile

El torneo que define el mejor equipo del battle royale para celulares de la temporada comenzó este jueves 10 de noviembre y finalizará el 8 de enero del 2023. En total repartirá 4 millones de dólares.

PUBG Mobile Global Championship se divide en cuatro etapas. Los 48 equipos participantes debutan en el Group Stage, los mejores clasifican al Survival Stage, luego se disputa el Last Chance y finalmente el Grand Finals. De Latinoamérica clasificó Furious Gaming, con jugadores de Chile, Uruguay Venezuela y México.

Free Fire

Aún queda definir al campeón de la temporada en Free Fire, ya que la Free Fire World Series 2022 se va a jugar entre el 25 y el 26 de noviembre en Bangkok. Ignis Esports de México clasificó y también lo hizo Naguará Esports, que comenzará en la instancia de Play-In. Es la segunda World Series del año ya que la primera se disputó durante mayo y el campeón fue Attack All Arround de Tailandia.

Ambos repartieron dos millones de dólares.

Attack All Around se consagró campeón de la Free Fire World Series.

Honor of Kings

El MOBA para celulares que es furor en China buscó pisar fuerte en la escena competitiva de Latam, y tras disputarse el Latin America Qualifier el campeón de la región fue Isurus, que representará a la región en el Honor of Kings International Championship 2022 que se va a jugar en Corea del Sur.

Hay 10 millones de dólares en premios y van a participar 16 escuadras de todo el mundo. El mismo arranca el 3 de diciembre y durará 27 días.

Mobile Legends: Bang Bang

Es otro de los títulos que aún no definió al campeón de la temporada, pero sí lo hará a principios del próximo año: entre el 1° y el 15 de enero en Indonesia y repartirá $USD 800.000. Van a jugar 16 equipos en total y va a haber dos latinoamericanos: S11 Gaming de Argentina y Malvinas Gaming con un roster conformado por jugadores peruanos.

PUBG

El torneo más importante del battle royale se llama PUBG Global Championship, comenzó a disputarse a principios de noviembre en Dubai y culminará el 20 del mismo mes. Hay dos millones en premios y el campeón se determinará después de cuatro instancias: Group Stage, Bracket Stage, Grand Survival y Grand Finals.

Son 32 equipos los que irán por la gloria, y en esta ocasión no hay escuadras ni equipos de Argentina.

Call of Duty Mobile

A diferencia de su hermano mayor, el COD para mobile optó por un sistema competitivo que determine al mejor del mundo a través de un Mundial en el que participan representantes de todas las regiones. Se va a definir entre el 15 y el 18 de diciembre en Estados Unidos, va a repartir 1.7 millones y en total serán 16 equipos los que digan presente.

Fighting Games

La Evolution Championship Series es el festival por excelencia de juegos de pelea, donde se definen a los campeones de varios títulos. En 2022 hubo nueve certámenes y UMISHO de Estados Unidos fue el campeón de Guilty Gear -STRIVE- tras superar a Slash de Arabia Sudita en la final. En Street Fighter el ganador fue Kawano de Japón que le ganó al estadounidense iDom. La definición de Tekken 7 la protagonizaron Knee de Corea del Sur y Khan de Pakistán, y quedó en manos del primero. En tanto en The King of Fighters XV, ZJZ de Taiwán se quedó con la gloria tras superar a su compatriota E.T., y en Dragon Ball FighterZ, Wawa de Francia superó a Nitro de EEUU.

También se jugó un campeonato de Granblue Fantasy: Versus que definieron dos japoneses, y que ganó Gamera tras vencer a Tororo. En Mortal Kombat 11 quien se quedó con toda la gloria fue el jugador chileno Scorpionprocs ya que en la final superó 3-1 a Rewind de USA. Además en Melty Blood: Type Lumina el campeón fue Jing de Japón, y en Skullgirls el título se lo quedó el histórico SonicFox.

EVO es el torneo de fighting games más representativo a nivel mundial.

