“La experiencia presencial en los esports es todo, es por lo que uno juega prácticamente”

La última edición de la Argentina Game Show reafirmó su lugar como el evento dedicado a los videojuegos y los esports más importante del país. Durante las tres jornadas que duró se desarrollaron diferentes competencias y la Copa BA Gaming lo eligió como marco para llevar a cabo las finales de sus torneos de League of Legends y CSGO.

Desde Infobae Latin Power hablamos con Gonzalo Altamirano, integrante del equipo 27 AVG y los ganadores en Counter Strike; David Molina, player de Team Hell Knights (THK) que salió campeón en LoL; y Facundo Santiago, project manager del Plan Gaming de la Ciudad de Buenos Aires.

“En el lapso entre el segundo split de LVP, el Clausura, y la Supercopa, hay una brecha muy grande de tiempo en la cual los players no tienen como mucho para hacer. Entonces nosotros formamos en ese tiempo -en un mes, dos meses- un equipo con conocidos, con gente que tenga buen nivel para poder jugar los torneos intermedios y no perder la línea de práctica que tengo nosotros. Y se formó este equipo y por suerte jugamos bien. No es el primer torneo que jugamos. Jugamos ocho torneos, ganamos seis de los ocho. Entonces veníamos con buen nivel y estábamos bien los cinco juntos”, contó David Molina.

Para David no solo representó la oportunidad de poder conocer Buenos Aires, sino que fue la primera vez que participó de la AGS. “La verdad la pasé bien, había una banda de gente. A mí como persona que normalmente está siempre en la PC, verte con tus compañeros y estar junto a ellos, poder pasar tiempo junto fue muy lindo. La experiencia del presencial es todo. Es por lo que uno juega prácticamente. Una final es importante, que tenga premio. Pero el presencial lo más chocante, lo más impactante, lo que más le gusta a los pibes. Es estar sentados los cinco juntos en una computadora, tener público, poder hacerte ver, que se puede ver el equipo”, repasó.

27 AVG llegó confiado a la final, pero con los nervios lógicos que representa una final presencial y con público. “El camino a la final fue sencillo porque la mayoría de los equipos no estaban tan nivelados. Ya habíamos visto al equipo que probablemente iba a llegar a la final, lo teníamos conocido de jugar un par de veces juntos. Sabíamos que jugaban bien entre ellos, que venían entrenando hace bastante. Eso nos tenía un poco preocupados porque nosotros, al ser un equipo recién formado, no teníamos el entrenamiento que tenían ellos. Llegamos con muchos nervios en la final, al enfrentarnos a la situación de tener el público enfrente. Fue una experiencia hermosa”, destacó Gonzalo.

Para el player de 27 AVG fue la primera experiencia con el público presente, por lo que la final tuvo un diferencial especial. “El poder gritar en un LAN de Counter es una sensación que no te la da nada, no te la da el internet. Así que jugamos de una forma que nosotros acá en nuestra casa no jugamos nunca, jugamos muy concentrados y fue una linda experiencia para el equipo”.

“Cuando armamos esta Copa, nuestro primer objetivo era que sea una Copa Federal. Queríamos apostar a tener representación federal y darle la oportunidad de que pueda jugarla cualquier pibe o piba del país que quiera sumarse. Nosotros cuando terminamos la etapa de inscripción hicimos toda la revisión de qué equipos se anotaron y nos arrojó el resultado de que obtuvimos 19 provincias representadas”, resaltó Facundo Santiago.

¿Y cuál es el proyecto para el 2023 y cuáles son los siguientes pasos que se van a tomar en el marco del plan BA Gaming? “El año que viene la Copa se va a volver a jugar y vamos a volver a poner en disputa el premio. Ese ya es uno de nuestros objetivos que está ya diseñado para el año que viene por formar la segunda edición. También un poco haciéndola crecer, aprendiendo de los errores y las cosas buenas que fuimos sacando en esta edición poder fortalecerlas”, anticipó y cerró Facundo.

