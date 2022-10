La selección argentina de Counter Strike buscará su pasaje al mundial en Argentina Game Show

Los Panam Open se disputarán en AGS y entregarán cupos al Mundial de Bali.

Este fin de semana se llevará a cabo el Argentina Game Show Flow 2022 en Centro Costal Salguero, y uno de sus principales atractivos a nivel esports serán los Panam Open, que se disputarán entre sábado y domingo. La competencia organizada por IESF es la más importante a nivel federativo de todo América, y en ella no participan equipos sino selecciones representando a cada federación. DEVA representará a Argentina, que dirá presente en tres juegos. También habrá competidores de Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, México y Estados Unidos. Los títulos en los que competirán serán Counter Strike: Global Offensive, Dota 2, Tekken7, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang y eFootball.

El certamen cuenta con tres instancias: una para que la federación de cada país decida a sus representantes, una clasificatoria online regional y la presencial, a la que llegaron solo los mejores de Brasil, y del Sur, Centro y Norte de Latinoamérica. Ahora toca definir a los campeones del continente. Argentina competirá en Counter Strike, Mobile Legends y en eFootball.

Sin dudas, muchos ojos estarán puestos en la Selección Argentina de CS, que debutará el sábado desde las 13:00 ante el combinado de Guatemala. El domingo será la gran final, y de pasar la albiceleste se enfrentará al vencedor del cruce entre Estados Unidos y Brasil. El roster está compuesto por Nicolás “Noktse” Davila, Luciano “Luchov” Herrera, Gabriel “1962″ Sinopoli, Martin “Rox” Molina, Luca “Luken” Nadotti. Además Rodrigo “pino” Manarino” será el coach. Es un equipo más que interesante, con jugadores consagrados que se conocen entre sí. Luchov es el último refuerzo de Isurus y comparte team con Noktse, que ha sabido jugar junto a 1962. Por su parte Luken y Rox participaron en el último Major vistiendo los colores de 9Z.

Muchos fans del Counter recordarán la histórica campaña de Argentina en The World Championship de 2016, cuando el roster compuesto por JonY BoY, Straka, nbl, Tutehen y Tomi (Kam1kaze como coach) alcanzó la gran final y cayó por muy poco ante Turquía. Aquel equipo dejó en el camino a Suecia y Dinamarca, y quedó en el corazón de los argentinos. Los Panam Open serán una linda oportunidad para que otro equipo, que representa a la misma selección, pueda jugar frente a su gente.

El local también competirá en Mobile Legends, y el equipo integrado por Rodrido de Jesus “Erwin” Hereñu, Ionatan Valentin “Siv” Covelli, Alexander “Papadog” Gabriel, Elias “Meteoro” Silva Piñeiro, Diego “Jotun” Moya Balog (Lucas “Señor L” Carrillo como coach) deberá enfrentarse a Brasil y a Ecuador en un triangular. La base del roster proviene de S11 Gaming Argentina, que compite en la liga latinoamericana de MLBB.

Además habrá un representante argentino en el certamen de eFootball (antes PES). Quien lleve la camiseta albiceleste será Reynaldo “KingPes” Molina, uno de los players más reconocidos del simulador de fútbol en todo el país, que disputó varios certámenes internacionales. Deberá medirse ante Bruno “FUTEFACIL” Mota Da Silva de Brasil y a Celic Atzin “TheArsenalStyle” Hernández Valencia de México.

Un pabellón entero de AGS se destinó a los Panam Open.

En tanto, en Dota 2 competirán los representantes de Brasil, Colombia y Perú, en PUBG Mobile los de Chile, Brasil y República Dominicana, y en Takken los players de Brasil, Canadá y República Dominicana.

Los ganadores de los torneos obtendrán un cupo al 14° WE Championships, el mundial de la IESF, que se llevará a cabo en Bali durante diciembre. Es un festival que emula a los Juegos Olímpicos, ya que reúne a varias disciplinas, y no a un solo juego, y los competidores representan a su país y no a un equipo. Además van a poder medirse ante los principales rivales de los otros continentes.

AGS Flow 2022 es el evento de esports y gaming más esperado en Argentina, y celebrará su octava edición durante el 21, 22 y 23 de octubre. Las entradas son gratuitas y pueden ser desbloqueadas juntando los Rewards y canjeándolos en la APP de AGS Flow. Los Rewards se obtienen mediante códigos que podés encontrar en contenidos y redes de partners del evento, y también pueden ser comprados en la app.

