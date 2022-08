Los videojuegos y su rol educativo: “Al estar jugando desde chiquito entendés un montón de conceptos”

Age of Empires, World of Warcraft y Kaion Tale, tres juegos relacionados a Marcelo Cavazzoli

En un momento, Marcelo Cavazzoli entendió que podía ayudar a que algo que parecía tan complicado llegue a mucha gente. Él estudiaba ingeniería informática y le encantaba programar. De hecho cuando escuchó sobre bitcoin por primera vez, allá por 2013, estaba desarrollando su propio videojuego: un RPG online para interactuar con cientos de jugadores al mismo tiempo. Luego de la insistencia de uno de sus amigos decidió estudiar esa moneda y, varios años después, lanzó Lemon Cash junto a su socio Borja Martel Seward, que al igual que él, tiene mucha relación con los juegos.

Actualmente Lemon resuena mucho en el mundo de los esports por su acompañamiento a 9Z, y por haber estado junto a Hawks en 2021. Marcelo se refirió a estas apuestas y destacó el público gamer: “ Están súper conectados, entienden de tecnología, están mucho tiempo la computadora, también estudiando cosas y aprendiendo. Encontramos una audiencia que entendía de tecnología para entender el valor que damos como Lemon y como cripto y por otro lado tienen esa unión a nivel comunidad que daban esa viralidad también. Entonces empezamos a comunicar de una manera diferente, donde las personas se sientan identificadas. Antes existían apps mas financieras, y nosotros queríamos innovar. Empezamos a ver qué miraban los jóvenes y nos dimos cuenta que iba mucho mas por redes sociales e influencers , y que en esta nueva industria del gaming teníamos una llegada enorme”.

—¿Tienen la idea de meterse más en los esports?

—Sí, siempre. Ahora queremos llegar a Brasil y estamos viendo cómo entrar al lado gaming. Hace rato que vengo tirando la idea de armar un torneo. Hay que ver cuándo los chicos se animan. Nosotros no somos expertos en gaming, por eso trabajamos con expertos. Definitivamente es algo que me encantaría. Yo fui gamer. Empecé a estudiar ingeniería porque me gustaban los juegos.

En relación con los deportes electrónicos también se sumaron como inversores de Clan Academy, la escuela para jugadores de League of Legends que es partner de Riot Games en la Liga Latinoamérica: “Con Borja tenemos la suerte de poder conocer muchos emprendedores, proyectos e inversores. Aprendimos un montón. Tenemos la posibilidad de ayudar como nos hubiera gustado que nos ayuden cuando arrancamos. Clan Academy fue uno de esos primeros. Quisimos ayudar a un emprendedor argentino. Pero es algo personal. Sí lo que me gusta de ellos es que los deportes y la parte competitiva va a cambiar mucho al plano virtual porque tenés más posibilidades de generar distintos mecanismos o más divertidos. Nos pareció muy interesante el concepto de mejorar. Lo pienso cuando jugaba WoW. Me hubiera encantado aprender de alguien más profesional”.

—¿Qué jugabas?

— Jugué mucho World of Warcraft. Llegué a estar ranking 3 de Argentina. Lo largué porque tenía que estudiar. Dije “voy a dejar pero en algún momento voy a volver”. También jugué LoL cuando recién arrancaba, y llegué a estar 105.000 del mundo. Soy bastante fan de los juegos. Uno de los proyectos de Lemon es un juego que se llama Lemon Odisey. Nos gusta y personalmente me encanta lo que es online para interactuar. Parece una boludés pero al estar jugando juegos desde chiquito entendés un montón de conceptos.

World of Warcraft (Archivo)

—¿Cómo qué?

—Te doy un ejemplo del WoW. En el WoW tenés una subasta. Podés intercambiar cosas con otros jugadores. En World of Warcraft aprendí el concepto de inflación. Es muy interesante. Cuando vos matas monstruos o hacés misiones ganás oro. Con ese oro podés comprar cosas. Yo tenía una profesión que era leatherworking, que es como que trabajas telas. Entonces vendía telas. Agarraba y recolectaba pieles de animales y las vendía en el exchange. Empecé a notar que con el tiempo todo salía más caro. Y me di cuenta que tener oro no me servía. Entonces dije: “ Che, voy a empezar a ahorrar en materiales”, porque mi oro cada vez alcanzaba para menos cosas. Tenía 18 o 19 años y vendí todo mi oro y me compré gemas, pieles porque seguro iban a subir de precio y lo iba a poder vender. El oro se genera de manera desmedida y constante. Tenés una creación de oro infinita que hace que aumente la base monetaria y genera inflación en los precios del juego. El gaming tiene un potencial de transmitir conocimiento importante porque es divertido. No pensás en la inflación. Mismo si jugás al Age of Empire tenés que manejar recursos y priorizar, hacer estrategias. De alguna manera hay conceptos que puede tener un impacto muy positivo. No todos igual.

Aquel proyecto de desarrollar un videojuego lo pudo culminar, y desde 2020 está disponible en Steam para computadoras . Se llama Kaion Tale, y es un multijugador masivo online gratuito, y fue descargado en más de un millón de oportunidades. Además el 76% de sus reseñas fueron positivas. El título no se destaca por sus gráficos, que son pixeles en 2D, sino por la cantidad de acciones y cosas que podés hacer dentro de ese universo ficticio: desde crear un personaje y elegir su clase, explorar, combatir y poder formar una comunidad y hacer amigos.

Los NFT's que regala Lemon a sus usuarios.

Recientemente Lemon lanzó Lemon Nation, una colección de NFT’s a la que puede acceder cada usuario de la app. Cada token se genera aleatoriamente y son únicos e irrepetibles. “Muchísimas personas tienen su primer NFT ahí. Hoy hay 5 millones de cuentas que tienen NFT en todo el mundo. Nosotros en Lemon tenemos un millón de usuarios. Podríamos aumentar de manera sustancial. Queríamos que las personas se sumen con una narrativa diferente, algo divertido que querés compartir. El resultado hasta ahora es impresionante. Hay chicos y chicas que comparten su familia NFT. Ya es una actividad familiar. No solo a los jóvenes, sino todas las edad se empiezan a sumar a este nuevo mundo y es lo que buscamos. Nuestra misión es despegar la civilización hacia el futuro del dinero de internet. Lo que me volvió loco a nivel motivación es la cantidad de gente que se lo pusieron como foto de perfil. Y verlos tan contentos de sumarse habla del impacto que estamos teniendo en la misión que nos propusimos. Son cientos de personas y no termina. Creo que esto es el pico de la motivación.

—¿Cuáles serán los próximos pasos?

—Nuestra misión es despegar la civilización hacia el futuro del dinero de internet. Viendo para atrás lo hicimos con la tarjeta, con los NFT’s. es el comienzo. Ahora estamos empezando a lanzar cosas en Brasil. Esto que creamos y este producto queremos replicarlo en todo América Latina. El siguiente paso ses seguir con este despegue.

