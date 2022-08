Last Chance Qualifier de VALORANT: FUSION y E-Xolos Lazer quedaron eliminados del torneo

(Bruno Alvares/VALORANT Brasil)

Continúa el Last Chance Qualifier de VALORANT Champions, la última chance para los equipos de Sudamérica de clasificar a la máxima competencia del juego. Ayer se jugaron los partidos correspondientes a la primera ronda de la llave de perdedores, donde FUSION cayó 2-0 frente a Ninjas in Pyjamas, y E-Xolos Lazer no pudo contra TBK, por lo que ambas escuadras del Norte de América Latina quedaron afuera de la competencia.

En el primer turno, se enfrentaron FUSION y NiP. En el equipo de LATAM Norte, tuvo que entrar en acción el coach sickLy, ya que el estadounidense Torrify estaba enfermo. El primer mapa fue Breeze, elegido por los brasileños, que comenzaron con ventaja en defensa por 6-1. Los del Norte reaccionaron a tiempo para recortar la ventaja y que el primer lado finalice 7-5.

Al comienzo de la segunda mitad, nuevamente NiP consiguió la ronda de pistolas y estiró la diferencia hasta alcanzar el 12-6, punto de mapa. En ese momento hubo una buena reacción de FUSION, que -punto a punto- se iba acercando, hasta que los brasileños cortaron la racha en el momento justo y se quedaron con el primer punto de la serie por 13-11.

El siguiente escenario fue Icebox donde, si bien los Ninjas latinos consiguieron la ronda de pistolas, una vez que tuvieron compra completa, los locales se impusieron en defensa y lograron un parcial de 8-4.

FUSION no pudo desplegar todo su juego a lo largo del partido . Esto quedó en evidencia en la segunda mitad, en la que el equipo brasileño se impuso y ganó 13-5 para cerrar la serie 2-0. Con este resultado, los de LATAM Norte fueron los primeros eliminados del torneo.

En el segundo partido de la jornada, se enfrentaron E-Xolos Lazer y TBK. La serie arrancó en Fracture, pick por La Jauría. A pesar de que no fue su elección, los brasileños se mostraron mucho más fuertes y tuvieron un lado casi perfecto en defensa con un 11-1.

Luego del cambio de lados, los del Norte se quedaron con la ronda de pistolas, por lo que pudieron recortar un poco de diferencia y soñar con la remontada. Pero los caballeros negros terminaron el mapa al imponerse 13-4.

La serie continuó en Haven, donde se vio un trámite distinto, ya que ningún equipo podía sacar ventajas y completaron la primera mitad en empate 6-6. El quiebre comenzó en la segunda parte del partido, donde TBK, en ataque, se pusieron 10-6. Allí se despertó E-Xolos, que no solo dio vuelta el resultado, sino que forzó el tercer mapa con un 13-11.

Todo se definió en Bind, allí la Jauría tuvo un gran comienzo en defensa y logró imponerse 8-4. El problema llegó en la segunda mitad, ya que los brasileños se mostraron mucho más firmes y alcanzaron el 12-9, con tres oportunidades de quedarse con el partido. Los Xolos pelearon hasta el final y llevaron todo al tiempo extra, que tuvo que realizarse cinco veces hasta que TBK se quedó con el mapa por 18-16 y la serie 2-1.

De esta forma, los dos equipos de LATAM Norte quedaron eliminados del torneo. Mientras que KRÜ Esports está en la final del upper bracket, 9z Team se enfrentará a TBK en los cuartos de final de la llave de perdedores para avanzar en la competencia y lograr llegar a Champions.

