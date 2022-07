Valky, director de TDJ: “La Liga Pro se convirtió en un clásico de la región que aporta a la constancia competitiva”

Esta semana comenzó la Liga Pro DirecTV Go de Temporada de Juegos, uno de los certámenes de Counter Strike con mayor historia de la región. Es un clásico del CS en Argentina, y en esta oportunidad llegó renovada, con un nuevo formato y 16 equipos que buscaran quedar en la historia de la competencia . El campeón obtendrá el título, 300.000 pesos y un cupo a la SuperCopa de América, que reunirá a los ganadores de distintos torneos de Latam.

Desde Infobaen Latin Power dialogamos con Jonatan “Valky” Cisterna, director de Temporada de Juegos, quien explicó el valor del certamen en el ecosistema competitivo

—¿Qué le aporta la Liga Pro a la escena?

—Hoy, luego de tantos años de fomentar el desarrollo de la comunidad, La Liga Pro se convirtió en un clásico de la región que aporta a la constancia competitiva y continúa enfocada en la oportunidad de desarrollo para el transcurso de cada temporada. Hemos tenido el placer de contar con grandes profesionales y de ser el primer torneo de jugadores espectaculares en nuestra industria y esto es un orgullo para todos los que hacemos La Liga Pro desde 2017.

—¿Qué te genera ver tantos equipos históricos y otros tan nuevos participando?

—Como parte de la esencia de nuestro torneo siempre contamos con dar posibilidad de nuevas organizaciones y jugadores que inicien el camino a la profesionalización. Hemos tenido años altamente competitivos y años en donde formamos grandes jugadores, como fue el caso de Meyern, DGT, Max, Luken y muchos otros más que podría mencionar. Este año el foco está en la formación de nuestra región Sur camino a lo que será la Supercopa de América, y creemos firmemente que este proceso dará un aporte a los clubes que vienen trabajando en elevar el nivel de nuestra región.

Los 16 equipos que forman parte de esta edición de La Liga Pro

En La Liga los 16 equipos se dividen en cuatro grupos de cuatro, y se enfrentan en formato GSL para determinar a los dos clasificados por zona. Desde ahí se juegan series al mejor de tres con eliminación directa, inclusive la final.

Durante 2020 y 2021 TDJ buscó expandirse e incluir a equipos brasileños, de México y del Norte de Latam. Sin embargo, en 2022 vuelve a sus raíces para focalizarse solo en el Sur de la región . Sobre este cambio, Valky explicó: “Pasaron muchas sensaciones para tomar esta decisión, la primera fue el pedido de los mismos jugadores de que vuelva a su nacimiento el torneo. En este camino decidimos conformar este formato dinámico que será de transición para lo que será la edición 2023 de La Liga Pro, la cual ya tenemos definida”.

—Es el torneo con más historia de Argentina. ¿Qué significa eso para los integrantes de TDJ?

—Haber sido parte de los inicios de la profesionalización es un gran orgullo. No solo por lo que esto significa en la actualidad, sino porque desde el día uno en el que decidimos aportar desde nuestro lugar ante tantas complicaciones, sentimos que no fallamos y fuimos un granito más para que tantos jugadores, clubes y componentes de la industria puedan continuar el camino que hoy en día estamos viviendo. En el cual, no tengo dudas, que vamos a seguir creciendo.

—¿Cuánto vale el apoyo de una marca como DirecTV?

—Nos pone contentos por lo que significa que empresas no endémicas sigan construyendo en la escena y sabiendo que hoy hay una realidad de contenido dentro de los esports que antes no pasaba y segundo para nosotros ir por el 3er año trabajando junto a esta empresa nos pone contentos, como Global Squads trabajamos junto a nuestros clientes para desarrollar experiencias y generar contenidos atractivos para todos los que la componen y esto habla un poco del trabajo del equipo y eso hace que sea realmente positivo.

Por primera vez desde 2017 el equipo de trabajo de Global Squads se encarga de la transmisión de forma presencial

El plato fuerte de TDJ este año será la SuperCopa de América, y según sus palabras va a ser “un torneo disruptivo para la escena y que construye una nueva manera de apoyar el crecimiento de la misma”. Se llevará a cabo durante agosto en formato LAN, y contará con la presencia de los campeones de varios torneos. El primer clasificado es River Plate, que se ganó un lugar por haber campeonado en el torneo Apertura de la Unity League de LVP. El segundo será el mejor de La Liga Pro, mientras que el subcampeón disputará el Last Chance frente al campeón de la Copa de la Liga por otro cupo. También habrá escuadras invitadas.

“La Copa de La Liga por su parte tendrá una etapa Open para todos los jugadores y equipos que quedaron fuera. Las inscripciones se abrirán en los siguientes días y los equipos de la división Pro ingresarán con el torneo comenzado a competir en este torneo. El formato se mantiene, es eliminación directa hasta obtener el campeón que obtendrá el slot al Last Chance”, concluyó Valky.

Este fin de semana se disputó la primera fecha de la Liga Pro, y estos fueron los resultados en el debut: Juegalo Esports 5 - 16 Holkattes Esports, Boca Juniors 16 - 5 Racing, Romanos Gaming 16 - 6 Hawks, River Plate 9 - 16 9Z Academy, Stone Movistar 16 - 6 WAP Esports, Furious 16 - 5 Maycam Evolve, Leviatán 16 - 7 Velox, Windingo 16 - 10 LRV Esports.

Así el domingo los perdedores del primer encuentro de cada grupo se enfrentaron entre sí, sabiendo que otra derrota los dejaría fuera de la competencia. El primer duelo fue para LRV, que superó 16-22 a Hawks, el segundo para el equipo chileno Juegalo Esports, que venció 16-6 a Maycam Evolve, el tercero para River que le ganó a Velox por 16-4, y el cuarto para WAP, que se impuso por 16-6 contra Racing.

La Liga Pro continuará este lunes a partir de las 16:00 con los enfrentamientos entre los ganadores del debut: Holkattes Esports - Furious, Boca Juniors Gaming - Stone Movistar, 9z Academy - Leviatán, Romanos Gaminh vs Windingo.

