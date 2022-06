ESL One anunció su próximo presencial de Dota en Malasia

ESL Dota anunció su regreso a SEA con ESL One Malasia

Tras su exitoso regreso de la mano del Major de Estocolmo, ESL One anunció la próxima edición de un evento de primer nivel de Dota 2 en Malasia. Del 23 al 28 de agosto, siete invitados y cinco campeones -uno por cada región- buscarán levantar la copa y el gran premio. En total, ESL One Malasia repartirá 400 mil dólares entre los competidores.

Con el anuncio del evento que regirá por fuera del Circuito Profesional de Dota (DPC), los aficionados del Sudeste Asiático de Dota 2 disfrutarán de la primera edición del mundial de Dota en Singapur. Además, tendrán la oportunidad de participar del mayor nivel competitivo semanas antes del PGL Major de Arlington. Se tratará de la tercera edición de ESL One en Malasia, a más de cuatro años del ESL One Genting 2018 y contará con público presencial.

Aunque todavía no se revelaron los equipos invitados, la competencia contará con una fase de grupos del 23 al 25 de agosto y playoffs del 26 al 28 . La primera instancia dividirá a los contendientes en dos zonas de seis equipos y los enfrentará en series Bo2 en formato round-robin (todos contra todos). Los mejores dos de cada grupo avanzarán a la llave superior, el tercero y cuarto seguirán en la llave inferior y los últimos dos quedarán eliminados. Los playoffs de doble eliminación se disputarán en series Bo3 y la gran final se resolverá en Bo5.

Se trata del segundo evento de alto perfil de 2022 que tendrá lugar por fuera del circuito oficial de Valve tras la edición de Gamers Galaxy en Dubai. El ESL One Malasia anticipa el regreso progresivo de una agenda anual que contempla eventos tercerizados que convivirán con las ligas regionales, Majors y The International. El circuito de 2021/2022 se aproxima a su desenlace con el último tour ya en desarrollo y la nueva edición de ESL One preparará el camino para las dos competencias más relevantes del año.

