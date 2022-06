The International Singapur 2022 promete ser el evento más grande para la escena de Dota 2

@DOTA2

A cuatro meses de su anticipado inicio, el mundial de Dota 2, The International, llegará a Singapur y al Sudeste Asiático por primera vez y se disputará del 8 al 30 de octubre. Además, la distribuidora responsable del Dota Pro Circuit (DPC) anunció que ampliará su convocatoria de 18 a 30 equipos.

El TI contará con una instancia previa a la fase de grupos, el Last Chance Qualifier, que tendrá lugar del 8 al 12 de octubre. Los grupos incluirán a un total de 20 contendientes en busca del pase a playoffs y se disputarán del 15 al 18 . La última instancia tendrá una pausa antes del cierre: se desarrollará del 20 al 23 y dará lugar a las finales el 29 y 30 de octubre. Se trata de un formato que busca darle más descansos a los competidores y abarcará cuatro fines de semana.

Aunque Valve aún no anunció el formato oficial para determinar la cantidad de equipos que participarán del Last Chance Qualifier, sí se sabe que contará con equipos provenientes de cada clasificatorio regional. La nueva instancia es parte de la novedad introducida al gran evento y se estima que ofrecerá dos cupos para completar la participación de la fase de grupos.

@DOTA2

Para el deleite de los aficionados e hinchas, el competitivo de Dota 2 amplió sus horizontes y llevará su evento de máximo nivel a un nuevo destino. El tercer y último Tour ya comenzó en distintas regiones y confirmará la participación de un mínimo de 12 equipos que avanzarán de forma directa a la fase de grupos por sus méritos durante el circuito.

Además, significará el regreso de la audiencia a una edición de The International, algo no sucede desde 2019. En 2020 el TI fue cancelado por la pandemia y, en el 2021, Valve decidió cancelar la convocatoria del público presencial en Bucarest ante dificultades sanitarias a sólo días del inicio del evento. El ESL One Major de Estocolmo, que finalizó con OG como gran campeón por el desenlace del Tour 2, recuperó esa experiencia con el regreso de la audiencia. Pero aún así, no es equiparable a la experiencia y el prestigio marcado por The International.

Conocido en el ecosistema de los esports como el evento singular que cuenta con premios más destacados, en 2021 repartió más de 40 millones de dólares y el campeón, Team Spirit, se llevó más de 18 millones. Como cada año, buscarán superar la marca previa y con una apuesta a la ampliación de la convocatoria, los aficionados anticipan la mejor edición hasta la fecha.

@DOTA2

La reactivación del circuito competitivo también presentó cambios, con un recambio generacional en parte de la competencia y con nuevos protagonistas. Antes de su inicio, el PGL Major de Arlington dará lugar al desenlace del Tour 3 y servirá de antesala para conocer a los favoritos de cara al mundial.

SEGUIR LEYENDO: