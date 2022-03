Leviatán venció a KRÜ y clasificó a los playoffs de Latinoamérica en una jornada con polémicas

@leviatangg

Ayer se disputó la final del bracket superior de los playoffs del Sur en VALORANT Challengers, donde KRÜ Esports se enfrentó a Leviatán en un duelo con polémica en la previa por la sanción a Keznit. Leviatán ganó 2-0 y se clasificó a México , mientras que el equipo del Kun Agüero tendrá que jugar hoy a las 16 contra 9z Team por el segundo pasaje a los playoffs de LATAM.

Se había hablado mucho en la previa de la sanción a Keznit, figura de KRÜ, por una pelea en un entrenamiento con un jugador brasileño de Gamelanders. El chileno fue penalizado con un partido de suspensión. La decisión se dio luego de que termine la fase regular, por lo que se quedó afuera de un partido muy importante para su equipo y, como declaró el coach BeTony en redes sociales: “Riot nos comunicó que si había sanción iba a llegar la semana pasada, pero finalmente decidieron sacar este comunicado un día previo a la final”.

Hasta el momento de publicación de esta nota, ningún jugador brasileño fue sancionado por Riot Games a pesar de que se habla que hubo actitudes similares de ambos lados. En ese marco, en el lugar de Keznit tuvo que estar en el servidor el sexto jugador del equipo, wait.

En la serie, Ascent fue el primer mapa, elegido por KRÜ, que comenzó del lado atacante. Desde el principio del partido se vio algo raro, y es que el equipo del Kun Agüero en todas las rondas buscaba ataques rápidos y sin estrategias. De esta forma, la Levianeta puso un sólido 10-2 en la primera mitad y no tuvo mayores problemas para cerrar el mapa 13-2.

Pero en la pausa antes de continuar la serie, las miradas apuntaron al stream del Kun Agüero, quien aclaró que los jugadores se presentaron al partido para evitar una sanción, pero que “estaban practicando cosas, nuevas armas, otras estrategias, contra un equipo que es bueno”.

La cosa luego escaló y apuntó contra Riot Games: “Me acaba de llegar un mensaje de Riot de que no puedo decir nada. ¿Por qué no puedo decir nada? Yo puedo decir lo que yo quiera. Si me quieren decir algo que me lo digan, acá las cosas se tienen que decir como son, si alguien quiere, tiene mi teléfono y puede hablarlo conmigo”.

La serie continuó en Breeze, donde KRÜ sí mostró un juego más estructurado, pero Leviatán lo superó por 13-8 y así se aseguró su clasificación a los playoffs en México. Hoy a las 16 se enfrentarán 9z Team y KRÜ por el segundo pasaje a México y esta vez el equipo sí contará con la presencia de Keznit.

