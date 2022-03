KRÜ Esports: Keznit no podrá jugar la final del sur de Valorant luego de la sanción de Riot Games

Keznit

Durante la tarde del viernes Riot Games hizo pública la sanción al jugador de KRÜ Esports, Keznit, a través de las cuentas oficiales de esports de VALORANT en Brasil y Latam. La penalización se dio en el marco de las acusaciones que hicieron miembros de Gamelanders Blue que plantearon que el jugador de KRU generó insultos raciales.

La situación -que se dio durante un entrenamiento no oficial- contó también con el punto de vista de Keznit, que explicó que su comentario no fue un insulto racial y remarcó que hubo comentarios desde ambos lados.

Ahora, de cara al tan esperado encuentro entre los dos equipos favoritos del sur -KRÜ y Leviatán-, Keznit no podrá participar debido a la penalización deportiva aplicada por Riot Games. El sexto jugador del equipo, Waitt, jugaría en su reemplazo durante la jornada del sábado.

La sanción incluirá los siguientes puntos: además de no poder jugar su próxima serie bo3, Keznit estará sujeto a un “período de prueba de 6 meses” durante el cual se le hará un seguimiento para revisar su comportamiento periódicamente. Ante cualquier violación, sufrirá un incremento en sus penalizaciones.

En ese marco, la organización encabezada por el Kun Agüero se manifestó en contra de la penalización sobre su jugador, que llega en un momento muy particular y que no considera las mismas acciones de parte de Gamelanders Blue. KRÜ aseguró que acompañó el proceso y que el veredicto determinó que el jugador no cometió actos de racismo . Entonces, ¿a qué responde la sanción?

Comunicado de KRÜ Esports de disconformidad por la sanción aplicada por Riot Games a Keznit

Desde la organización también consideraron que “todos los involucrados faltaron a la regla 7.1.2 Estándares Altos” y aún así la sanción no fue la misma para todos. Lejos de ser el caso, el jugador y el coach táctico de Gamelanders no fueron sancionados de ninguna manera. “Consideramos injusta y parcial la decisión final”, remarcaron. La organización argentina añadió que el impacto mediático que generó el caso le impidió al equipo coordinar entrenamientos con equipos de Brasil y generó un detrimento deportivo.

El coach de la escuadra, Betony, también se refirió a la situación desde su cuenta de Twitter: “Repudio completamente la decisión tomada por Riot Central”. Además, explicó los tres motivos que respaldan su posición: Keznit no fue encontrado culpable de realizar comentarios raciales; la decisión llega sin antelación y un día antes de su encuentro más importante de la temporada hasta la fecha; y, por último, su jugador fue el único sancionado.

“En el comunicado hablan de que ‘los equipos y los miembros de los mismos deben cumplir con los más altos estándares de integridad personal y de buen espíritu deportivo’, y deciden no hacer nada con respecto a la actitud que tuvieron ellos. Realmente es un mamarracho todo esto. Arruinaron la final ”, sentenció Betony.

Comentarios del coach de KRÜ Esports, Betony

Si bien se reconoció que hubo una falta del lado de Keznit y la realización de que la final ante Leviatán se jugará sin él, KRÜ Esports contó con todo el apoyo de la comunidad de Latam ante la situación desigual. Como parte de esto, figuras de la escena se pronunciaron, como fue el caso de aylulo. La reconocida streamer decidió desvincularse como co-streamer del Valorant Championship Tour, debido a que la decisión va en contra de sus principios y valores.

aylulo criticó la decisión de Riot y se desvinculó como co-streamer de los encuentros

Incluso reconociendo la falta en la que puede haber incurrido Keznit, queda claro que la medida no fue equilibrada con ambos equipos y que la sanción llega tarde y en un momento particular para el equipo, lo que los pone en una situación muy compleja de cara a una instancia competitiva central.

