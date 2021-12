Vhania, host y analista de VALORANT: “Si queremos que Latinoamérica crezca, es trabajo de todos ser parte de esto y apoyar”

Vhania Berrera

“De pequeña me regalaban Barbies y yo no me sentía cómoda. Yo tenía un amigo al que le habían regalado su primera consola y yo me sentía muy bien jugando. Hasta que a los cinco años mis papás me regalaron mi primera consola, que fue la PlayStation 1 y desde ahí mi vida fue de la mano de los videojuegos”, recuerda Vhania Barrera, host y caster de VALORANT.

Siguió la PlayStation 2, después vino Xbox, hasta que llegó a PC y no se fue más. A los 16 años empezó a jugar League of Legends. Ahí se abrió un nuevo mundo para ella: “me di cuenta que había gente que hacía de esto una carrera, que era un trabajo, que había una liga competitiva y que había otros talentos encargados de relatar esos videojuegos y empecé a seguir todo el competitivo de League of Legends”.

Aunque estudió Derecho en la Universidad Católica de Chile y finalizó la carrera, decidió desarrollarse profesionalmente de la mano de los esports: “No me sentía a gusto con la carrera y con lo que había estudiado, pero me gustaba muchísimo escribir. En un momento en Twitter encontré una convocatoria de un portal de prensa que hacía cobertura de la liga que estaba buscando colaboradores. Me postulé, mandé un escrito, les gustó y empezamos a trabajar juntos, a ir a Riot a ver los juegos, entrevistar a los jugadores, empecé a aprender”.

Después llegó la oportunidad de castear un cruce de un torneo femenino de League of Legends de Brasil : “Tenía un poco de miedo, la verdad, pero no quise pensarlo mucho y tomé la oportunidad”. A eso le siguió la propuesta de ser presentadora de diferentes programas de esports que reflejaban la actualidad de la escena y repasaban las diferentes competencias.

Entre el 2019 y el 2020 la centralidad de la escena de League of Legends se traslada a México. Con su carrera ya terminada, decide tomarse unos meses de vacaciones en ese país. “Empecé a tocar puertas, a preguntar dónde estaban buscando presentadoras de esports, dónde se podían desarrollar contenidos”, recuerda. Así le llegó la oportunidad de empezar a trabajar como community manager para un equipo que estaba compitiendo en la LLA.

“Yo al principio no sabía cómo quería desarrollarme como talento. En un momento se me dio la oportunidad como caster y sentía que, en League of Legends sobre todo, había demasiada gente experimentada, entonces me dio susto empezar de cero cuando era un nicho que llevaba años siendo trabajado por otras personas”. En ese contexto, la posibilidad de ser host o presentar noticias fue el rol que sintió más cómodo. “Pero de repente me gusta ir tanteando, aunque en el futuro quiero seguir desarrollándome en el rol de host, experimentar un poco más, tal vez tener la chance de internacionalizar la carrera”, agrega.

Durante el 2020, GGTech -donde ella trabajaba- tuvo la responsabilidad de llevar a cabo el primero torneo de VALORANT para Latinoamérica. Contrataron a dos casters de Overwatch y le preguntaron si se animaba a ser host de ese primer evento para la región. “Ya venía estudiando el juego, lo venía jugando por mi parte y dije me atrevo ser host. Sacamos adelante ese primer torneo con mucho nervios, pero con muchas ganas de seguir creciendo”.

#VALORANTChampionsTour marcó mi 2021, me cambió la vida, me hizo enamorarme de los esports.



Hoy terminó Champions, el mayor desafío personal y laboral que he tenido hasta el momento. Solo puedo decir GRACIAS INFINITAS a cada uno de ustedes.



Espero nos veamos en 2022 🧡 pic.twitter.com/PxIOSxpuoe — Gatotowsky (@vh_gatotowsky) December 12, 2021

El hecho de que haya sido un juego nuevo, le dio oportunidades a todos los casters que se estaban probando y que a lo mejor habían querido estar en otras escenas competitivas, pero “era muy difícil pasar esa brecha de experiencia con las personas que ya estaban”. Además, desde el principio fue un juego que trató de mostrarse inclusivo con los talentos femeninos “que tenían el talento para ser host o caster, pero que no se les había dado solo porque la escena es complicada, como VALORANT recién se estaba formando fue más flexible”.

El 2021 fue el año del salto para VALORANT, con una escena unificada y confluyendo hacia un gran evento internacional como cierre del calendario competitivo. En ese marco, le llega la propuesta de sumarse a las transmisiones oficiales para América Latina gracias al trabajo que había mostrado en los años previos. “Fue un golpe fuerte estar con casters que también se habían iniciado en la escena de VALORANT como también personas que ya llevaban más tiempo, como es el caso de Nosfeh”, repasa.

“Lo que ha hecho más fácil trabajar en VALORANT es que el equipo de trabajo es muy bueno, es muy cómodo, siempre nos estamos dando feedback, las transmisiones se hacen muy agradables porque genuinamente, como nos mostramos en redes sociales que nos llevamos bien entre todos, es lo que pasa detrás de cámara y creo que fui muy afortunada de tener un grupo de trabajo con tantas ganas de crecer como talento y junto a la escena de VALORANT”, reconoce del equipo que la acompaña.

Cada uno en su rol, ya sea caster, analista o host, tuvieron la oportunidad de ser la voz de un momento que ya es histórico para los esports de la región y es el recorrido de KRÜ durante el Champions, el mayor torneo del circuito competitivo del shooter de Riot Games: “Es algo que no solo cambió la vida personas de cada uno por lo importante que fue, lo que significó, sino que también cambió la historia de los esports en general, porque nunca en Latinoamérica se había logrado un resultado tan bueno con tan pocas chances, con tantas cosas en contra, con todo lo que significa ser un equipo de Latinoamérica, tener un solo cupo e ir a enfrentarse a regiones que tienen tantos recursos. Una cosa que todos nos propusimos, indirectamente y sin ponernos de acuerdo, es transmitir cómo vivíamos esa emocionalidad y ese fanatismo por KRÜ, por ver a la región crecer y triunfando”.

A través de la iniciativa Game Changers se impulsaron los primeros torneos para mujeres, pero Riot ya presentó su calendario para el 2022, en el que la escena femenina va a tener todavía más presencia y su propia competencia internacional como cierre del año. “Creo que VALORANT fue completamente atrevido en el sentido de querer crear oportunidades. El querer crear y entender que era necesaria una liga aparte donde las mujeres se puedan empezar a desarrollar y a crecer para que después se pueda generar una competencia mixta, fue un paso super acertado. Se le dio muchas oportunidades a las jugadoras, pero también a los talentos. Y que ahora la competencia se haya establecido formal, va a empezar a generar un efecto para que se quieren inyectar recursos, porque ahora pueden llegar a competir en un mundial”, destaca.

¿Y cuáles son sus expectativas para el 2022? “Lo que falta actualmente es sacarnos el miedo de ver tanto talento femenino en pantalla. Si bien VALORANT ha empezado a abrir esas puertas, siento que faltan más talentos, como pasa en Brasil. Que de repente, independiente si eres hombre o mujer, porque así fue el llamado tienen una mesa completa de chicas y tienes a cinco mujeres sacando adelante la transmisión”, marca.

El 2021 fue un año de logros para América Latina, no solo en VALORANT, sino a lo largo de sus diferentes escenas donde se pudieron visualizar los efectos de años de trabajo y esfuerzo. Sobre esa base, el 2022 puede ser un año de todavía más hitos. “Si queremos que la región de Latinoamérica crezca a nivel de talentos, a niveles de audiencia, de organizaciones y de patrocinio, es el trabajo de todos ser parte de esto y apoyar. El consumir esports, el apoyar a los equipos, el seguir el contenido que están haciendo, el apoyar a los talentos que están viendo. También ser empáticos cuando se incorpora una nueva persona a la transmisión y no encasillarse, sino darle la oportunidad a la gente de que siga trabajando, la mejor manera de que la región salga adelante es mostrando apoyo. Podemos crecer y si crecemos y se dan los resultados, a la región le va a ir bien” , cierra Vhania.

