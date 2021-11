El detrás de escena de los esports: cómo trabajan los realizadores audiovisuales

Daniel Avellaneda, director y filmmaker de Temporada de Juegos, durante el rodaje de #AhoraONunca.

Los deportes electrónicos y los videojuegos son una parte fundamental del entretenimiento digital. Los propios equipos y organizaciones son constantes creadores de contenido, y lo que ofrecen es muchas veces una carta de presentación para sostener y captar a la audiencia y a las marcas. Las opciones tienen como límite la imaginación de quien las produce, y muchas veces acercan proyectos de primera calidad, como cortos, documentales y series.

Estos contenidos muestran el detrás de los equipos y acercan a la fanaticada con los jugadores. Las variables van desde desafíos y juegos al mejor estilo YouTube, pasando por videoclips musicales o series documentales sobre la vida de los jugadores y la experiencia en determinados torneos. Hace algunos años se reservaba para algunos pocos, pero hoy en día son cada vez más los clubes que deciden invertir en entretenimiento audiovisual, y esto conlleva un gran trabajo detrás.

Ignacio Peña tiene 30 años, es de Buenos Aires y es el filmmaker de KRÜ Esports, la organización del Kun Agüero. Estudió periodismo y arte con especialización en música, aunque su carrera dio un volantazo cuando decidió comenzar a editar videos. Hizo cursos pero la mayoría de sus conocimientos los adquirió de manera autodidacta con YouTube y practicando por su cuenta. En diálogo con Infobae afirmó que: “Lo que más me apasiona es poder capturar momentos únicos y contar historias a través de la cámara y la edición”.

Ignacio Peña - Filmmaker de KRÜ Esports.

— ¿Tenés algún director o realizador que te inspire en el trabajo que hacés? ¿Usás referencia de algún lado o es pura impronta tuya?

— El contenido full youtuber, de vlogs y de filmmaking sería mi fuente de inspiración más directa en el ámbito esports, como Mark Bone y Hillier Smith en YouTube. Son youtubers que hablan de filmmaking y edición y son influencia muy directa en este tipo de contenido. Aparte vengo de ver bastante cine de Fincher, Villeneuve y Nolan, por decir algunos y eso de alguna forma también me influencia. Tener referencias siempre sirve para seguir nutriéndose de cosas nuevas y para explorar ideas posibles, pero busco agregar algún diferencial propio.

Ignacio fue el encargado de acompañar al roster de VALORANT y tomar imágenes de lo vivido por el equipo en distintos certámenes internacionales. Viajó a México, Islandia, Alemania, y ahora se encuentra en Berlín, en la previa de lo que será el primer Mundial del FPS táctico de Riot Games: el VALORANT Champions.

— ¿Cómo es esa experiencia de viajar y grabar todo lo que acontece? ¿Es muy diferente a grabar alguna producción desde Buenos Aires?

— En los viajes es como mucho más del momento y no suele haber tanto plan de rodaje. Es como muy del día a día, acompañando y capturando momentos. Cuando grabamos en Capital tratamos de tener algunas ideas o guiones para las producciones, pero acá no hay nada de eso. Tal vez hablamos con el equipo un poco sobre qué queremos mostrar, pero la verdad que termina siendo muy un feeling del momento y termino tomando las decisiones de qué y cómo mostrarlo durante el viaje y después en la edición. Como soy el que captura y después ve el material crudo, yo termino decidiendo un poco como se cuenta la historia. Lo que sí hablamos desde un principio para los viajes es ir más en plan de acompañar y documentar que de armar situaciones y planos con el team. Salvo las tomas en donde les pedí una pose para cámara es todo 100% documental del momento, no hay nada armado.

— ¿Cómo buscás llegarle al público?

— Trato de ponerme en el lugar del espectador, pienso qué le gustaría ver a un seguidor del equipo y luego busco retratar eso de una forma que tenga impacto. No me gusta caer en un dramatismo extremo ni en una documentación 100% literal de las situaciones que voy grabando, trato de encontrar un punto medio entre ambos mundos.

— En una escena en la que todo es tan rápido y dinámico, ¿cómo se logra generar esa pausa y esos momentos de tranquilidad y reflexión que se ven en los documentales y series?

— Al ser todo muy rápido y dinámico, no es fácil encontrar y generar esos momentos de calma. Pero cuándo se logran, esos son de los momentos que más valen para mí. La puesta en contraste entre las sensaciones de dinamismo y de tranquilidad es lo que hace que cada una se potencie aún más.

— ¿Tiene un significado especial trabajar para el equipo del Kun?

— A esta altura estoy más acostumbrado, pero la verdad es que se sintió bastante loco al principio. Definitivamente es algo que está dando vueltas, aunque sea de fondo, a la hora de pensar cómo y qué mostrar en el contenido.

Una de las organizaciones latinoamericanas que le presta especial atención al contenido audiovisual es INFINITY. Si bien sus raíces se encuentran en Costa Rica, tres de los cuatro CEO son de Argentina, al igual que la productora que se encarga de la dirección y la edición de los videos que publican en redes sociales. A cargo están los cordobeses Gabriel Scangarello (46) y Lucas Neder (43), que hace ya 25 años desarrollan contenidos para diferentes medios y formatos. En 2017 se sumaron a la escuadra del infinito, y desde entonces se convirtieron en la primera productora que brinda servicios a un equipo de esports.

Gabriel Scangarello y Lucas Neder

“En lo referido a esta industria hemos sido un poco los formadores del perfil esports en esta parte de América lo que nos transforma un poco en autodidactas del rubro”, expresó Gabriel, que al igual que Lucas estudió comunicación social en la Universidad Nacional de Córdoba. Ambos fundaron la productora Roll, y hoy son parte de DDN Producciones, una unión formada para brindar servicios exclusivamente al mundo del videojuegos.

No crecieron como nativos digitales del ámbito gamer, pero día a día buscan nutrirse de lo que se hace en el primer mundo: “Estamos constantemente mirando lo que se desarrolla en Europa y Asia. Es realmente muy heterogéneo el tipo de contenido; pero no solamente observamos de cerca todos los contenidos del medio, sino que nos fijamos mucho en lo que trabajan grandes productoras de contenidos de eventos mundiales como Super Bowl, NBA o clubes de fútbol, básquetbol, Grammy, etc. Por supuesto que después de internalizar lo que vemos luego lo adaptamos a lo que necesitamos. El latino es especial y tiene su propia idiosincrasia, por lo que siempre intentamos trasladar nuestras referencias o aquello que nos parece apropiado tomarlo como disparador de contenidos los que somos los latinoamericanos. Desde un video hasta un stream”.

— El contenido que hay en internet de streamers o equipos de esports es muy reciente. ¿Se puede trazar un paralelismo con otros deportes a la hora de plantear un contenido en video? ¿Se inspiran en documentales de otras disciplinas o es diferente?

— Si bien los destinatarios son diferentes, en muchos casos las narrativas son similares a lo que sucede en otras disciplinas. El hype es transversal a todos los deportes. Y el meme como método de comunicación es una herramienta cada vez más utilizada. Nuestra premisa a la hora de producir y hasta de plantear los streams fue profesionalizar lo máximo posible todo lo que se muestra. Si hoy la distancia limita la capacidad de estar en un lugar; la comunicación se abre como un abanico lo que nos permite tener charlas, capacitaciones o hasta dirigir un rodaje desde el mismo teléfono.

— ¿Cuán importante creen que es la generación de contenido para cerrar convenios comerciales para una organización?

— Es una parte fundamental en nuestro trabajo y un desafío continuo. Por un lado es una constante prueba ya que los clientes endémicos entienden del mercado y buscan constantemente generar cosas nuevas. Tenemos la otra parte de clientes no endémicos, y que son muchos en el caso de INFINITY. Lo fue Gillette y ahora BMW, Office Depot, o hasta el mismo Tik Tok, que incursionó en Latam con el sponsoreo con la organización, entre otros. La creatividad y las soluciones deben estar a la orden del día más que nada porque todos los clientes ven en los esports la solución para la entrada a nuevas audiencias y nos toca a nosotros junto al equipo de comunicación del club decirles “como entrar”.

9Z nació con un vínculo muy fuerte con la creación de contenido, y al igual que en lo deportivo, también destaca en este ámbito, con ideas innovadoras y coberturas que, por ejemplo, acercaron el detrás de escena de los viajes a Serbia para competir en la BLAST Premier de Counter Strike. El equipo de Frankkaster cuenta con el experimentado Guillermo Taboada de 51 años como Director de Contenidos Audiovisuales, quien trabajó durante un largo periodo en televisión. Conoció a Frankkaster haciéndole una entrevista y ahí empezó su recorrido. “Justo él empezaba a gestar 9z, así que medio dándole una mano y otra de curioso fui entrando”, recuerda.

Guillermo Taboada - Director de Contenidos Audiovisuales de 9z Team

— Muchas veces los equipos no tienen buenas rachas, pero los contenidos deben salir para cumplir con sponsors y la propia audiencia. ¿Cómo se hace para producir a pesar de malos resultados?

— Voy a responder por 9z Team: está claro que no se puede ganar todo, y existen los buenos y malos resultados, como en toda competencia, pero la gente que sigue a 9z es muy parecida al hincha de fútbol que apoya en las buenas y en las malas mucho más. Por eso nuestros contenidos están al margen de los resultados. En este sentido, no importa si ganamos o perdemos. Obvio que resulta mucho mejor ver a Try haciendo 20 kills por ronda o a Santidead topeando. Pero existe el entretenimiento, las ideas, las historias. El contenido no tiene que ser exitista, sino real. Eso es lo que vale en este mundo: ser real.

— Desde tu perspectiva, ¿qué deberían hacer los medios tradicionales para que las audiencias de los esports o de las nuevas generaciones vuelvan a fijarse en ellos?

— Ante todo no subestimar, no tener miedo de aprender de este nuevo mundo, de aggiornarse, de abrirse, entender que la forma de ver cambió porque las pantallas cambiaron. Hoy en la habitación de mi hija no hay tele y en la de mi hijo sólo está el aparato conectado a una consola. Que las nuevas generaciones vuelvan a fijarse en los medios tradicionales no es fácil, algo ya cambió. Sí está bueno que se rompan algunas cuestiones de mirar de reojo o de desmerecer el trabajo del otro por el sólo hecho de que uno está en un medio de comunicación súper mega y gastando millonadas en producción y el otro esté frente a una PC con una cámara. Algo que aprendí es que la buena idea no es la que cuesta millones, sino la que llega a millones. Las buenas ideas jamás pasan de moda, sólo es cuestión de estar despierto y abierto.

Otra de los puntos fuertes del gran trabajo que realiza 9z es gracias a Display, la productora con la que trabajan en la mayoría de sus contenidos, y en Joaquín Sosa, filmmaker de 24 años que acompañó al equipo de CS:GO a Serbia en dos oportunidades, y fue el encargado de documentar las vivencias de los jugadores. Es gamer desde los diez años y un fanático del Counter Strike y de la escena argentina de Twitch. “Siempre fui una persona que le encantó contar historias. Siempre le quise dar forma a recuerdos de una manera que muy pocos pueden, ya sea con la música en su momento y hoy en día con las fotos o los videos. Inmortalizar momentos. Y eso es lo que más me apasiona, poder generar una forma que al otro le generé casi lo mismo que me genera a mi hacerlo. Internamente hablando. Va a ser imposible que sienta lo mismo que la persona que lo crea pero ya con que sienta algo es un paso enorme. Eso es lo divertido a cada persona le sucede algo diferente”, contó.

Joaquín Sosa - Filmmaker de Display

— ¿Cómo es tu laburo viajando por el equipo?

— Es bastante intenso. De día los estoy grabando y de noche edito las cosas que grabé o las fotos que saqué. Me tengo que acomodar bastante a los tiempos libres que tienen los chicos más que nada, porque es importante que aprovechen el tiempo para entrenar contra los equipos que en Latam no pueden por un tema de ping. Sin embargo, hay días que aprovecho y recorro la ciudad para poder hacer tomas con el drone o timelapse etc. Es el momento que más disfruto porque soy yo y la cámara, nadie más.

— ¿Es difícil trabajar solo estando con tanta gente y necesitando cubrir tantos momentos?

— La verdad que sí, lo ideal para este tipo de trabajo es que haya un fotógrafo y un filmmaker. Al hacer las dos cosas tenes que ser inteligente y decidir en qué momento filmar y en qué momento sacar la foto. Es una cosa o la otra las dos imposible. Por ende hay momentos que los vas a tener filmados y otros inmortalizados en una foto. También está bueno tener una persona que sea del mismo palo de vos para poder intercambiar ideas.

— ¿Qué tan importante es el feeling que puedas conseguir con los jugadores?

— El llevarse bien con los chicos yo diría que es casi un 50% del trabajo. Salen mejor las cosas. Es difícil lograr eso. A nadie le gusta que haya una persona que esté 24/7 apuntándote con una cámara. Tenés que saber que momentos grabar y cuáles no por respeto al otro. Si te llevas bien, la otra persona va a confiar más en tu trabajo y lo que le digas va a saber que es para el bien de los dos. También si logras la confianza de ellos, los jugadores son los que van acercarse a pedirte una foto, eso está buenísimo.

Pero las producciones audiovisuales no se reservan solo para los equipos, ya que también los publishers y organizadores de torneos buscan destacar en dicho ámbito y ofrecer algo diferente a su audiencia. Este año Temporada de Juegos y GlobalSquad sorprendieron con un video promocional de la Liga Pro de Counter Strike, al mejor estilo de ciencia ficción, con algunos jugadores importantes de la región como Jonathan “JonYBoY” Muñoz, Gabriel “1962″ Sinopoli, Guillermo “Guishorro” Areco y Evelyn “Chjna” Acuña. El título es #AhoraONunca y Daniel Avellaneda, de 26 años, estuvo a cargo de la dirección. En el corto se intentan mostrar las ambiciones personales de cada uno de los protagonistas, a través de diferentes orbes, que los reúnen a todos, al mejor estilo de los Vengadores. Cuenta con una voz en off, tomas grabadas en diferentes días, y animación CGI.

Forma parte del departamento creativo de TDJ, y en diálogo con Infobae Latin Power, contó en qué se inspiró para producirlo y dirigirlo: “Los que me conocen saben que soy un fanático de Star Wars y Marvel. Estas películas, series y todo el ambiente de la ciencia ficción siempre me han ayudado a creer que todo es posible, por más que sea ficción y por el momento no tengamos la fuerza del Capitán América o la fuerza de Darth Vader, sé que con esfuerzo y muchísimas lágrimas, las cosas se logran. En palabras de Yoda: ‘Hacelo o no lo hagas, no hay intentos’”.

— ¿Qué estudiaste? ¿Cómo fue tu formación profesional?

— Estudié en la UADE Licenciatura en Diseño Audiovisual. Mi enseñanza fue muy buena, sobre todo los últimos años de cursada donde a los alumnos nos hacían hacer prácticas de rodaje, microfoneo, fotografía, grabación en estudio de TV, etc. En muchas prácticas y trabajos prácticos abordé el rol de microfonista o director de sonido ya que era un lugar que, por ser músico frustrado, me seguía interesando.

— Estamos en una época en la que si tu trabajo destaca, puede hacerse conocido por redes sociales o múltiples plataformas. ¿Hay más opciones laborales también? ¿Qué opinás del mercado en ese sentido?

— Creo que todo aquel que se interese realmente por lo que hace y lo haga con pasión tiene posibilidades de crecer en este rubro. A algunos les costará más, a otros menos, pero las posibilidades siempre están en uno. Yo me metía en cualquier lugar que tuviese la oportunidad de grabar, editar o producir. En mi anterior trabajo vendía instrumentos y al mismo tiempo hacía videos para la misma casa de música, aunque no se me pedía que lo hiciera. Me iba a recitales a sacar fotos, hice radio, me metí en innumerables prácticas de la facu, empecé a stremear, grababa en mi casa... Hice muchísimas cosas para siempre estar haciendo y no quedarme quieto. Eso es lo que hoy me hizo estar donde estoy. Esto es seguro: si no hacés nada y esperás que las cosas lleguen, no van a llegar. Hay que ir a buscarlas.

