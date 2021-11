“Ojalá haya más oportunidades y todo siga creciendo porque los esports llegaron para quedarse”

“Siempre me gustó jugar al Counter 1.6, o al GTA Vice City, lo típico que ibas a ciber a jugar. Había un ciber muy cerca de la localidad de donde yo era, porque de chico vivía más alejado de la ciudad, iba ahí siempre con mi hermano”, cuenta Federico Diaz, responsable de la cuenta infocsarg, una referencia en la comunicación sobre Counter-Strike en la Argentina.

Desde el 2019 sigue la actualidad de la disciplina, primero a través de redes sociales, para después dar el salto a Twitch, donde logró afianzar un vínculo fuerte con su comunidad, gracias a un estilo muy directo y profesional, pero sin dejar de transmitir el cariño que tiene por una de las escenas de esports más importantes.

— Empecemos por el principio. ¿Cómo decidiste que querías dedicarte a esto?

— Yo quería ser periodista deportivo, desde muy chiquito. De deportes tradicionales, de fútbol, me encantaba, estaba en lo último, simulaba que era periodista, jugaba solo en mi casa a ser periodista. Y, a la par, complementaba con videojuegos, porque era algo que me gustaba, que lo hacía por hobbie. Pero una vez que fui creciendo, empecé a ver que me interesaban los esports y pegué un cambio rotundo en dejar de querer ser periodista deportivo. Llegué acá por mi interés por los videojuegos desde muy chico, básicamente. Ahora estoy estudiando la Licenciatura en Comunicación Social, tengo dos años completos. La facultad me ayudó muchísimo en lo que es generar este proyecto. Desde muy chico quería ser periodista, era mi sueño -por decirlo de alguna manera-, pero tomé otro rumbo y en vez de irme al periodismo tradicional, me fui al periodismo de esports.

— ¿Y pensaste alguna vez en meterte en el competitivo?

— Hubo una época en la que me hacía el profesional (se ríe). Lo típico: tenés un grupo de amigos y decís “bueno, empecemos a jugar, a competir en algún que otro torneo online”, pero duró muy poco. Fue en la época del colegio. Me hubiese gustado, eso sí, me hubiese encantado, pero nunca tuve las condiciones para hacerlo.

— Es el nuevo “quiere ser futbolista”

— Hay algo que ahora veo mucho en los chicos. Es esa idea de “yo quiero llegar a competir en tal torneo” y está buenísimo. Es genial eso. Y lo noto porque hay mucha gente que me escribe por instagram, por ejemplo, que son chicos chicos y te piden un consejo. Y aunque yo no me sienta apto para dar consejos en ese aspecto, pero está buenísimo cundo te dicen “gracias por informarnos, yo quiero ser jugador de Counter -o del esport que sea- y no me estoy animando, cómo hago para conseguir equipo”.

— ¿Y en qué momento decidís dar el salto para lanzar infocsarg?

— Yo lo que hacía era levantarme y abrir HLTV, que es la meca del periodismo de Counter en el mundo. Y ahí surge todo mi interés y decía “yo quiero hacer esto, quiero que mi proyecto sea solo de Counter”. Veía que no había alguien que hable solo de Counter en la escena. Terminando el secundario no me animaba a hacerlo, por miedo al qué dirán, a los prejuicios. Y mi amigo Santiago, que siempre me bancó mucho, me decía “hacelo, te vamos a bancar”. En el primer año de facultad, estoy cursando, me iba bastante bien y me decidí a armar el proyecto, aunque sea por hobby. Ahí creo la página de Instagram. Fue hermoso poder hacer ese proyecto. Obvio que al principio me seguían 10 amigos o conocidos, que de onda me seguían para hacerme la segunda. Y escribía literalmente para ellos. Y no entendían nada, pero siempre me apoyaban y ponían y me gusta y yo estaba re contento. Y en abril del 2020 decido a empezar a hacer streams en Twitch con la única idea de poder hacer entrevistas en ese canal. Ese era mi objetivo en ese momento. Pero en el medio pasaron cosas y de repente me topé con mucha gente mirándome pasando partidos de Counter, relatando, haciendo IRL. Hoy mi contenido está más orientado a pasar games de CSGO, que los voy relatando. Mis relatos, en mi canal, van a ser más descontracturados, más chill. Pero cuando lleguen propuestas, mi idea es meterme 100% en el juego, relatar, aprender. Seguir sumando experiencia. Mi idea es profesionalizarme en el casteo.

En esa línea, ayer Federico anunció que va a comandar la transmisión oficial de BLAST Rising en la primera edición que se va a realizar en Sudamérica. Este torneo, en el que van a participar 16 equipos, busca impulsar el desarrollo competitivo de las regiones y dar oportunidades a equipos que aspiran a integrarse al mayor nivel competitivo. Se va a llevar a cabo entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre y repartirá 15 mil dólares en premios.

— Algo que marca tu estilo es que sos cero confrontativo y se generó un muy bien vínculo con la comunidad que creaste. ¿Fue algo que buscaste o te salió natural?

— De entrada yo dije que no quería ser polémico. No me gusta meterme en polémicas, en quilombos. Soy un chabón más de perfil bajo. Siempre fui muy tímido. Tal vez en los streams se ve otro perfil, porque me da confianza la gente también. Mi perfil periodístico siempre fue ese, tirar la buena para la escena, nunca querer meterme en quilombos. Soy un poco más tranquilo, me gusta esperar, no me siento cómodo en otro rol. Y eso es lo que trato de transmitir también a la gente de Twitch, que sea un chat tranquilo, que todos nos caguemos de risa, que pasemos todos un buen rato. Estamos en Twitch y estamos disfrutando, estamos viendo Counter. Y se creo una linda comunidad. Hay gente que está fija y siempre está en el chat y es hermoso eso. Nunca me imaginé ni de cerca. Es como un sueño el que estoy viviendo.

— Y funciona. Porque conseguiste afianzar una audiencia super importante también desde lo numérico.

— Yo no dimensiono a veces algunos números. Yo lo pienso así: ponele que te vean 50, 100 personas, es como una clase cuando llego a la facultad, es un salón lleno que te está viendo y es un montón. Por eso no caigo. Es difícil de dimensionar lo que pasa y lo que generan las redes. Es un montón.

— Hay algo que pasa mucho en este ambiente que es “cómo le explico a mi mamá lo que hago”. Se ponen contentos por uno, pero no entienden nada. ¿Cómo fue tu caso? ¿Y qué pensó cuando decidiste dedicarte a esto?

— Fue sencillo para mi porque mi vieja siempre me apoyó. Ella me dijo “si a vos te hace feliz eso, hacelo, yo no entiendo nada”. Siempre está contenta, se pone contenta cuando le cuento que me hicieron una entrevista. Igual a mi no me gusta mucho que entre a verme, porque me da cosa, pero se que mi hermano es el encargado de que le llegue. Mi hermano siempre le pasaba las entrevistas, por atrás mío. Se la pasa a mis tíos, a mi abuela, y todos terminaban viendo mis entrevistas y se ponían contentos. Toda mi familia en general siempre me bancó. Mi abuela, mi tía y mi hermano me ayudaron a comprar la cámara que yo uso ahora para hacer las entrevistas y en ese momento era imposible para mi comprarla. Pero ellos confiaron en mi. Después mi otra tía junto con mi hermano -que es un fenómeno, me banca siempre- me ayudaron también a comprar el primer micrófono. Y ver cómo eso fue progresando y saber que yo hoy en día pude mejorar eso y mejorar mi set up por cuenta propia y poder devolverle eso a mi familia, decirle a mi mamá y a mi hermano “che, vengan a comer y los invito”. Son cosas que son hermosas. Siempre pienso en eso y que por ahí cuando éramos chicos, no la pasábamos mal, pero hubo momento que por ahí no teníamos los recursos que hubiésemos queridos. Había días en mi casa que no había para comer o que comíamos mate cocido con pan, cuando éramos muy chicos. Y hoy en día es muy lindo poder, lo que tengo, dárselo a mi mamá o a mi hermano. Estoy muy agradecido, porque yo también hubiese entendido si mi vieja me decía “no, qué es eso, cómo vas a hacer periodismo de juegos”. Pero siempre me bancó y siempre se interesó.

Los encuentros también van por el canal de @FiReSPORTSgg quienes ayudaron mucho para que esto pase y les estoy muy agradecido. Aguante el counter. — Federico (@infocsarg) November 26, 2021

— Vos contaste que los videojuegos siempre fueron parte de tu vida, jugaste otros títulos. ¿Por qué terminaste eligiendo el Counter?

— El Counter es un juego que amo, me dio muchas alegrías. Una de las primeras alegrías en el 2016, cuando Argentina sale subcampeón de la TWC, ese fue un torneo que viví mucho, y junto con un equipo brasileño que se llamaba Luminosity Gaming, que sale campeón de todo en el 2016. Esos dos hechos en particular me marcaron a flor de piel. Ahí dije “loco, quiero esto, quiero conocer más el Counter”. Me dio muchas alegrías como fanático y porque también es algo que jugué siempre.

— Como fan pudiste ver momentos que son hitos ahora, pero también la evolución de los últimos años. ¿Cómo ves la actualidad de la escena?

— Hay una evolución, pero siguen pasando cosas que no están buenas. Seguimos siendo amateurs en muchos sentidos. Pero hay una frase que repite siempre un coach de Argentina que es Rew4z que es “talento siempre hubo en Argentina, lo que faltaron fueron oportunidades” y ahora las oportunidades empiezan a aparecer y estamos demostrando que se puede. El caso de 9z, el caso de Isurus en su momento viajando a BLAST Premier ambos equipos, 9 z ganándole a Vitality. Acá talento sobra, la escena está bien, pero siempre faltan esas oportunidades y que los pibes puedan dedicarse al 100%. Que no tengan que trabajar ocho horas y después entrenar cinco horas con el equipo. Porque a la larga terminan dejando y por ahí nos perdemos de muchos talentos y no los podemos disfrutar por cuestiones de infraestructura. Ojalá que sigan habiendo más oportunidades y que todo siga creciendo. Va a ir todo para adelante porque los esports llegaron para quedarse. Se están abriendo bastante puertas, más organizaciones se están interesando, hay marcas que apuestan que vienen a meter infraestructura. Y está buenísimo todo eso. Ojalá se sigan abierto puertas para todos, en general, no solo para los chicos que quieren ser jugadores. Hay un montón de roles dentro de la escena que son muy importantes: los CMs, los comunicadores, entrenadores, psicólogos. Es una locura y ojalá esto vaya para adelante porque es un mundo hermoso.

