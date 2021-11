Ya se juega la final de la FlowFiReLEAGUE: “Marca el camino de las producciones propias, de darle importancia a lo que uno hace y cómo lo hace”

En el transcurso de la FlowFiReLEAGUE como la competencia presencial de CSGO, Infobae Latin Power tuvo la oportunidad de conversar con dos referentes de la comunicación de la escena en Argentina y obtener sus miradas respecto al desarrollo de un torneo LAN con grandes equipos destacados en las instalaciones del FiReSPORTS Gaming Center. Ellos son Kevo Esports e infocsarg. Al momento de conversar, el certamen se encontraba en la etapa previa a las semifinales entre 9z frente a paiN Gaming y Leviatán contra Isurus.

Federico Diaz, comunicador y único responsable de infocsarg, se dedica a reflejan toda la información de la escena competitiva de CSGO en redes y es creador de contenido como partner en Twitch. Desarrolló una audiencia muy fiel a su contenido gracias a la horizontalidad con la que encara sus streams, sin descuidar la profesionalidad y el lenguaje específico de un público ya familiarizado con los esports.

Kevin Aiello, conocido como Kevo Esports, es un periodista de esports reconocido en la escena por sus contribuciones y con un extenso recorrido que comenzó a la par del desarrollo temprano del ecosistema local. Además, trabajó en múltiples medios y actualmente se desempeña activamente en DirecTV Sports Gaming y en el programa todo sobre esports, Última Ronda, por Strib.

¿Cómo viviste la vuelta a la presencialidad parcial con la FlowFiReLEAGUE y qué opinás de su desarrollo?

infocsarg: Está siendo un evento increíble. Muy amable la gente acá de la FlowFiReLEAGUE. Es uno de mis primeros presenciales, el tercero. La Argentina Game Show, la FiRe del año pasado, que no era como este el espacio que es un lujo y ahora este evento. La verdad que hay mucho nivel por parte de los equipos, está saliendo increíble todo, exceptuando los problemas ajenos que son de público conocimiento (en referencia a la situación de los dos jugadores que contrajeron COVID-19), se agradece tener este espacio para lo que son los esports acá en Argentina. Respecto al año pasado fue un cambio enorme, para bien. FiRe armó un gaming center increíble. Hay más equipos y mucho más nivel también. Pienso que hubo un cambio rotundo para mejor de una edición a la otra.

Kevo Esports: La verdad que lo vi muy bien a lo que ha sido uno de los regresos de alguna manera porque ya se hizo uno el año pasado. ste torneo el año pasado se hizo en un ciber, se hizo en otro lado. Acá Fire se armó su estadio si se quiere: tiene sus máquinas, su control, un segundo piso para que los chicos puedan entrenar y eso creo que está buenísimo porque ellos tienen el control de casi todo. Eso me parece que marca un poco el camino de las producciones propias, de darle importancia a lo que uno hace y cómo lo hace.

¿Qué representa para vos la vuelta a la presencialidad? Si bien se dio la FiReLEAGUE el año pasado, esto se siente más cercano.

Kevo Esports: Sí, en lo que refiere a tener los equipos acá. En realidad creo que lo que todos queremos es que vuelva con público, porque es realmente la razón de ser de los chicos. Muchos jugadores de afuera y demás venían jugando, y la vez que jugaron delante de la gente y ellos gritaron y vitorearon, eso le dio sentido al juego. De hecho, cuando vimos el Major de CSGO de vuelta con público, es decir, el Counter-Strike con gente, nos cerró la idea de algo que siempre supimos: el Counter-Strike es el esport que más se disfruta y que la audiencia más vive. Lo vimos con la gente que estuvo ahí y que lo miraba a través del stream. Para mí falta eso. Además, pienso que lo bueno es que por fin tenemos equipos serios, consolidados. Siempre veníamos teniendo un mix: eran tres meses en un equipo y a la vuelta se rompía todo. Acá estamos hablando de equipos que, en el caso de 9z lleva casi dos años, River lleva desde abril sin meter cambios y los equipos están pensándose como proyectos a largo plazo. Eso le da a la gente que lo va a ver una narrativa, y no que se va a encontrar todo el evento con alguien nuevo en tal lado, sino que ya sabe lo que va a ver.

A la hora de elegir los encuentros que más disfrutaron, ambos destacaron el encuentro de OFFSET Esports contra Furious Gaming y los encuentros del Grupo A con River Plate Gaming, paiN Gaming y Leviatán como las series más interesantes hasta antes de las semifinales. El caso de OFFSET fue un equipo que llamó la atención y sorprendió considerando que vencieron a la Calavera jugando el evento con tres reemplazos. infocsarg destacó el clima que se vivió en las instalaciones durante la serie entre River y Leviatán. Kevo Esports adelantó lo que sería la serie más esperada del torneo: paiN Gaming ante 9z, considerada por muchos como una gran final anticipada por el alto nivel que demostraron ambas escuadras.

¿Qué les gustaría que suceda tanto en la escena como desde nuestro lugar del periodismo de esports?

infocsarg: Me gustaría que se normalice un poco más. Que se vuelva más habitual en los grandes medios de comunicación, que por ahí nos siguen mirando un poco de reojo todavía y puede seguir habiendo algo de prejuicios y demás. Que mejore, pero sé que es complicado. Porque después en lo que respecta a lo digital y a nuestro mundo lo veo muy bien. Hay grandes comunicadores acá en el país y no tengo dudas de que si seguimos metiéndole entre todos podemos llegar a grandes cosas, pero también es una constancia, que aparezcan más oportunidades para los periodistas de acá porque también sin oportunidades quizás desisten y dicen “bueno la verdad es que al final no sé si es por acá” y terminan haciendo otras cosas. Faltan oportunidades, más eventos como este y que haya más oportunidades de laburo para el rol del comunicador en los esports. Eso es lo que me encantaría: que haya más salida para los comunicadores.

