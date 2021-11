FlowFiReLEAGUE: 9z e Isurus ganaron sus series y se enfrentarán hoy en la Gran Final

La FlowFiReLEAGUE 2021 está llegando a su conclusión. En los cruces por las semifinales, 9z Team venció a paiN Gaming por 2-1 en una serie de alto vuelo, mientras que Isurus derrotó a Leviatán por el mismo resultado. Ambos equipos se enfrentarán en la Gran Final del torneo hoy a las 17 en un Bo5.

Desde los vetos se vio la primera sorpresa, ya que 9z eligió Inferno en lugar de Nuke, su mapa más fuerte, que quedó como decider. Los brasileños seleccionaron Ancient, pero fue Inferno el que abrió la serie. paiN arrancó fuerte y ganó las primeras 6 rondas. La Violeta no se dejó estar y recortó la ventaja a 6-4, pero paiN cerró el lado CT con un parcial de 10-5.

Tras el cambio de bandos, 9z se mostró mucho más firme y consiguió el empate 10-10. Si bien se intercalaron algunas rondas, la Violeta se puso 14-12 arriba, muy cerca de quedarse con el primer punto de la serie. Pero los brasileños, con mucho temple, consiguieron en fila las cuatro rondas necesarias para cerrar la partida 16-14 y quebrar la elección de los rivales. saffee fue el más destacado en Inferno, con 12-15 de K/D y 73.3% de KAST. Incluso venció a try en el duelo directo por 6-5 en bajas.

Ancient tuvo un trámite todavía más parejo que el mapa anterior. paiN comenzó mejor en el bando terrorista, pero 9z logró ponerse arriba 8-5. Los brasileños consiguieron los últimos puntos para que la ventaja en la primera mitad sea mínima.

La segunda ronda de pistolas fue para la Violeta, lo cual le dio las condiciones para poner el marcador 11-7. Pero una racha de rondas de los brasileños, que mostraron una defensa férrea principalmente en el site de B, los puso 15-12, con tres oportunidades de cerrar la serie y lograr el pase a la final. Con la presión encima, 9z pudo remontar el mapa y llevarlo al tiempo extra, donde, con sufrimiento, se lo quedaron por 19-16 para forzar todo al tercer partido. try fue determinante con un K/D de 30-19.

Nuke definió todo, 9z comenzó mejor desde el bando terrorista, el más difícil en este mapa, al ponerse 7-3. Pero paiN reaccionó y dio vuelta el marcador, para quedarse con la primera mitad por la ventaja mínima.

La Violeta tomó la ventaja en el cambio de lados con una buena racha que lo puso 12-8, aunque los brasileños tampoco se quedaron atrás, y llegaron al 14-14. Esa ronda fue clave, ya que la economía no acompañaba a 9z y el único que tenía un rifle era try con su AWP. Fue él el que marcó la diferencia con una gran jugada individual, que puso el 15-14 que luego capitalizaron para cerrar el mapa 16-14 y la serie 2-1. Sin dudas, la figura de la jornada fue try con un K/D de 79-55, 75.3 de ADR y 69.5% KAST en total en la serie.

El uruguayo max declaró después del triunfo: “Me siento cansado, pero feliz y contento por el equipo que respondió de buena manera a un desafío que era muy difícil como es paiN en una semifinal de un torneo LAN”. Al ser consultado por qué equipo le gustaría enfrentar en la Gran Final, y con el segundo cruce del día todavía pendiente en ese momento, contestó: “El que juegue mejor al Counter y gane, no hay ningún rival entre los ojos”.

En el segundo turno se enfrentaron Isurus y Leviatán, en esta ocasión de forma online, ya que se detectó un caso de COVID positivo en el Tiburón. Overpass, elegido por Isurus, abrió la serie. El Dragón arrancó fuerte con un 8-0 como CT, pero luego la racha pasó para los rivales, que descontaron hasta que la primera mitad quede 8-7. Tras el cambio de lados, Isurus mostró autoridad en su pick y, con un parcial de 9-2, cerró el mapa 16-10 y se quedó con el primer punto de la serie. El brasileño ALLE estuvo imparable: 28-16 K/D, 104 ADR y 73.1% de KAST.

Inferno fue el mapa que continuó el encuentro, y donde nuevamente Leviatán arrancó mucho más fuerte: 7-0 para sacar una buena ventaja. Isurus pudo descontar algunas rondas, pero aún así el primer lado quedó con un 11-4 muy favorable para el Dragón.

En la segunda mitad, Leviatán perdió la ronda de pistolas pero se recuperó en su primera compra, de manera que consiguió al hilo las cinco rondas que necesitaba para quedarse con Inferno por 16-6 y empatar la serie 1-1. 1962 tuvo un gran desempeño con 22-14 K/D, 86.4% KAST, 116.1 ADR y 7 primeras bajas.

El último boleto a la Gran Final se definió en Dust II. En este caso, fue Isurus el que arrancó con la ventaja en el bando terrorista. Leviatán pudo alternar algunas rondas, pero el Tiburón puso un 11-4 muy importante.

La segunda ronda de pistolas fue para el Dragón, que comenzó a remar desde abajo. Pero tres rondas al hilo de Isurus lo pusieron 14-6, a tan solo dos pasos de sentenciar el encuentro. Leviatán dio pelea, pero el Tiburón pudo cerrar el partido 16-10 y la serie 2-1. El capitán Noktse demostró un gran nivel con 29-14 K/D, 80.8% KAST y 119.66 ADR.

De esta forma, hoy a las 17 se enfrentarán por el título 9z Team e Isurus. La Violeta parte como favorito luego de su paso por Europa y además dejó en el camino a otro de los principales candidatos, paiN, en semifinales. Por su parte, el Tiburón, a pesar de llevar un mes con este equipo, demostró un gran nivel de juego con el potencial de los brasileños, por lo que buscará dar el golpe. La serie será al mejor de cinco mapas.

