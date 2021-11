Forg1, streamer y jugador, sobre los esports: “Es una profesión que necesita tiempo y dedicación, el que no se sacrifica nunca va a llegar a ningún lado”

Luciano “Forg1” Forgione

Luciano Forgione (o simplemente Forg1) es parte de la primera línea de batalla en el Counter-Strike argentino. Oriundo de Córdoba, el jugador, streamer y caster fue fundamental para el crecimiento de la escena en Argentina. Durante la pandemia superó sus prejuicios y decidió dedicarse a lo que más le gusta. En ese contexto su carrera explotó. Gracias a la gran cantidad de horas dedicadas, torneos transmitidos y eventos propios, Luciano Forgione se convirtió en uno de los streamers de Counter-Strike más seguidos.

En sus inicios en la escena de los esports empezó editando videos para el famoso streamer y youtuber Nick Daboom, algo que hizo por aproximadamente dos años. Con experiencia en el diseño, la edición y los videojuegos, siempre está dispuesto a ayudar y dar una mano a sus pares: “si yo viendo el stream disfruto mucho, intento aportar en lo que haga falta”. Hoy es jugador de Counter-Strike en Wygers, una importante organización de esports argentina, pero no pierde el foco de lo que quiere de verdad: castear y entretener a su público.

Además es miembro fundador de Windingo, el grupo de creadores de contenido y jugadores de Counter-Strike de alto rendimiento que reúne a nombres como Luken, Goncho, Straka y muchos más entre sus filas. Uno de los momentos bisagra para ellos fue en el stream de Luken al alcanzar los 50.000 espectadores en Twitch con su propia cabina de casters, en el famoso enfrentamiento de 9z Team vs Coscu Army por la por MSI Cono Sur League, uno de los clásicos más importantes de la historia del Counter argentino.

Contame un poco de tus orígenes, ¿cómo llegas al mundo de los esports?

Arranqué jugando cuando iba a la escuela, ya me gustaba estar en la pc. Arranque jugando Argentum Online. A los 13 años jugábamos al Argentum con mi hermano, con los de la escuela, estábamos todo los día viciando. Yo siempre tuve la compu compartida con mi hermano y por ahí jugábamos una muerte cada uno. Después ya tuvimos una cada uno y fue viciar, viciar muchísimo. Después del AO me encamine por el League of Legends. Los esports llegaron más adelante, por ahí ya más grande. Después pasé al Counter, que hubiera pasado mucho antes si me hubiera dado la compu. Jugué al 1.6 y me fascinaba pero bueno, cuando se actualizó al CS:GO te pedía mas compu y obviamente la mía no alcanzaba. Cuando estaba el The World Championship de CS:GO (torneo mundial de CS:GO en el cual Argentina se lleva el segundo puesto), yo ya jugaba y me entero que Argentina clasificó. Ahí ya empecé a seguir mucho más a los esport más que nada.Yo creo que el TWC que jugó Argentina fue cuando me integré al 100% y me encantó. Cuando me pase al counter conocí a Goncho, que tenía más o menos 10 viewers y le dije “che mira te doy una mano con los videos”, así que arranqué con él. Obviamente Goncho creció un montonazo y fuimos jugando con él, y se fue armando nuestro grupo, Lucas Lauriente, Goncho, Bichop, y un par más.

De ese grupo también nació Planeta Gon, el ciclo creado por Gonzalo Banzas en el cual se retransmitían los torneos más importantes de la escena. Luciano fue creciendo dentro de ese espacio y la gente se fue sumando a su stream. Ahí comienza a formarse lo conocido actualmente como Windingo. Para Forg1 esa etapa fue muy importante también porque así conoció a otra figura fundamental del Counter, Luca “Luken” Nadotti: “A Luken lo conocí por el chat del canal de Goncho y hoy estoy viviendo con él”.

¿Te tuviste que mudar de Córdoba para poder “jugar en primera” o fue una decisión ya tomada de antes?

No, mudarme fue más que nada por el lado del stream. Con Luken siempre lo veíamos como un método de decir “bueno estamos juntos stremeando haciendo lo mismo”. Más en la pandemia dijimos si no nos podemos mover en este momento que están todos encerrados, encerrémonos nosotros viciando y creando contenido sería una locura. Estábamos en duda al principio porque él se podía ir afuera a jugar y no se sabía mucho. Cuando ya se cerró todo definitivamente con Luca decidimos mudarnos. Estar en Buenos Aires a mi me rinde mucho porque en Córdoba no hay nada de esto. A la casa de ZZK, de Zeko, de Coscu voy siempre, son mi gente. En Buenos Aires está todo básicamente y si hay un evento podemos ir, ese fue el fin. Lo que es CS:GO y jugar en competitivo fue saliendo después pero mi idea nunca fue competir. Siempre fue estar del lado de creador de contenido.

¿En qué momento te diste cuenta que podías vivir de esto?

Cuando arrancó la pandemia, yo estaba por arrancar a estudiar, ya me había apuntado en el segundo año de diseño gráfico. Me gustaba bastante el diseño, la edición y todo eso, quería estudiar algo de 3D. Me había anotado en el segundo año y ahí arrancó la pandemia. Ese mismo año, un poco antes yo ya había cerrado con una página de apuestas que le había metido mucha pila, había cerrado un lindo número y dije “mira me entró esto, este es el primer ingreso que tengo”. Obviamente antes de cerrar la página de apuestas ya venía dedicándole muchas horas al stream. Ni bien cerré con esa página fue como una gran motivación, pensaba “Le tengo que seguir metiendo por acá porque puede ser el camino y aparte es lo que me gusta, me fascina”. Me levantaba y encima no se podía salir a ningún lado, prendía stream, pasaba torneos, estaba todo el día, le metí mucho mucho mucho y cuando ya cerré GAMDOM que fue la página que hoy en día sigue conmigo dije “bueno acá puedo empezar a vivir de esto”. A mi todavía me entraban inseguridades porque yo no sabía en qué momento se me iba a caer eso, tenía el miedo de que capaz el día de mañana se me termine y capaz no consigo más nada.

Cuando se habla de sponsors en el CS:GO argentino no se puede dejar pasar hablar de marcas como AORUS, con apoyo absoluto a la comunidad y formando parte de eventos como sus 2vs2, torneos internos y brindando las herramientas para hacer posible sus sueños, Lucho no tiene más que palabras de agradecimiento para ellos “Estoy viviendo con mi amigo en una casa en Zona Norte, un casón terrible, agradezco de corazón a AORUS porque ellos nos bancan esta casa y apoyan nuestros sueños”.

¿Estás atento a otros esports? ¿Qué opinas de VALORANT que en un año logró un crecimiento enorme y muchos ex players de Counter se fueron allá?

Es un juego que a mi no me gusta. No hay juego mas lindo de disparos que el Counter y es muy difícil intentar ganarle. Incluso con las habilidades que le agregaron a mi no me cierra, pero obviamente tuvo un auge terrible al ser un juego nuevo y de RIOT, mucha gente sabe que va a tener futuro. Muchos players se interesan también en pegarla ya que a Valorant le puede ir mejor y hay buena plata de premio, por eso creo que mucho jugadores de Counter que ya estaban quedados, quizás por que estan grandes o porque no pueden cerrar con equipos deciden irse a Valorant para seguir teniendo futuro y aprender un juego de cero, que les siga yendo bien y fichar para un equipo, ganar buena guita o incluso por pasión.

¿Cuál es tu mirada sobre la escena desde el momento en el que empezaste hasta ahora?

Yo viví el boom más que nada, cuando arranque todo esto, cuando me metí en el mundo del CS:GO, del competitivo, del stream todo eso fue con el The World Championship y estaba todo medio verde. Ahí arrancó toda esta locura y me tocó vivir todo el proceso. El fanatismo de Argentina siempre fue una locura, desde un primer momento cuando estaba Brekan que rompen record, su transmisión tenía 5000 espectadores en ese momento apenas arrancaba todo esto, hace 5 años y la de afuera no pasaba lo 1000 espectadores. Planeta Gon fue también otro boom en lo que es competitivo, lo que es stream, en lo que es que la gente fanatice un equipo, que aliente a un equipo, que estén todos tirando para la misma porque son todos argentinos. Al final creo que es lo que importa acá en Argentina, que cuando hay un equipo argentino es cuando se potencia todo no importa el nombre, no importa quien juegue con que sea argentino ya todos tiran para el mismo lado y eso esta muy bueno. Windingo no era muy conocido, eso tambien fue haciendo un boom, más que nada cuando estuvo el match de Coscu Army jugando contra 9z por MSI Cono Sur League en el canal de Luken que también fue una locura, había 50.000 espectadores en su canal y 50.000 en el canal de Frankkaster, fue todo creciendo de a poco y ahí explotó Windingo.

Y ese cambio se puede notar, el crecimiento exponencial de la escena argentina en los últimos años, tanto en organización de torneos como en jugadores es enorme. La profesionalización del deporte con salarios acordes, equipos nuevos que se cruzan con clubes tradicionales, o ex deportistas como Coria y Schwartzman invirtiendo sus propios equipos hacen sentir que se está llegando a donde se quiere ir. Hoy se puede ver una escena totalmente distinta, el apoyo de las marcas y sponsors que ayudan y potencian a los equipos era un sueño imposible hasta hace muy poco. “Viéndolo desde el comienzo es muy lindo, porque vos viste cuando no había nadie en la escena, nadie aportaba nada y hoy en día, si bien hay bastantes cosas en las que todavía se puede seguir sumando, Argentina creció mucho.”

¿Arrancaste jugando y después te agarró la locura por el casteo? ¿Qué lugar ocupa cada cosa en tu vida?

Si, arranque jugando. Mi objetivo principal fue ser jugador en un principio, pero arranqué a jugar al Counter de grande. Apenas arranqué a jugar dije “quiero jugar en un equipo”, antes de stremear, porque el stream es muy difícil, encima estudiaba, no podía dedicarle muchas horas. Arranque jugando en un equipo de amigos con Bichop. Pasaron muchos meses que estuvimos juntos y al no poder entrenar y no tener el tiempo necesario perdimos motivación. A veces cuando perdes no te dan ganas de seguir jugando o te calentas, frustras y cansas entonces decidimos ir cada uno por su camino, y ahí fue cuando a mi me hizo el click de decir “bueno acá voy a tener que arrancar a streamear”. Cuando arranque tampoco tenía pensado vivir de eso, fue todo yendo por el camino. El casteo fue fluyendo, se armó KeyMotion con los de Windingo y dije “yo streameo, tengo tiempo, los pibes juegan ahora, puedo pasar su mapa”, era lo que veníamos haciendo con Planeta Gon, algo parecido. De ahí salió la barra KeyMotion, la gente que se empezó a copar porque conocían a los chicos, me conocían a mi y yo que le ponía las ganas armaba un show porque quería que ganen todos los mapas, se armó un fanatismo por KeyMotion e incluso pedían qué yo pase el torneo. Ahí fue creciendo todo el “Forg1 caster” entre comillas porque no me denomino caster. ay gente que labura realmente de eso, que le pone mucho profesionalismo. Yo solamente hago que relato y después me estoy cagando de risa con la gente, que es más la intención mía e interactuar más, ver el mapa de fondo. Hoy en día le estoy metiendo un poco más de ritmo a lo que es castear porque es algo que me gusta, pasar mapas, alentar al equipo argentino, ver que le vaya bien, me gusta demasiado y lo disfruto demasiado. A la gente también le gusta cómo yo lo hago, me estoy centrando ahí para llevar el Counter a toda la gente que le gusta. Me la sube mucho cuando voy a un evento y me dicen “che gracias por pasar los mapas” y con eso ya está, ya estoy conforme

¿Cual es el balance entre streamear y competir, cuál viene primero?

Si tengo que definir posiciones, mi prioridad es transmitir torneos, jugar está en segundo plano, porque lo que hacemos con los chicos en Wygers es más para crear contenido. Jugar torneos es muy importante para nosotros, pero no es prioridad. Nos pasa con Straka cuando él tiene que jugar con Los Lobos, cuando yo tengo que pasar algún torneo, primero viene el stream 100%, después el competir. Competir lleva mucho tiempo, entrenamiento y horas. Hoy en día no estoy para eso, estoy para dedicarle mi tiempo al stream.

¿Que significó la Windingo pro league para vos? ¿Fue un negocio desde un primer momento o arrancó por diversión?

Significó bastante, le dedique mucho laburo, mucho esfuerzo. No lo hice solo yo, lo hice con gente que le puso el pecho, por que me gusta la escena y aportarle. El pensamiento que tuve cuando la arme fue que a la escena le faltaba un SoloQ. Tuve referencias que ya habían pasado antes, que si no hay premios para dar la gente, si no hay plata, la gente no lo juega, por un tema obvio que dura dos semanas sin premios. Esa fue mi mentalidad, meter algún premio al principio. Duró 6 meses, mucho más de lo esperado y obviamente no fue un negocio y tuve que poner plata de mi bolsillo y no fue ni siquiera por diversión, fue para aportar a la escena. Y creo que ayudó, ayudó bastante. He recibido mensajes de pibes que me agradecen que se habían podido comprar un celu por la liga o prender stream y pasar de tener 30 espectadores a tener 300 o 500. Hoy en dia me siguen llegando mensajes para que vuelva la liga.

Windingo Pro League fue un hito en ese momento en la escena argentina, la liga ofrecía un price pool de aproximadamente 4000 usd y planeaba aportar el SoloQ que siempre se tenía que ir a buscar al servidor de Brasil. Sin embargo, la personalidad de algunos jugadores combinada con la toxicidad frenó este proyecto. Con intenciones de volver a comenzar, con nuevas marcas que financien el proyecto Luciano tiene una sola cosa clara “sería más estricto, acá se tiene que hacer algo, si te banean te tiene que importar e intentar cambiar. La toxicidad no va a estar permitida”.

¿Crees que hay un cambio de la mirada que hay sobre los esports desde las generaciones más “grandes”?

Si, obviamente la gente ya se va inculcando un poco más en este mundo, o aceptándolo, sobre todo con los logros que se están consiguiendo. Por ejemplo cuando estuvo Luken afuera, con el TWC o cuando K1NG ganó el mundial, eso sale todo el los noticieros que es lo que más consume la gente grande y quizás dicen “uh mirá, esto que copado”. También creo que hay un tema de morbo de decir mira la cantidad de plata que ganó este jugando y ahí la gente abre la cabeza. Yo en lo personal siempre que hablo con personas grandes no entienden mucho. Pero teniendo una mirada general, yo creo que sí, se va abriendo un poco más, se va entendiendo más. La mayoría de los pibes todos juegan en la compu y los padres tienen que adaptarse o entenderlo. Para mí falta un proceso bastante grande y más inclusión de la gente grande en los esports.

¿Qué le dirías a alguien que ve en los esports algo de lo que le gustaría vivir ?

Si un pibe hoy en día me dice me gusta jugar al Counter, el juego o la profesión que sea dentro de los esports -ya sea relator, jugador o manager- le haría entender que no es una huevada. No es sentarse y decir “bueno lo voy a hacer y me pongo a jugar”. Es como arrancar a jugar al fútbol, como arrancar a jugar al básquet o mismo los estudios. Son horas y horas, tenés que dedicarle tiempo, esfuerzo, realmente te tiene que gustar. Es como un deporte real solo que sentado en tu casa. El desgaste en vez de ser físico suele ser mental. Son diferentes, pero en el concepto es el mismo, tenés que dedicarle tu tiempo. Quizás un tipo grande me pregunta a qué me dedico, dónde vivo y cuando le comento me dice “y pero mi hijo está metido en la compu, cómo es que no hace lo mismo, cómo hago para que gane como vos” y siempre repito lo mismo, es una profesión que necesita tiempo y dedicación, el que no le da su tiempo y se sacrifica nunca va a llegar a ningún lado.

