DWG KIA y EDG buscan hacer historia: qué esperar y cómo ver la final del Mundial de League of Legends

El momento cúlmine del Mundial de League of Legends tendrá lugar el 6 de noviembre entre EDG y DWG KIA. El representante de China buscará marcar el comienzo de una nueva etapa y volver a los días gloriosos de 2018 y 2019 en que un equipo nacional levantaba el cáliz. El equipo coreano llega con el gran impulso de haber derribado a su mayor rival en semifinales y eliminar a la escuadra liderada por Faker. Pero, ¿podrá el heredero estar a la altura de sus expectativas y convertirse en el segundo equipo en reclamar dos campeonatos consecutivos?

El evento anual del MOBA de Riot Games cuenta con la participación de los mejores equipos de las ligas regionales de cada rincón del mundo. En el camino a las finales DWG KIA derrotó al otro favorito para ganar la competencia y sus compatriotas, T1, por 3 a 2 en semifinales. EDG experimentó una situación similar ante Gen.G, ganando los últimos dos games del mejor de cinco (bo5). Por su parte, Europa y América se quedaron sin representantes con la caída de MAD Lions y de Cloud9 en cuartos de final.

Corea perdió a dos de sus tres competidores en semifinales, pero demostró que continúa presentando a las escuadras de mayor nivel. Worlds 2021 repartirá más de dos millones de dólares y premiará al ganador con casi un cuarto del total. Al igual que el MSI 2021, el evento presencial sin audiencia en vivo, tendrá lugar en el Laugardalshöll de Reikiavik (Islandia), un estadio cubierto, sede de eventos deportivos de distintas categorías como voleibol, baloncesto y atletismo.

DWG KIA caminó hasta semifinales sin caer un solo game y aunque no pudo mantener el invicto, llegan a la gran final como los defensores y máximos representantes de la LCK. EDG no cuenta con antecedentes que puedan competirle y salió segundo en el Grupo B debajo de T1, pero sin duda demostraron su mejor versión en los playoffs con victorias ante RNG y GEN.G. El último campeón de Corea llega como el claro favorito y venció al runner up chino, Suning, en el mundial de 2020, pero Royal Never Give Up demostró en el MSI 2021 que China está a la altura de las circunstancias y que DWG KIA no es invencible. El campeón del Clausura de la LPL tendrá la oportunidad de probarlo.

Los coreanos bicampeones de la LCK saldrán a jugar con el objetivo de poner a descansar las dudas y cerrar el año con la victoria más buscada. La escuadra demostró que funcionan como una maquina de relojería y que cuentan con un mid-laner que es capaz de adaptarse en forma dinámica a las necesidades del draft o de la estrategia que plantea el rival.

Heo ‘ShowMaker’ Su es el carrilero central que acompaña a DWG KIA desde su ingreso a las ligas mayores en 2017. Ha probado ser un heredero adecuado para vestir la corona del rey de la LCK, pero para hacerlo tendrá que lidiar con el último obstáculo en su camino. Ha construido un camino de éxito para sí mismo, que alcanzó su máxima expresión en el Worlds 2020. Pero la nueva estrella parece tener la mirada puesta en distancias que pocos han alcanzado. Incluso tal vez sea un objetivo que uno solo alcanzó hasta ahora. El mid-laner pasó la página en la historia del competitivo de League of Legends y ahora busca escribir su propio legado.

El gran campeón se quedará con el trono y el premio mayor de casi 490 mil dólares. ¿Será este el primer título de campeón mundial para EDG o no existe rival que pueda ponerle un freno a la supremacía de DWG KIA? La gran final comenzará a las 06 MX; 07 CO/PE; 09 AR/CH; 14 CEST del 6 de noviembre y se podrá seguir a través de la página oficial de LoL Esports.

