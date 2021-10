Mariel Lluch, de KRÜ Esports: “el Kun Agüero siempre lo relaciona con su carrera como futbolista profesional y cómo le hubiese gustado que lo ayudaran”

“Yo no estaba enterado de esto y me llegaron varias invitaciones para unirme a otros clubes de esports. Empecé a investigar y ahí me cuadró todo. Tuve la suerte de que mi hermano me dijo acá hay una chica que me ayuda mucho con el canal: Mariel. Esa persona me ayudó mucho. Yo le dije ‘Mariel quiero hacer esto’ y ella me dijo ‘¿Qué? estás loco’. Le dije ‘decime qué se necesita’ y ahí empezamos”. Así arrancaba la presentación de KRÜ Esports hace un año, cuando Sergio Agüero compartió una transmisión con el periodista Juan Pablo Varsky para darle el puntapié oficial a su propia organización.

De esa manera, desde el inicio el Kun dejó en claro el rol clave que tuvo quien se terminó convirtiendo en la Project Manager de KRÜ: Mariel Lluch. “Los juegos de consola no me llamaban la atención pero la PC siempre: Warcraft II, Doom, Diablo I. Jugaba lo que había disponible en casa y en los momentos que mi hermano liberaba la PC. Más adelante, con el avance de la tecnología, lo que sí me atrapó mucho fue ver las cinemáticas e intentar entender cómo estaba hecho eso, por eso estudié diseño y animación 3D para videojuegos”, cuenta Mariel.

La relación con los esports empezó más adelante. Durante la adolescencia lo veía a su hermano jugar con amigos o viajar a algún torneo, aunque no era un tema del que se hablaba. Hasta que hace 4 o 5 años empezó a seguir la escena competitiva de PUBG: “empecé a mirar los torneos de cualquier región y desde ahí a conocer más torneos de otros juegos, organizaciones, players y todo lo que engloba a la escena”.

Hace un año y medio, unos cinco meses antes de la presentación oficial, llegó el primer planteo del Kun para crear su propia organización de esports y el recorrido de Mariel, que cumplió un rol fundamental para que en poco tiempo logren posicionarse como una de las organizaciones más importantes de la región: “desde el primer día esto se planteó como una empresa en donde lo primero fue montar el staff administrativo y luego lo deportivo. Creo que al día de hoy a muchos no les gusta el concepto de que las organizaciones son también empresas, como si eso le sacara el amor por los esports”. A un año de ese primer paso de cara a la escena, Mariel repasa el camino de KRÜ y su proyección para el futuro de la organización.

Una vez que lo conoces a Sergio y te plantea la idea de incorporarse a los esports, ¿cómo fue el proceso de trabajo hasta la presentación?

Las primeras charlas con Sergio eran sobre qué le gustaría con todo esto, para qué, qué le pareció atractivo, cómo vería esto a futuro, cómo trabajar con los chicos, cómo sería el club de sus sueños, etc. Fue muy lindo todo ese proceso y ver cómo él quería conocer cada vez más. Siempre lo relaciona con su carrera como futbolista profesional, trazando paralelismos con sus inicios como jugador en los clubes por los que pasó y cómo le hubiese gustado que lo ayudaran o le brindaran ciertas herramientas. Luego pasamos ya a la etapa de llevar todo eso a la realidad. Al estar la figura del “Kun Agüero” delante, todo debe manejarse súper prolijo por lo que el papel de los abogados y contadores fue y es fundamental en todo el manejo de KRÜ. Después de eso armamos la estructura del equipo, estableciendo los roles que llevaría a cabo cada área. Desde el día que me sumé me propuse que esto realmente funcione, que el día de mañana sea rentable independientemente de lo que aportara Sergio en un principio. Es un desafío constante que tendremos, que KRÜ tome vuelo propio, pero siento que vamos bien.

¿Cómo definieron en ese momento qué esports incorporar?

Sergio quería que ese proceso fuese más lento. La idea era arrancar, acomodar cada área, sentirnos cómodos trabajando y luego ir sumando equipo por equipo, dándole el protagonismo que se merece, pero ya con una base de trabajo formada y un staff estable. Sobre las disciplinas, al ser el Kun Agüero, la de FIFA era inevitable. La segunda iba a ser CS:GO pero no se dio. En ese momento nos propusieron VALORANT y a pesar de que teníamos dudas, cuando Riot lanzó el calendario competitivo de lo que iba a ser 2021 no lo dudamos ni un segundo. Lo que consideramos importante al meternos en cada disciplina es no ir directo por los jugadores sino encontrar a la persona que sea la cabeza de cada proyecto, sea el coach o el manager, que pueda tomar decisiones y poder brindarle todas las herramientas que requiera armar un equipo y grupo de trabajo.

(Crédito: Twitter / @KRUesports)

Esa estrategia resultó exitosa. El equipo de Valorant de la organización, por ejemplo, se convirtió en el primer candidato en representar a la región en el Masters de Islandia y luego repitieron el logro al clasificar al Masters de Berlín. Se enfrentaron a las mejores escuadras y se posicionaron dentro del top 8 a nivel mundial. Ahora se preparan para dar el próximo paso en el Champions que se va a disputar en diciembre.

¿Qué crees que hizo KRU en especial para generar en tan poco tiempo un vínculo tan profundo con su comunidad?

Creo que el vínculo más profundo se dará a partir de 2022. Hasta hoy creo que fue un conjunto de cosas que sin ninguna duda arranca por el cariño que despertó el Kun streamer. Eso hizo que KRÜ naciera con muchos ojos encima. Luego, estaba el desafío de hacer las cosas bien para que los que pasaron simplemente a ver se quedaran o los que estaban en otras comunidades sientan también interés de seguir conociéndonos. Creo que haber sido tan bien recibidos por las otras organizaciones o gente de la escena abrió la primera puerta. Intentamos ser cuidadosos con el contenido y manejo en redes, con los jugadores que íbamos sumando, con nuestro creador de contenido, y todo eso nos ayudó a mostrar más la personalidad de cómo nos manejamos. Sabemos que gran parte del público está pendiente de los resultados y estamos en una etapa donde nos están saliendo las cosas bien. Todavía no nos tocó algún gran tropezón donde lluevan las críticas negativas pero será cuestión de transitarlo cuando suceda.

¿Cómo viviste este primer año?

Me pasa lo típico: no puedo creer que pasó un año. Pienso que fue hace un par de meses que se presentó todo. Siento a KRÜ como un proyecto propio y me gusta estar en todo. Este primer año fue de mucho aprendizaje rodeados de buenos comentarios, no podría haber sido mejor. No puedo decir más que estamos agradecidos y con ganas de duplicar. Excelente en lo deportivo, excelente en redes, feliz del grupo de trabajo interno que estamos formando y sobre todo feliz de las marcas que nos están acompañando: Aorus, Twitch, AMD, IQ Option y Budweiser, son fundamentales para que todo esto suceda.

(KRÜ Esports)

En KRÜ están todos listos para encarar la última parte del año con una gran cantidad de objetivos y desafíos. Además del mundial de Berlín, van a estar presentes con un stand en la Argentina Game Show y van a lanzar su tienda online “con la indumentaria y merch que se nos atrasó por complicaciones con la importación”. Pero la prioridad número uno es la inauguración del gaming center de la organización, que va a abrir sus puestas oficialmente el 26 de diciembre, por lo que será “un mes para recordar toda la vida”.

¿Cómo viene el proceso de desarrollo del gaming center?

Cada día es más intenso porque hay que coordinar muchas cosas a la vez, es una locura que valdrá la pena. Se rediseñaron los espacios de los 3 pisos de cero especialmente para el uso que le daremos. Habrá uno con todas las salas de entrenamiento y los otros dos son para el staff y creación de contenido. Estamos con muchas ganas de que ya lo vean y les guste, va a ser un lugar en el cuál seguramente toda la escena pueda ir a hacer diferentes contenidos en conjunto.

Por último, ¿cuál es tu mirada sobre la escena en la región? ¿En qué etapa sentís que estamos y a dónde estamos yendo?

Acá lo separo entre lo deportivo y lo que tiene estrictamente que ver con el negocio. En cuanto a lo deportivo es un debate mucho más profundo sobre el nivel frente a otras regiones, pero en lo otro creo que estamos en el mejor momento. Llevo ya casi cinco años consumiendo y siendo parte de la escena y, si bien es la primera vez así de involucrada, me gusta mucho escuchar y hablar con gente que está hace muchísimos más años, aprendiendo de sus experiencias y pensando cómo mejorar o cómo no pasar por los mismos errores. Creo que gracias a ellos y a la pasión que sintieron por esto remando hace tantos años, hizo que hoy todos los proyectos se vean súper profesionales, con planes y una identidad detrás. El cambio de generación, el consumir cada vez menos medios tradicionales y la cuarentena también hizo que muchísima más gente volteara a ver de qué se trata esto que todo hijo o hija está jugando y viendo. Todas cosas que por decantación trajeron y traerán más marcas, el sustento principal de las organizaciones. Se puede venir una etapa hermosa que sería el regreso de los torneos o eventos presenciales para volver a ver lugares llenos de gente yendo a apoyar a sus equipos como un entretenimiento deportivo más. Todo este crecimiento, acompañado de buenos proyectos como las academias en cada organización, creo que nos permite pensar que no queda más que un buen camino por delante en la región.

