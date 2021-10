BLAST Premier Fall Showdown: cómo va a ser la transmisión oficial en español a cargo de la FiReLEAGUE

Ya está todo listo. Este martes 12 de octubre empieza la BLAST Premier Fall Showdown y la región tiene a su representante: 9z. Pero América Latina también va a decir presente a través de la transmisión oficial a cargo de la FiReLEAGUE. Para llevar adelante esta tarea, desde FiRe eligieron a cuatro referentes para la escena de CSGO: Efe, H1RO, KevinMpV y Clover.

Los cuatro van a tener la responsabilidad de darle voz al debut de 9z, en principio, y a las jornadas que se desarrollen entre el 15 y el 17 de octubre. “Es la tercera vez que tenemos la oportunidad de hacer la cobertura en español de la Blast y la previa siempre es ansiedad de que llegue el momento, es estar agradecido de tener la oportunidad de ponerle voz a estos momentos donde se hace historia para el CSGO de la región”, destacó KevinMPV, que junto a Efe y H1RO van a estar al frente del partido de 9z contra Team Liquid el jueves 14 de octubre.

Para Efe esta oportunidad no es una sorpresa, porque es un resultado de todo lo que se hace desde FiReLEAGUE, por lo que “el canal de FiReSPORTStv era la primera opción para ser en exclusiva la cobertura en español”. H1RO explicó que desde que les pasaron el primer calendario con las fechas, se estaba barajando la posibilidad de cubrir el torneo, hasta que llegó la confirmación: “se confirmó hace unos días y, personalmente, fue una experiencia muy linda, porque es algo por lo que vengo luchando hace mucho tiempo. En la región en general no se ve tanto Counter internacional, pero me gustaría que sea una costumbre para tener esta especie de primera fila en los partidos más importantes”.

Clover es el cuarto integrante del equipo a cargo de la transmisión, del “roster ideal para este tipo de torneos”, y va a formar parte de las transmisiones del viernes, sábado y domingo. Para Kevin la importancia de poder compartir esta experiencia juntos es que son “un equipo muy unido, somos parte de la escena y la competencia hace más de 5 años y sabemos mejor que nadie cómo hacer que la gente disfrute de ver los partidos”.

Lo más importante del equipo a cargo de la transmisión es la diferencia de estilos y como se complementan para lograr la emoción y el análisis que exige cada momento. “H1RO es muy metódico en los análisis, tiene mucha previa en el torneo y tiene mucho conocimiento de la escena internacional. Kevin maneja muy bien los matices, sabe cuando ir rápido, cuando generar suspenso. Efe en el casteo es como mi media naranja. Hace casi 7 años ya que hacemos dupla y sabemos muy bien cómo acoplarnos al momento de relatar. Él aporta euforia, salvajismo. Y yo trato de equilibrar la balanza con tranquilidad, tratar de ver detalles que la gente se pierde en la emoción del partido y aportar de mi lado pasión, cambio de ritmo, lo que se necesite para el partido”, explicó Clover.

H1RO también destacó el aporte que hace cada uno al momento de darle voz a un cruce: “Efe la simpleza de la exposición del sentimiento, lo efusivo, el grito de Efe es legendario en la escena de Counter para mi. Kevin la facilidad para el doble tempo, lo rápido que puede castear y lo poco que repite recursos y lo mucho que se mimetiza con el juego. Clover es el relator que siempre dice lo correcto en el momento indicado y termina de equilibrar al resto con su relato más pausado y tranquilo. Yo siempre intento dar un análisis, aunque sea muy básico, y aportar un punto de vista más técnico al relato y al comentario entre ronda y ronda. Me gusta mucho poder fijarme en los detalles y poder explicarle a la gente”.

Para Efe “Clover es el número uno, no hay forma de explicarlo, tenés que tener una buena constancia de ver transmisiones para entender lo profesional que es y cómo siente la camiseta. H1ro es el modelo de caster que nunca deja de mejorar, en cuanto a desempeño como relator y en conocimientos tácticos es sublime. Kevin es el as de los recursos, la rompe en cualquier play by play que le des, manejando recursos y técnicas que le salen de manera sorprendentemente natural!”. Cuando lo tocó destacar su aporte al equipo, su propia mirada coincidió con la de sus compañeros: “yo quizás tengo un poquito de todos, pero me siento 100% pasional, creo que me desbordan las emociones por el juego, llevo casi una vida acompañando a la escena desde diferentes lugares, y supongo que empatizo por ese lado con el espectador”.

La particularidad de esta cobertura es que, además de las instancias definitorias del torneo, van a cubrir el recorrido de 9z, el representante de la región. Para Efe estas son las situaciones en las que se libera de la imparcialidad, “yo siempre respeto y amo cuando gana el mejor nivel entre los equipos que se enfrentan, pero al ser el equipo clasificado del Latin Power to the world claramente lo más particular, podes ser partidario”.

Para Clover la presencia de equipos de la región en torneos internacionales siempre tiene “una mística, una magia particular, sabiendo que es una oportunidad escasa. Hay pocas oportunidades de llegar a esos torneos y que esté 9z representando, que ya se le ha dado la oportunidad y tiene más experiencia, te da la vibra especial de que salga todo lo mejor posible y que tengan el reconocimiento que se merecen, ellos y la escena latinoamericana”.

Kevin también considera que “lo poco usual” de estas oportunidades es lo que lo hace más especial, ante las pocas chances que tiene los equipos latinos de medirse contra los mejores del mundo, lo que le da una importancia clave de por la posibilidad de hacer historia “y aportar de mi lado el cómo fue contada. Estos partidos me llenan y me hacen pensar que por esos momentos elegí esto para mi vida”.

“A mi me gusta mucho ver Counter internacional y formar parte de la transmisión oficial para Latinoamérica y que encima haya un equipo latino con tanta trayectoria como 9z es algo increíble y espero se siga repitiendo. Que tenga el extra 9z de ser un equipo con argentinos, uruguayos y brasileros es algo que le agrega un valor muy lindo para como lo siente uno como fanático de CSGO”, cerró H1RO.

