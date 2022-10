Streamers, eventos y fandoms: cómo creció la cultura otaku en Argentina

Cosplay inspirado en personajes de animé. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Las modas van cambiando a lo largo de los años, y gracias a internet muchísimas cosas que antes se consideraban de nicho fueron ganando más seguidores y se volvieron mucho más populares. El gaming es un claro ejemplo, y otra que parece ir por el mismo camino es la cultura del anime, que cada vez se expande más y llega a más personas. Si bien durante mucho tiempo la mayor influencia de películas, series y música llegó por parte de artistas europeos o estadounidenses, el mercado y el talento asiático están ganando mucho terreno, y hace tiempo forma parte de la vida de muchos jóvenes.

Ya hace varios años hay una movida otaku bastante fuerte en la Argentina, sobre todo en Buenos Aires, y la comunidad tiene cada vez más fans. Incluso hay mucha más gente que, si bien no se identifica con todo el sector, vio algún que otro animé o leyó algún tomo de un manga.

Es que las series y películas de animación japonesa -en muchos casos- ya superaron muchos prejuicios. Ahora hasta plataformas como Netflix produce sus propios anime, y más de una vez están en tendencia. Obras como Death Note, Shingeki no Kyojin o Your Name son ficciones que pueden atrapar a cualquiera, porque ofrecen historias súper interesantes que no tocan las películas o series de hollywood.

Your Name es una de las peliculas de animé más populares.

Eventos relacionados al animé hay decenas durante el año, y cada vez son más elaborados. Las juntadas en el planetario, los del colegio San José en el barrio de Once con su característico piso con baldosas negras y blancas. También se sumaron algunos internacionales como la Comic Con y la Anime-Con, y por supuesto, la Stream, un clásico que este fin de semana cumplió una década formando parte de la cultura otaku en el país, y que lo celebró a lo grande con temática de Halloween.

La Tokyo Stream es una fiesta que está pensada para ese público en específico, con temáticas que van desde lo animé a lo gótico pasando por lo gamer. Pero no solo es lo que se ve por afuera, sino que es la esencia de la misma. La música que pasan no es en su mayoría trap o reggeaton, pero sí suena rock alternativo, punk y hasta opening y endings de anime, y -para sincerarme- nunca imaginé ver tanta gente en un pogo de Dragon Ball. También es un lugar para encontrarse con distintos referentes de la comunidad como cosplayers y creadores de contenido, y no e solo para ir a bailar, porque hay varias máquinas arcade, fichines y hasta consolas para jugar varios juegos clásicos.

Los diez años de la Tokyo Stream se celebraron en Complejo Art Media y tuvo a Kapanga como banda invitada.

Claramente el fandom también cuenta con sus propios referentes y figuras; influencers que crean distinto tipo de contenido en diferentes plataformas, que pueden ir desde el cosplay, los streams, reviews en videos, la música o la animación. Una de ellas es Tita-Sama, que además es una de las organizadoras de la Stream y explicó: “Siento que esto nos une más como comunidad. Durante muchos años los otakus tenían un nicho muy pequeño y la gente lo tomaba de burla porque suele suceder con las cosas que la gente no entiende y está en otro idioma. Ahora teniendo un lugar de reunión que encima es una fiesta nocturna la gente de este ambiente se puede distender, mismo bailar o estar en nuestro sector gamer. Les muestra que es como estar en su casa y que pueden encontrar ese lugar cálido y gente que también disfruta lo mismo que ellos, con mucha música variada para el que recién empieza como para el que ya está hace años en el mundo otaku”.

De alguna manera está muy ligado al mundo gamer, ya que hay distintos puntos donde convergen. El popular videojuego Dota 2 tiene su propia serie con una animación estilo animé en Netflix, varios de los videoclips del himno del Mundial de League of Legends apuestan a la misma propuesta visual. De hecho Cyberpunk 2077, el juego que fue furor en 2020 (aunque no por las mejores razones), estrenó un anime que cuenta una historia dentro del mismo universo, e incluso el idioma original es el japonés. Y ni hablar de clásicos como Dragon Ball o Naruto, que trascienden generaciones y que cuentan con títulos jugables hace varios años.

El animé se popularizó entre personas que hoy son influencers, y que de alguna u otra manera se suman a una comunidad que marca tendencia. Ya varios futbolistas para festejar un gol hacen la pose de personajes de Dragon Ball. El “Toto” Salvio lo hizo más de una vez en Boca, y también se vio en el fútbol europeo. También Los Simpson se sumaron con una suerte de crossover con el animé Death Note para el especial de Halloween, en el que incluso cambiaron toda su animación para asemejarla con la de Japón.

También hay acercamientos desde el mundo de la música urbana en Argentina. En “NO SE XQ”, uno de sus últimos temas, Seven Kayne tira en una barra “Viendo anime, me animé a besarte. No olvidé ni un solo instante”. También hay muchísimas referencias a Dragon Ball, que fue la principal serie de la infancia de una generación entera, por parte de Duki. Desde el SSJ, que también proviene de Super Saiyajin, hasta menciones a personajes como Gokú y Gohan. La industria de la moda no se queda atrás con respecto a esto, y artistas como Emilia Mernes, Lali Esposito o Billie Eilish sorprendieron con outfits inspirados en anime.

Emilia Mernes, Lali y Billie Elish con indumentaria inspirada en animé.

Claramente es una comunidad que está en un momento de explosión, y muchas series, películas o personajes ya forman parte de la cultura general. Más allá del mundo del entretenimiento y con influencias en los sectores más diversos (como las comidas o la moda), es una cultura que en los próximos años solo se puede seguir expandiendo.

