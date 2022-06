La Velada del Año II: cómo ver el evento de boxeo organizado por Ibai

Hoy, desde las 14 horas, se llevará a cabo el pesaje y la rueda de prensa de los protagonistas de la velada

Ibai ya demostró, en más de una oportunidad, que es capaz de generar grandes convocatorias a través de Twitch, pero que también es uno de los creadores de contenido que puede producir algunos de los eventos presenciales, con o sin público, más destacados para la comunidad hispana .

Después del ejemplos como el Mundial de Globos, la transmisión de la final de la Copa América o la presentación de su propia organización de esports (KOI), ahora Ibai va a ponerse al frente de la segunda edición de La Velada del Año , el evento de boxeo que presentó el año pasado. Con nueve streamers y un cantante como combatientes y shows musicales de algunos de los exponentes más importantes de la escena urbana, el creador de contenido se prepara para marcar nuevos récords en la plataforma en la que se destaca.

Este sábado 25 de junio y desde el Pabellón Olímpico de Badalona, 13.000 espectadores -que agotaron las entradas en minutos- se van a reunir para seguir los cinco combates que van a protagonizar la noche: Carola vs Spursito, Paracetamor vs AriGameplays, Momo vs Viruzz y Luzu vs LOLiTO. La pelea principal de la velada va a ser entre Mister Jagger y David Bustamante, el cantante que tomó el lugar de Jaime Lorente cuando se conoció que el actor no iba a poder participar.

A ellos se van a sumar cinco artistas internacionales, que van a abrir cada uno de los combates después de una alfombra roja que va a convocar a más de 300 exponentes de la comunidad streamer: Duki, Bizarrap, Rels B, Nicki Nicole y Quevedo.

De esta forma, Ibai va a llevar adelante su segunda velada de boxeo, que tuvo una primera edición durante el 2021. En ese momento, la convocatoria logró posicionarse como la segunda transmisión que más espectadores reunió en simultáneo y quedando solo detrás de TheGrefg con a presentación de su skin de Fortnite.

La primera velada de boxeo, que se pudo ver el 26 de mayo del año pasado, marcó un poco de 1.5 millones de viewers en simultáneo. Pero, además, tuvo un promedio de un millón de espectadores durante toda la transmisión. Ahora el streamer buscará generar un nuevo récord y demostrar porqué la escena española es una de las más destacadas del mundo.

Según lo que ya confirmó Ibai a través de sus redes sociales, este va a ser el orden de eventos de toda la jornada, que empezará a las 17 horas (12 PM de Argentina):

- Alfombra roja

- Presentación de Rels B

- Cruce entre Carola y Spursito

- Show de Nicki Nicole

- Enfrentamiento entre Paracetamor y AriGameplays

- Actuación de Duki

- Combate entre Momo y Viruzz

- Presentación de Quevedo

- Cruce entre Luzu y LOLiTO

- Show de Bizarrap

- Combate entre David Bustamante y Mister Jagger

Toda la transmisión se podrá seguir a través del canal de Twitch de Ibai.

