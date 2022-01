Streamers se unieron en un torneo de fútbol 5 benéfico para ayudar a un chico que necesita una prótesis

Juli Manzotti pateó uno de los penales decisivos en la final.

Twitch argentina es una comunidad muy unida, y los streamers, además de apoyarse mutuamente, también protagonizan varias causas benéficas en el año. Este jueves varias streamers, creadoras de contenido y futbolistas formaron parte de un torneo de fútbol 5 que tuvo como principal objetivo recaudar fondos para ayudar a Santino Acosta , un chico que nació con una parálisis braquial en su brazo derecho y necesita una prótesis importada y rehabilitación. El mismo fue organizado por las streamers Camila Fernández y Antanamera, se emitió por twitch.tv/soylatana y consiguió reunir el dinero que necesitaba su familia para seguir el tratamiento.

El evento contó con una gran producción y hubo cuatro equipos femeninos que se enfrentaron desde semifinales en busca del título, con partidos a dos tiempos de diez minutos. Más allá de la parte deportiva, buscaron ayudar, difundir, unir a la escena y divertirse. Además, hubo varios streamers y personalidades de la escena que se acercaron hasta las canchas para bancar la causa y difundirlo en sus propios medios, y hasta llegaron con redoblantes y canciones de estadio para sumarle color al ambiente. Incluso Momo dijo presente e hizo las veces de árbitro.

Las campeonas fueron el equipo de las Pinky Blinders, integrado por Fleitax, Juli Manzotti, Mica Suárez, Cami Fernández, Rochi y Kika Gelmini. Ellas inauguraron el torneo y el primer partido golearon por 4-0 a Las Blanquitas, y en la gran final les tocó enfrentarse a Bluetooth, que venía de ganarle 4-2 a Narantonik. El partido por el título fue muy parejo y pudo ser para cualquiera, pero se extendió hasta el tiempo agregado y ninguno pudo romper el 0 a 0, por lo que se definió desde el punto del penal. Las Pinky Blinders se impusieron por 3 a 1 con una gran actuación de la arquera Fleitax que contuvo dos penales.

El torneo completo se transmitió en el canal de Twitch de La Tana: twitch.tv/soylatana

Al finalizar el certamen la agencia de creadores de contenido Nova Managment les entregó a los padres de Santi un cheque por $50.000, que se sumó al dinero que los viewers fueron donando a la cuenta de mercadopago cuyo alias es santinoacosta. La familia de Santi necesitaba 300.000 pesos para comprar las prótesis que llegarán desde Italia: es un tutor externo monolateral que irá en su codo, y cuatro arpones que irán en su hombro. El tratamiento también incluye un año de rehabilitación, para que pueda comenzar a tener flexibilidad en su brazo. “Estamos súper contentos. Queremos agradecer a La Tana y a Cami por ayudarnos y ser ellas las que se hayan acercado y poner toda la buena voluntad. Nos vamos súper felices porque logramos poder comprar las prótesis gracias a ellas y a toda la gente que vino”, le contó Dara Casas, la mamá de Santi, a Infobae Latin Power.

Cami Fernández, una de las organizadoras del stream, explicó cómo surgió la idea del evento: “Cuando arranqué en Twitch tenía el único objetivo de ayudar a causas, y quería hacer algo que llame la atención y que revolucione las redes sociales, y se me ocurrió organizar un partido de fútbol femenino. Surgió el primero el 15 de diciembre y ahora fue la revancha. Estoy súper contenta y me parece una buena idea como para explotar el tema de ayudar. A Santi lo contacté porque estaba en redes y justo vi su causa, hablé con la mamá y conectamos mucho. Me contó un montón de cosas más y me di cuenta que era necesario ayudarlo, le di para adelante y aproveché evento para hacerlo mas revolucionario y que cada vez más gente pueda ayudar en esto”.

Por otro lado, La Tana hizo énfasis en el compromiso, no solo de la producción, sino también de todos los presentes que se acercaron para dar una mano o ayudar a visualizar lo que estaba pasando: “Me encantó que fueran streamers grandes y que se hayan mostrado en cámara, que hayan estado presentes y haya dado el voto a favor del evento. Sentí que había muy buena energía entre todos. Es muy loco porque son personas que uno admira, y ve en sus streams y dice ‘ojala lo pueda conocer algún día’. Y de la nada estaba Momo arbitrando un partido mío. No lo puedo creer. Estaban Matías Bottero, Soffi Fernández, los chicos de Escabia2. Había muchísima gente de la escena súper reconocida, y todos fomentando la causa. Todos se pusieron el proyecto al hombro, no solo nosotras. Momo ni me conocía y spameó mi canal y dijo que vayamos todos por Santi. Todo era super fuerte, se sentía que estábamos todos por Santi. Ojalá que en el próximo nos unamos así porque se ve que juntos tenemos mucha fuerza y ganas de que saliera ganando la familia”.

El principal objetivo del evento fue ayudar a Santi Acosta a que pueda ganar movilidad en su brazo derecho - @todossporsanti

Además de streamers asistieron algunas jugadoras de fútbol al evento, como Kika Gelmini, que durante algunos años jugó al fútbol de manera semiprofesional en Vélez y en Argentinos Juniors. Ella fue la figura de la cancha, marcó un golazo de volea en las semis y pateó uno de los penales decisivos que le dieron el título a las Pinky Blinders. “Me encanta venir a estos eventos. Más allá de jugar al futbol me encuentro con gente que quiero un montón y que me divierte muchísimo. Es algo que necesitábamos mucho como comunidad femenina, que lo pudieron lograr La Tana y Cami: un evento donde somos las protagonistas, porque a veces estamos medio en las sombra o somos las coprotagonistas. Me parece que fue una re idea que tuvieron y que la pudieron ejecutar excelente”, analizó.

Otra de las jugadoras que integró el equipo campeón fue Mica Suárez, youtuber, creadora de contenido y actriz, que ahora también forma parte del mundo del streaming, y que resaltó el compromiso y la unión de la comunidad para un evento benéfico: “Hay muy buena energía entre todas. Nos llevamos re bien y se nota la buena onda. Además ver a los papás de Santi emocionados hizo que se me estruje el corazón, te juro. Es muy lindo que se copen todos y que puedan hacer este tipo de movidas. También es hermoso verlos a ellos en persona, cómo lo reciben y lo feliz que están también de que se haya podido hacer algo así y que puedan tener una ayuda”.

Daras Casas y Francisco Acosta, los papás de Santi, dijeron presente en el evento.

Otra de las figuras de la jornada fue Adriana González, más conocida como La Profe de Matemática. Es una profesora de 52 años de La Plata, que realiza streams dando clases y ayudando a chicos a resolver ejercicios, a estudiar y a aprender, tanto en el secundario como en el ingreso a la universidad. Es una de las personas más queridas de la comunidad, fue la arquera de Narantonik en el torneo, pese a que es enero no se toma descanso del stream ni de las clases: “El único día que paré creo que fue el 31 de diciembre. El 1° prendí para saludar, y ya desde el 2 organizamos para prender a las 9 AM, que le decimos el turno mañana. Me sorprende que al rato ya somos 120 o 140, y hoy eramos 205. Y hay gente que no lo puede creer y me dice ‘¿te das cuenta que capaz tenés alumnos para llenar 5 o 10 aulas de las tuyas completas?’ Aparte en enero. Es una locura y la gente se sorprende de que haya tantos chicos con consultas”. Además contó que “lo pasé genial. Las chicas son maravillosas, se necesita visibilizar que hay chicas en Twitch y está genial que organicen estos eventos y que sean tan unida s”.

El evento fue un fiel reflejo de la unión entre la comunidad, y una manera de de resaltar el talento femenino en Twitch en el país. Argentina tiene muchas estrellas relacionadas al mundo del streaming, aunque muchas veces las más renombradas no sean mujeres. Cada vez son más las chicas que se animan a prender una cámara y a generar contenido, y la escena busca unirse para empujar para un mismo lado y crecer entre todas.

SEGUIR LEYENDO: