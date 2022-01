Repaso 2021: 7 momentos de los que todos hablaron

El 2021 fue un año que va a ser recordado por una gran cantidad de hitos y momentos destacados que recorrieron tanto a la industria gamer como a la escena de esports. Como cualquier situación destacada, todo estuvo acompañado por una gran cantidad de conversaciones en redes sociales y plataformas de streaming, donde las diferentes comunidades se sumaron para dar su punto de vista o simplemente ser parte de lo que se estaba viviendo. Este es un repaso de algunos de esos momentos que dieron que hablar.

El mundial de KRU

S hay algo que es difícil en redes sociales es lograr que todos se pongan de acuerdo en algo, pero en la escena hispana de esports KRU pudo. Durante todo el VALORANT Champions el fanatismo fue total, las redes explotaban con mensajes de apoyo y cariño para todo el equipo y con cada victoria lograban convertirse en tendencia. Tan grande fue el apoyo que entraron en la lista de “Los diez tweets con mas interacciones de Organizaciones de Esports en 2021″ con un total de 93.000 interacciones en su tweet por la victoria frente a Sentinels.

Balloon World Cup

First Balloon World Cup - Tarragona, Spain - October 14, 2021 Germany's Jan Spiess in action with Andorra's Ramon Cierco during the Balloon World Cup REUTERS/Albert Gea

Durante el año pasado, la alianza de Ibai y Pique nos trajo el mejor evento amateur del mundo. Si alguien decía que en el 2021 iba a suceder un Mundial de Globos con representantes de más de 30 países, pocos lo hubieran creído. Ballon World Cup trajo a las redes euforia, fanatismo y pasión, todo lo que uno suele encontrar en deportes tradicionales. “Todo empieza con un video que se hace viral hace algunos meses, a partir de ahí hemos construido un poco ese comedor, un poco más moderno” explicó Piqué cuando tuvo que presentar el espacio en el que se llevó a cabo el encuentro.

Las reglas eran sencillas: el globo no podía tocar el suelo. Con esa simple regla y una gran producción, les alcanzó para tener más de 600 mil personas viendo el evento en simultáneo y ser Trending Topic mundial.

Arcane, la mejor adaptación basada en un videojuego

"Arcane" estrenó el acto final de su primera temporada. (Crédito/Netflix).

La combinación de una gran estrategia de difusión con una serie de gran calidad capaz de atraer propios y ajenos fue la fórmula perfecta para revolucionar las redes con cada nuevo Acto de Arcane. Cada fin de semana se disparaba el hype, tan fuerte como para ubicar a la adaptación de League of Legends como lo más visto de Netflix, superando a propuestas de enorme popularidad como Squid Game.

Por supuesto, las redes sociales no fueron ajenas a la conversación y los debates se dispararon desde el principio. ¿Team Vi o Team Jinx? ¿Piltover o Zaun? ¿Vander o Silco? Todos tuvimos que tomar partido para defender a capa y espada a nuestros personajes favoritos. Porque lo fantástico de Arcane es lograr opiniones y perspectivas muy distintas e interesantes, abrir la puerta al debate y obvio, al fanatismo.

Las interacciones de 9z con equipos europeos

Algo que caracteriza a 9z es la identidad que lograron desarrollar -también- en redes sociales y que se evidencia en un meme, pero también en la euforia de cada victoria. Pero lo que nadie se esperaba seguramente es que logré pedir una docena de empanadas junto a los equipos europeos mas importantes del mundo. Así, con mas de 100.000 interacciones totales y recreando el famoso audio del delivery de empanadas, se convirtieron en Trending Topic arrasando en Twitter.

Ibai, Coscu y Agüero en la cena de despedida de Messi

Sin dudas el año estuvo marcado por una reunión que confirma el Multiverso: Ibai y Coscu participaron -gracias al Kun Agüero- en la cena de despedida de Messi cuando anunció su salida del Barcelona. Nadie podía creer lo que se estaba viendo y los videos de los streamers llegando al encuentro no tardaron en volverse virales. “100 mil menciones en Twitter, Trending Topic número 1. Chicos, un segundo que me estoy mareando. Un segundo. Yo estaba en mi casa viendo béisbol, iba a ir a comer a un restaurante y ahora soy TT hasta en la República del Chíchere”, contó Ibai en un stream.

Esto fue un sueño cumplido para Coscu, que todos saben que tiene un gran fanatismo Messi, y no pudo esconder su emoción en Twitter: “Miro el cielo y me doy cuenta que después de esto no hay más nada. Nada va a superar esto. Se lo dedico a todos mis compañeros y amigos streamers, hoy me tocó a mí. Espero que se sientan bien representados. Mis logros son todos de la comunidad, sin la unión nunca hubiera sido posible nada de esto”.

Marbella Vice y las interacciones intercontinentales

Marbella Vice marcó un hito en Twitch para el público en español, con la gran cantidad de streamers que compartieron su tiempo en GTA V Roleplay, se generaron horas y horas de contenido, con divertidas historias y distintas perspectivas. Incluso deportistas de la talla del Kun Aguero y Paulo Dybala formaron parte de la iniciativa.

Lit Killah fue una pieza clave, con una media de 40.000 personas simultaneas en su canal de twitch lo explotó todo, y por supuesto las redes no tardaron en potenciar eso. Las interacciones entre Latinoamérica y España dejaron clips virales y hasta formaron comunidades que a día de hoy se mantienen, con la de Khan con los argentinos DuendePablo, Roberto Galati, DarkozTV y Lit Killah.

El descenso de Furious Gaming

Tras la Promoción y Relegación de la Liga Latinoamericana de League of Legends 2021, Furious Gaming -una de las organizaciones más importantes de la región- descendió de la LLA. Cuando el resultado estaba cerca de confirmarse, la sorpresa en redes sociales era total. A los mensajes de apoyo a una de las organizaciones más sólidas de la escena se le sumó la disconformidad de una parte de la comunidad con el formato propuesto por la P/R.

Furious tuvo un gran 2021, ya que llegó a la final y finalizó segundo en el Apertura. Lo que parecía una temporada mucho más que satisfactoria, se cerró de una forma que nadie esperaba. “Furious Gaming es más grande que un torneo y más aún que un juego”, dijo Gonzalo “GonzO” García, CEO de Furious.

