Markito Navaja: “Los mayores referentes del stream me decían que había que unir la escena y yo hago eso”

Markito Navaja llegó a los dos millones de suscriptores en YouTube y lo festejó con un evento en el Parque de la Costa

“Gracias a todos los que bancan, amigos. ¿Y saben por qué me emociono, wacho? Porque cuando tenga la PC... Cuando tenga la PC se viene algo re grande, no es para olvidar” , decía Markito Navaja a principios del 2020, cuando comenzaban las restricciones por la pandemia y él se decidía a prender stream en Twitch y dedicarse a la creación de contenido digital. Hoy en día, apenas un año y ocho meses después, está de festejo porque alcanzó los dos millones de subscriptores en YouTube, y decidió celebrar a lo grande organizando un evento en el Parque de la Costa, que reunió a familiares, amigos, streamers, músicos y youtubers de la escena.

El directo duró cerca de cuatro horas y se transmitió en Twitch y en Nimo. Tuvo casi 70.000 espectadores únicos, y todos los presentes aprovecharon las instalaciones del Aquafan en un día que fue acompañado por el buen clima. No solo hubo influencers y creadores de contenido, ya que varios fans ganaron sorteos de entradas y pudieron asistir para vivir una experiencia diferente junto a sus ídolos y a los artistas de La T y La M, que tocaron en vivo. Markito, además de celebrar, fue el conductor del evento, y en diálogo con Infobae Latin Power hizo un balance del mismo y de todo su año.

— ¿Cómo la pasaste?

— Siempre cuando guias un evento sos como el que menos disfruta, pero esta vez fue increíble. Me relajé muchísimo más, hablé un montón. Lo disfruté porque me tiré de todos los juegos. Uno va aprendiendo. Son los primeros eventos y ves mucha gente, mucha producción atrás y querés que salga todo bien. Y ahora pensé: voy a hacer lo que yo sé hacer, no me preocupo por la producción ni por por nada. Voy a hacer lo mio y que salga como salga. Y nada, me salió mucho mejor creo yo. Hablé muchísimo con los invitados y me tiré de todos los juegos.

La T y la M tocó en vivo durante el stream (Display)

Markito es un referente en la comunidad, y no es el primer evento en el que reúne a muchos actores de la escena. En marzo celebró su cumpleaños con un stream especial, en abril reservó el Parque de la Costa por al festejo de su primer aniversario en Twitch y durante el invierno realizó uno en Bariloche, entre tantos otros que condujo.

— La escena agradece los eventos así encima…

— Yo lo digo desde que empecé a stremear. Cuando me puse a streamear seguí los consejos de todos: de Coscu, de Momo, de Joaco López. Los mayores referentes del stream me decían que había que unir la escena, y yo hago eso. Hago un evento e invito a todos los que conozco. Queda gente afuera que me olvido, pero son cosas de organización malas. Pero yo trato que vengan todos y que la pasen piola. Yo vine para unir la escena.

— ¿Cómo pensás que la pasaron?

— Muchos me dijeron que fue el mejor día de su vida. Fue increíble, además el clima acompañó también. Soleado, hermoso, y poder subirse a los juegos uno atrás del otro también suma. Me dijeron que la pasaron muy bien y espero que así sea.

Durante casi toda la tarde vistió la camiseta del Barcelona del Kun Agüero, que se retiró del fútbol y que el año pasado se contactó con él para que sea creador de contenido de KRU, su equipo de esports. “Era un día especial y la camiseta tiene un significado especial por eso. Es una leyenda que se retiró, pero feliz por la carrera que tuvo, ahora le toca descansar”, contó.

Markito vistió la camiseta del Kun durante el evento (Display)

En diciembre del 2020 había celebrado llegar a un millón de seguidores en Twitch, Instagram y YouTube, y apenas un año después dobló esa marca en la plataforma de video: “Ojalá que sigamos así. Una locura. Otro millón más en YouTube y esperamos seguir creciendo. Yo sigo trabajando para seguir a full”.

— El año pasado cuando te entrevistamos por el millón dijiste que no sabías que te esperaba este año. ¿Qué balance hacés?

— En tema eventos y las cosas que se vienen siempre vamos a crear algo nuevo, pero estamos muy complicados. ¿Qué sigue después de un Parque de la Costa? ¿Que sigue después de un Aquafan? ¿De los streams en la nieve? De todo lo que hicimos… Y se que hay más para hacer y que lo vamos a encontrar. Ahora es fin de año y con Gasty (Gastón Giordano) trabajamos un montón. Nos queda disfrutar el Momingo y los eventos que vengan, los Awards y disfrutar las fiestas. Y en enero a trabajar de nuevo.

— ¿Y de la escena en general?

— Sigue creciendo esto. Esta muy verde y va a seguir creciendo si seguimos trabajando como estamos trabajando.

— Ahora se vienen los Coscu Army Awards, ¿te ves candidato a algunos premios?

— De los streamers del año me gustaría verlo al Momo, que tuvo un gran año afuera. También Goncho, Spreen y Carrera lo tuvieron, pero Momo hizo cosas muy diferentes. Bueno, yo también tuve mis cosas como el viaje a Europa, el stream en la Torre Eiffel. Estuvimos cambiando el contenido y estuvimos haciendo también streams increíbles. Vamos a ver que sale, pero estar nominado a los Awards ya es ganar.

Si bien el conductor es quien se lleva casi todos los flashes, lo cierto es que Markito cuenta con un gran equipo de producción detrás, que se encarga de ayudarlo para que el evento salga lo mejor posible. Gastón “Gasty” Giordano es su mano derecha, y explicó lo que implica organizar un stream de estas características: “Es estar en contacto con los todos los chicos, y hacerles invitaciones. También pensar la idea, que sea entretenida, que le guste a la gente. Después adentro del evento que la gente que vaya la pase bien, que coma, que pase un buen momento. Eso creo que es lo más importante: que vayan ahí y se diviertan, porque después se termina replicando en el stream y la gente cuando se siente bien cómoda se nota”.

— ¿Cuál es tu labor en el equipo de trabajo?

— Con Marcos laburo la parte comercial, que es lo que esté relacionado con marcas. El otro día con HyperX y el dron cámara para la transmisión, Voraz que nos dieron la comida y Monster. Y en la parte de contenido le doy una mano a él para pensar ideas. Dos cabezas piensan mejor que una, entonces siempre pensamos cosas para hacer. Lo del Parque de la Costa y lo de Aquafan fueron ideas en conjunto. Después me encargo de contactar producción y todo para que Marcos peuda seguir metido en la creación de contenido.

— ¿Qué se viene en el 2022?

— Todavía no queremos adelantar nada, queremos disfrutar ahora que estos meses estamos a full. Para el año que viene queremos apuntar a hacer cosas en las provincias en Argentina, ir a conocer a la gente que nos banca de otro lugares u otros países. Y si se puede en algún momento y se nos da la oportunidad nos encantaría hacer algo en el Mundial de Qatar, que sería una locura.

