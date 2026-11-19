Un auditorio colmado durante la ceremonia del Premio a la Excelencia Judicial en la Bolsa de Comercio.

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El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, FORES, otorgó el Premio a la Excelencia Judicial 2026 al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 12, a cargo de Macarena Garra Gímenez, y a la Sala 1 de la Cámara Federal del Fuero Contencioso Administrativo, integrada por Liliana Heiland y Rodolfo Facio. La ceremonia se realizó este martes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el marco del 50 aniversario de la entidad.

Pablo Pirovano, presidente de FORES, desde el podio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

“Solo prospera una sociedad en la que hay justicia. Cuando la justicia falla, falla todo lo demás, pero cuando funciona, para las personas es progreso concreto”, señaló Pablo Pirovano, presidente de FORES, durante la apertura. También sostuvo que “el destino de una Nación depende de la fortaleza de las instituciones que le ponen límites al poder” y que ninguna Constitución puede garantizarlo sin jueces independientes.

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El juez Rodolfo Facio, integrante de la Sala I de la Cámara Federal del Fuero Contencioso Administrativo Federal

Al recibir el diploma, la jueza Garra Gímenez dijo: “En momentos en los que la confianza pública en las instituciones no es buena, poder mostrar lo que hacemos en los juzgados del país es muy importante”.

A su turno, el juez Facio señaló: “La mirada de FORES nos interpela y nos hace reflexionar sobre cómo estamos haciendo nuestro trabajo y nos deja un mensaje: este premio implica una exigencia de seguir por este camino”. Y recordó las palabras del Papa León XIV, que dijo que la autoridad “debe ejercerse con prudencia y procurar el bien común”.

La jueza Macarena Marra Giménez, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro 12

Los juzgados galardonados fueron evaluados por un consejo consultivo de reconocidas personalidades del ámbito académico, integrado por los jueces Alberto Bianchi, Héctor Pozzo Gowland, Julio Durand y María Lorena Schiaritti, que elevó la ternas al jurado. El mismo estuvo presidido por el empresario e integrante de IDEA, Hernán Sánchez, e integrado por distintas personalidades de la sociedad civil, como el periodista Héctor Guyot, el constitucionalista Alfredo Vítolo, el padre Gustavo Boquín, el rabino Alejandro Avruj y la expresidente de ACDE, Silvia Bulla.

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Otros reconocimientos

Fueron reconocidos también en las ternas los juzgados Contencioso Administrativo Federal Nro. 3, a cargo de Santiago Carrillo, y el Contencioso Administrativo Federal Nro 1, a cargo de Enrique Alonso Regueira. También los integrantes de las salas 2 y 4 de la Cámara Federal del mismo fuero, integradas por José Luis López Castiñeira, María Claudia Caputti, Luis María Vázquez (sala 1) y Rogelio Vincenti, Marcelo Duffy y Jorge Morán (sala 2).

Estuvieron presentes en la ceremonia el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso; el juez integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, Diego Barroetaveña; y el juez de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Mariano Llorens.

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