Fue a pedirle a su vecino de Villa Devoto que bajara la música, dijo que la golpeó y le hizo juicio: por qué la Justicia rechazó la demanda

La Justicia Nacional en lo Civil rechazó una demanda por 850.000 pesos contra un vecino en el barrio porteño de Villa Devoto. (Imagen de archivo)

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La Justicia Nacional en lo Civil rechazó una demanda por daños y perjuicios de $850.000 presentada contra un vecino al considerar que la reclamante no logró probar que él la hubiera agredido durante una discusión ocurrida en julio de 2020, en el barrio de Villa Devoto de la Ciudad de Buenos Aires. También impuso las costas del proceso a la demandante.

La mujer —de 70 años al momento del hecho— había iniciado la acción en mayo de 2022. Sostuvo que el episodio ocurrió de madrugada, mientras regían restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19, cuando no pudo dormir por la música proveniente de la vivienda de su vecino. Según su relato, decidió acercarse para pedirle que bajara el volumen.

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La demanda señaló que, al formular ese pedido, el hombre le habría dado un golpe en el rostro. La reclamante afirmó que cayó sobre la vereda y que, al apoyar una mano para amortiguar el impacto, sufrió una fractura en la muñeca derecha. También indicó que el episodio le provocó secuelas físicas y psicológicas.

El conflicto vecinal se originó por el volumen de la música durante la madrugada en medio de las restricciones por la pandemia. (Imagen de archivo: REUTERS/Agustin Marcarian)

De acuerdo con su presentación, después de la caída fue hasta la casa de un familiar que vivía cerca. Desde allí llamaron a la Policía y al servicio de emergencias, que la trasladó a un hospital público porteño. La mujer sostuvo que allí le diagnosticaron una lesión en la mano.

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La reclamante reclamó una indemnización por incapacidad sobreviniente, daño psicológico, tratamiento psicológico, daño moral, gastos médicos, traslados y tratamiento futuro. En su escrito, atribuyó al demandado responsabilidad plena por las consecuencias de la caída y afirmó que la lesión alteró sus actividades cotidianas.

El hombre demandado —que tenía 38 años al momento del hecho denunciado— no respondió la demanda y fue declarado en rebeldía. La sentencia aclaró que esa situación permite considerar como posible una parte de los hechos expuestos por la contraparte, pero no libera a quien reclama de aportar elementos que demuestren que el episodio ocurrió como fue relatado.

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La historia clínica del hospital confirmó la fractura en la muñeca derecha de la demandante tras el episodio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución, dictada por el Juzgado Nacional en lo Civil n.° 20, explicó que la falta de respuesta del demandado no implica una admisión automática de los hechos. El juzgado sostuvo que debe revisar las pruebas incorporadas al expediente antes de dictar sentencia, incluso cuando una de las partes no comparece o no contesta el traslado de la demanda.

Entre los elementos analizados figuró la historia clínica remitida por el hospital que atendió a la mujer. Ese documento confirmó que sufrió una fractura en la muñeca derecha, pero el fallo remarcó que la referencia a una pelea o agresión de vecinos surgía del relato brindado por la propia paciente durante la atención médica.

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Para el juzgado, esa mención no acreditaba por sí sola que el demandado hubiera provocado la lesión. La sentencia distinguió entre la constatación médica de la fractura y la reconstrucción de las circunstancias en las que se produjo, un punto que debía contar con otros respaldos dentro del expediente.

La sentencia diferenció la constatación médica de la lesión frente a la falta de pruebas sobre el modo en que ocurrió la caída. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se incorporaron actuaciones de una causa penal relacionada con el conflicto. Allí declararon familiares y vecinos, aunque ninguno afirmó haber visto el momento en que, según la mujer, se produjo la agresión física. Una vecina dijo que escuchó ruidos, amenazas e insultos y que llamó al 911, pero aclaró que no observó lo sucedido.

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En cambio, otros testigos vinculados con el demandado declararon que la discusión se habría desarrollado a través de una reja de ingreso. Dos de ellos señalaron que el hombre permaneció dentro de la propiedad hasta que llegó la Policía y que la mujer estaba junto a la entrada, aparentemente intentando abrirla o golpearla.

Un testigo que realizó reparaciones en la vivienda declaró que la puerta presentaba daños. Señaló que la chapa de la cerradura estaba doblada, que el mecanismo no funcionaba de manera adecuada y que debió efectuar arreglos para que la reja volviera a cerrar correctamente.

El informe médico de la causa penal no pudo comprobar con certeza científica si la lesión fue consecuencia de un choque contra la reja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe médico elaborado en la causa penal indicó que la lesión de la mujer podía responder a un golpe o a un choque contra una superficie dura o rugosa. Sin embargo, la especialista no pudo establecer ni descartar, con certeza científica, que la fractura hubiera sido consecuencia de un golpe contra la reja de la vivienda.

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La demandante había ofrecido además una prueba confesional para que el hombre respondiera posiciones ante el juzgado. Aunque él no asistió a la audiencia fijada, la magistrada advirtió que no se había acreditado que hubiera recibido correctamente la notificación, por lo que no correspondía aplicar una consecuencia desfavorable por su ausencia.

Con esos elementos, la sentencia concluyó que existía una conflictividad vecinal previa, pero que no se pudo demostrar la agresión física que fundaba el reclamo indemnizatorio. Por ese motivo, rechazó la demanda, impuso las costas a la mujer y dejó para una etapa posterior la regulación de los honorarios profesionales.

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