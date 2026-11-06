Hotesur-Los Sauces: “Un esquema de corrupción sin precedentes”. Comenzó la lectura de la acusación de la Unidad de Información Financiera

El juicio por la causa Hotesur - Los Sauces se reanudó este viernes con la lectura de la acusación que formuló la Unidad de Información Financiera (UIF) en su carácter de querellante.

En esta cuarta audiencia, se escuchan los cargos contra los acusados, entre ellos la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y su hijo Máximo Kirchner, por supuesto lavado de dinero proveniente de la corrupción que habrían ejecutado a través de su inmobiliaria en la ciudad de Río Gallegos.

Ambos siguen el debate oral a través de Zoom. Deberán asistir a los tribunales de Comodoro Py cuando comience la etapa de declaraciones indagatorias.

Además del lavado, la exmandataria y su hijo, actual diputado nacional, están acusados por los delitos de asociación ilícita, como jefa y organizador, respectivamente.