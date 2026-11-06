Hotesur-Los Sauces: “Un esquema de corrupción sin precedentes”. Comenzó la lectura de la acusación de la Unidad de Información Financiera

El juicio por la causa Hotesur - Los Sauces se reanudó este viernes con la lectura de la acusación que formuló la Unidad de Información Financiera (UIF) en su carácter de querellante.
En esta cuarta audiencia, se escuchan los cargos contra los acusados, entre ellos la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y su hijo Máximo Kirchner, por supuesto lavado de dinero proveniente de la corrupción que habrían ejecutado a través de su inmobiliaria en la ciudad de Río Gallegos.
Ambos siguen el debate oral a través de Zoom. Deberán asistir a los tribunales de Comodoro Py cuando comience la etapa de declaraciones indagatorias.
Además del lavado, la exmandataria y su hijo, actual diputado nacional, están acusados por los delitos de asociación ilícita, como jefa y organizador, respectivamente.
En pocas líneas:
Últimas actualizaciones
Se reanudó la audiencia con lectura de acusaciones
El Tribunal Oral Federal 5 continúa con la lectura del requerimiento de la Unidad de Información Financiera.
Cuarto intermedio hasta las 1230
Tras la lectura de la primera parte del requerimiento de la Unidad de Información Financiera, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta las 1230 para luego continuar con la audiencia de este viernes.
La “única finalidad” era “canalizar los fondos que le eran dados como retorno a la familia Kirchner”
La acusación de la UIF sostiene que la sociedad comercial Los Sauces “tenía como única finalidad canalizar los fondos que le eran dados como retorno a la familia Kirchner”.
Se montó “un sistema de canalización de activos que permitiera ocultar el origen espurio de los bienes y así, luego de distintos mecanismos, retirar los fondos para disponer libremente de ellos”.
Hubo una “maquinaria del reciclado de fondos ilegales. Los exjefes de la organización deciden que la actividad que enmascarará los fondos será la inmobiliaria y hotelera”.
Hasta el 2006, la familia Kirchner no contaba en su patrimonio con ninguna propiedad destinada a hospedar pasajeros. Fue desde allí que, a través de Los Sauces, que se compraron propiedades para tener “el mecanismo de canalizar ganancias ilícitas”, sostiene la acusación.
“Un esquema de corrupción sin precedentes durante más de doce años”
La acusación de la UIF sostiene que el grupo Indalo pagó por alquileres de las propiedades de la sociedad “Los Sauces” en Puerto Madero y eso “permitió canalizar y legitimar el ingreso de 18 millones de pesos”
“Lázaro, Martín, Leandro y Luciana Báez, a través de Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones, canalizaron 4 millones por el alquiler de los edificios de Los Sauces en Río Gallegos”, enumeró la acusación.
Los acusados Lázaro y Martín Báez y Osvaldo Sanfelice “consiguieron insertar, con apariencia de licitud, en Los Sauces poco más de 3 millones a partir del alquiler de La Aldea, en El Chaltén”.
El “negocio inmobiliario y hotelero de Los Sauces” fue " vehículo para llevar adelante el proceso de colocación del dinero del Estado nacional" y “enviar fondos a la familia presidencial con concepto de cánones locativos”.
Luego llegó la etapa del “traspaso de fondos de Los Sauces al patrimonio personal de sus socios” con un “ropaje de legitimidad a través de Los Sauces” y que se “integraba al patrimonio de la familia presidencial” como corolario de la maniobra de lavado de activos.
En resumen la acusación habla de “un esquema de corrupción sin precedentes” montado a lo largo de doce años.
El camino del dinero hasta Los Sauces
La acusación avanza sobre las maniobras de los grupos empresarios de Lázaro Báez e Indalo, de los acusados Cristóbal López y Fabián De Sousa, para que el dinero obtenido del Estado Nacional llegar a la sociedad Los Sauces, de la familia presidencial.
En el caso de las empresas de Lázaro Báez: Austral Construcciones, Kank y Costilla, por ejemplo, fueron “obtenidos con la defraudación con la obra pública en Santa Cruz”.
“La segunda fuente de financiamiento resultan ser las empresas del grupo Indalo, que verificaron un crecimiento exponencial”, advirtió la querella de la UIF. Hubo contratos de obra pública, concesiones, juegos de azar y licencias para la explotación petrolera, se enumeró.
Se trazó una “ruta de los fondos que finalmente desembocaban en Los Sauces” como “contrapartida” a los contratos y concesiones públicas. “Son dádivas mediante un mecanismo idóneo de reciclaje de activos” montado desde 2009 y con “diferentes etapas del lavado”.
Todo comenzó con la constitución de Los Sauces, El “primer acto desplegado para la maniobra fue el 7 de noviembre de 2006. Los expresidentes Néstor Kirchner, Cristina Fernández y su hijo Máximo constituyeron Los Sauces” para actividad inmobiliaria, turismo, servicios, hotelería.
Luego siguió “dotar de bienes a la sociedad que, a posteriori, servirían como canalizadores de fondos” con la compra de inmuebles como un lote en la ciudad turística de El Calafate a 7,50 pesos el metro cuadrado.
El 8 de abril de 2008, el fallecido “Néstor Kirchner adquirió para Los Sauces un dúplex y cinco cocheras en el edificio Juana Manso del complejo Madero Center”, a cambio de poco más de un millón de dólares.
Otro acusado, Máximo Kirchner, tenía un amplio poder de disposición firmado por sus padres. Poco después, se compró otro departamento, dos cocheras y una baulera en el edificio Dique de Madero Center, a cambio de 943.000 dólares.
En 2012, se compró el “inmueble de la calle Mascarello, en Río Gallegos, adquirido por Los Sauces para que, sin contraprestación alguna, fuera utilizado como vivienda por Cristina Fernández. Los antecedentes de la operación sostienen su ilícitud”.
El 11 de junio de 2015, Los Sauces adquirió San José 1111, piso 2° D, con “la finalidad de que, sin contraprestación alguna, fuera utilizado como vivienda por la hija de los expresidentes de la Nación, Florencia Kirchner”. Para este entonces Romina Mercado, era presidenta de Los Sauces.
Una “organización criminal” para “enriquecer empresarios amigos”
La querella de la UIF sostuvo en su acusación que los Kirchner montaron un esquema de “locaciones de inmuebles” que servirían como “pago por la obra pública concedida” a “empresarios amigos” que se buscaba “enriquecer” en bse a “los vínculos trazados con los extitulares del PEN”.
Para ello se formó una “asociación ilícita que funcionó en forma estable y permanente dentro de la estructura estatal para apoderarse de fondos públicos mediante distintos mecanismos de lavado de dinero”.
La “organización criminal” se usó para “transferir ganancias de los empresarios a los expresidentes y su núcleo familiar a través del alquiler de propiedades”.
“Néstor Kirchner y Cristina Fernández aportaron a esta organización criminal el poder que la jerarquía les otorgaba”, se leyó en la acusación de la querella.
El resumen de la acusación se lee en una nueva audiencia del debate. El lunes último concluyó la lectura del requerimiento fiscal.
Comenzó la audiencia en los tribunales de Retiro
Con la presencia en la sala de audiencias de los acusados Osvaldo Sanfelice y Víctor Manzanares y los restantes contectados a distancia, comenzó este viernes una nueva audiencia del juicio Hotesur Los Sauces.
Se lee el resumen del requerimiento de elevación a juicio de la querella de la Unidad de Información Financiera en la causa Los Sauces.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Las sociedades hoteleras, inmobiliarias y constructoras que quedaron bajo la lupa judicial en el caso Los Sauces y Hotesur
Las claves de la acusación que exponen contratos simulados, obras viales y el circuito de fondos que las empresas de Báez le habrían pagado a la familia Kirchner
El Tribunal Oral Federal 5 dio comienzo al juicio unificado por Los Sauces y Hotesur, que evalúa una presunta maniobra de lavado de activos, con acusaciones por asociación ilícita y dádivas, a través de negocios inmobiliarios y hoteleros vinculados a Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Osvaldo San Felice, Víctor Manzanares y otros 24 imputados.