Sur Finanzas: la fiscal pidió que Ariel Vallejo siga preso y sea procesado por asociación ilícita y lavado de dinero

Una fiscal pidió procesar y dejar preso al dueño de Sur Finanzas Ariel Vallejo

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Una fiscal reclamó que Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, siga preso y sea procesado por asociación ilícita y lavado de dinero a través de intermediación financiera no autorizada, que incluyó descuentos de cheques y préstamos por montos millonarios a clubes de fútbol además de manejo de fondos del juego clandestino.

En un dictamen de más de 200 carillas, que presentó ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte, la fiscal Cecilia Incardona pidió que la detención actual de Vallejo se convierta en prisión preventiva por riesgo de fuga. Además solicitó que sea procesado como supuesto responsable de montar una estructura delictiva dedicada al lavado de activos, evasión e intermediación financiera no autorizada.

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La investigación postula que Vallejo habría organizado un entramado de sociedades vinculado a Sur Finanzas entre 2020 y 2025. La Fiscalía pidió medidas contra 15 personas físicas y seis empresas y los planteos serán ahora analizados por el juez que lleva el caso y deberá tomar una decisión.

Vallejo quedó preso en la cárcel de Ezeiza por presunto incumplimiento de las condiciones que se le fijaron para seguir en libertad durante la investigación. La semana pasada amplió su declaración indagatoria y ahora debe definirse su situación procesal.

Los clubes de fútbol

En el dictamen donde reclamó que quede preso e imputó a nuevos acusados, la fiscalía detalló que entre muchas otras operaciones, Sur Finanzas habría descontado cheques de la Asociación Atlética Argentinos Juniors por $ 600 millones, a una tasa nominal anual adelantada del 100 %, y otorgado un préstamo de $ 200 millones el 23 de diciembre de 2024.

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En cuanto a San Lorenzo de Almagro se menciona un reconocimiento de deuda a favor de Sur Finanzas Group por $ 416 millones al 30 de junio de 2025, vinculado con préstamos y cesiones de cheques, según el dictamen al que tuvo acceso Infobae. Esto se suma a los contratos que se investigan con el Club Atlético Banfield. La defensa sostuvo que las tasas pactadas con los clubes no fueron usurarias.

Sur Finanzas era sponsor de clubes y prestaba dinero

Según la acusación, entre 2024 y 2025 Sur Finanzas “captó fondos del público, que ingresaban en las billeteras virtuales que abría a sus usuarios y que manejó confundidos con los propios, sin cuenta ni registro que los separara”.

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“Esos fondos los colocó en operaciones de crédito y de gestión y adelanto de cheques de terceros” y en ese marco “descontó cheques a la Asociación Atlética Argentinos Juniors, que le cedió cheques por $600.000.000 a una tasa nominal anual adelantada del 100 %, y le prestó, el 23 de diciembre de 2024, $200.000.000 al 40 % anual más un 1,5 % mensual”.

En ambos casos, el dictamen cita a los clubes para describir la presunta intermediación financiera no autorizada de la empresa de Vallejo, sin incluirlos como imputados o atribuirles algún delito.

Casino online clandestino y personas vulnerables

Según el dictamen, la investigación detectó operaciones presuntamente destinadas a introducir al circuito formal fondos de origen cambiario, tributario, previsional y del juego clandestino.

Los fondos de las billeteras de tres acusados provenían para la fiscalía de la explotación de un casino online clandestino y supuestas defraudaciones mediante el uso indebido de datos de terceros que se investigan en otra causa penal en La Plata. “Al menos desde fines de 2023 y hasta al menos agosto de 2024, una organización integrada, entre otros, por Mauro Perrotta, Cristian Alejandro Scigliano, Juan Ignacio Campoli Sillero, Ignacio Leonel Marchioni y Catriel Taubenschlag captó personas en situación de vulnerabilidad económica. Con sus datos biométricos abrió a su nombre cuentas en billeteras virtuales, que usó como cuentas recaudadoras de las apuestas de ese casino”.

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Lo recaudado era recibido por estos imputados que “lo dispersaban y lo reintegraban al circuito formal, entre otros medios, a través de proveedores de servicios de pago, entre ellos Sur Finanzas”. La sociedad y sus directores “lavaron el producto de un delito de terceros”.

Reclaman embargar la Ferrari descapotable de Ariel Vallejo y otros bienes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acusación sostiene además que parte de los fondos se habría originado en Centro de Inversiones Concordia S.R.L., una agencia de cambio que, de acuerdo con el Banco Central, mantuvo tenencias de moneda extranjera por encima del límite declarado. La Fiscalía calculó que esa operatoria generó una ganancia mínima de $ 207.097.354.

Entre las maniobras investigadas figura la constitución de Sur Finanzas Group en 2021. El Ministerio Público Fiscal afirmó que la sociedad se creó con capital proveniente de Concordia y que luego recibió otros $ 23.313.000 mediante cuentas de la madre del financista y también imputada en el caso, Graciela Vallejo y la firma Roma Inversiones.

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También se analizan transferencias hacia cuentas personales y otras sociedades del grupo. La Fiscalía señaló que, entre noviembre y diciembre de 2022, Concordia transfirió $ 651.200.000 a cuentas de Ariel y Graciela Vallejo, además de otros $ 77.000.000 girados directamente a la firma Gestiones San Miguel S.A.

Inmuebles, sociedades y vehículos

El dictamen vincula el presunto circuito con la compra de la sede central de Sur Finanzas en Adrogué y de otro inmueble situado enfrente. Para la primera operación, la Fiscalía sostuvo que se declaró un precio de $ 45.000.000 y se presentó un préstamo de Roma Inversiones como justificación del origen del dinero.

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La acusación también incluyó la adquisición de la totalidad de las acciones de Neblockchain S.A., empresa que luego pasó a llamarse Sur Finanzas PSP S.A. y que contaba con registro como proveedora de servicios de pago.

Otro de los hechos refiere a la compra de seis unidades funcionales en la calle Coronel Samuel Spiro de Adrogué. Según la Fiscalía, Cluster Palace Beach S.A. pagó USD 600.000 en efectivo por esos inmuebles, pese a que la sociedad no tendría ingresos ni actividad que justificaran la operación.

La causa además aborda la compra, inscripción y venta de una Ferrari California. El dictamen afirma que el rodado fue adquirido por $ 152.100.000, registrado a nombre de Catriel Taubenschlag y luego de Cluster Palace Beach, y vendido posteriormente por USD 250.000. La Fiscalía vinculó esa secuencia con una presunta maniobra para ocultar al comprador real y el origen de los fondos del descapotable que manejaba Vallejo.

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La Fiscalía también solicitó procesamientos por evasión. En el caso de Sur Finanzas PSP, consignó una presunta evasión de IVA y Ganancias por más de $ 12.219 millones entre los ejercicios 2024 y 2025.

La Fiscalía afirmó que, tras los primeros allanamientos en diciembre de 2025, integrantes del grupo habrían retirado efectivo de sucursales, ordenado borrar registros y ocultado vehículos utilizados para el transporte de caudales.