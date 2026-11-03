Causa ANDIS: el director de la Suizo Argentina negó ser jefe de una asociación ilícita y dijo que lo acusan solo por su cargo

Sebastián Nuner Uner (izq.), director de Asuntos Corporativos de la droguería Suizo Argentina, en Comodoro Py. Crédito: RSFotos

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El director de Asuntos Corporativos de la droguería Suizo Argentina, Sebastián Nuner Uner, prestó declaración indagatoria este martes en los tribunales federales de Comodoro Py. Sin responder preguntas de los investigadores, el ejecutivo presentó un escrito en el que negó haber participado en cualquier maniobra de corrupción y pidió la nulidad de todas las pruebas que lo involucran, a partir del cuestionado origen de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo.

El fiscal federal Franco Picardi imputó a Nuner Uner -que además de directivo es accionista de la firma- como jefe de la presunta asociación ilícita.

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Testigos que declararon en la causa lo señalaron como el “nexo de la droguería con el Estado”, una de las mayores figuras de poder por debajo de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería.

Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso al expediente, Nuner Uner negó “categóricamente” haber integrado una asociación ilícita, así como haber “intervenido en maniobras defraudatorias contra la Administración Pública o en negociaciones incompatibles con la función pública”.

Su declaración ocurrió en el Juzgado Federal N° 11, que subroga Ariel Lijo.

Franco Picardi, fiscal federal. Crédito: Gustavo Gavotti

La versión del directivo, representado por el abogado Martín Magram, apuntó a que el fiscal lo acusó solo por “responsabilidad por el cargo”, que a criterio de la defensa está vedada por la jurisprudencia y vulnera el principio de inocencia.

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El escrito resaltó que la investigación no encontró ninguna decisión, acta, instrucción, firma, reunión o pago de Nuner Uner vinculado con la ANDIS, ni tampoco con firmas proveedoras o compulsas de precios durante el período analizado, que va de mayo de 2024 a agosto de 2025.

En la misma línea, el directivo negó haber participado en la carga o decisión de precios en el sistema SIIPFIS ni en la gestión de ventas de medicamentos a la ANDIS, tal como le imputó el fiscal.

Y destacó que en los teléfonos de los principales implicados no hay comunicaciones, mensajes, chats ni registros que lo vinculen con maniobras ilícitas. “Toda la acusación descansa en un apodo de uso común (“Seba”) en conversaciones entre terceros, el cual el fiscal le atribuye de forma prejuiciosa sin aportar elementos objetivos ni verificar si correspondía a otra persona”, planteó la defensa de Nuner Uner.

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El director de la Suizo Argentina le pidió al juez Lijo que lo sobresea y que deje sin efecto la inhibición general de bienes que le dictó al llamarlo a indagatoria, “por haberse dictado de forma general para 36 personas, sin motivación particularizada sobre su persona, sin peligro en la demora y conculcando el carácter excepcional y subsidiario de este tipo de medidas cautelares previas al procesamiento”.

Subsidiariamente, su defensa pidió la sustitución de esa medida cautelar por un embargo “de monto razonable”.

La acusación

Según el fiscal Picardi, Nuner Uner tenía un control directo sobre la ANDIS durante la gestión libertaria.

El lobista Pablo Atchabahian, otro de los supuestos jefes de la organización criminal, habría coordinado con él la orden de despedir a la directora de Presupuesto y Contabilidad de la ANDIS, Mercedes Soledad Capandegui. Asimismo, el ingreso de personal clave en la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud, como Matías Palotti, dependía de su aprobación, siempre de acuerdo a la acusación.

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Diego Spagnuolo, ex director de la ANDIS

Para la fiscalía, el imputado intervino en el control y la administración de las compulsas de precios de medicamentos de alto costo. A través de mensajes recuperados por los investigadores, Nuner Uner habría dado directivas sobre los valores que debían cotizar otras firmas, como Droguería Génesis S.A., la cual serviría de “pantalla” para elevar los precios de venta al Estado y simular competencia.

La Suizo Argentina le vendía a Génesis y esta luego los revendía a la ANDIS con incrementos de precio “injustificados”, a criterio del fiscal.

El dictamen acusador reveló que el Nuner Uner mantuvo contactos frecuentes con directivos de otras compañías del sector para coordinar la cartelización del mercado de insumos médicos. Tras conocerse la denuncia de forma pública, el directivo configuró su aplicación de mensajería para eliminar conversaciones de manera automática y evitar el rastreo de los mensajes. Durante un allanamiento posterior en la sede de la empresa, los investigadores no pudieron acceder a su computadora corporativa debido a que el disco rígido se encontraba encriptado y los responsables se negaron a facilitar las claves de acceso.

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Según la fiscalía, la droguería Suizo Argentina cumplió un rol de liderazgo, control y administración dentro del esquema de cartelización y cooptación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

Para este martes también estaba previsto que declaren Gonzalo Damián Zarbo y Fernando Domínguez, gerente y coordinador de la División Tratamientos Especiales de Suizo Argentina, respectivamente. Sus indagatorias se postergaron para la semana que viene, según pudo saber este medio de fuentes judiciales.

El miércoles están citadas las máximas autoridades de la droguería que, según el fiscal, “cooptaron” la ANDIS: Jonathan y Emmanuel Kovalivker.

El fiscal Picardi había pedido ampliar la declaración de Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS y exabogado de Javier Milei; el entonces número 2 del organismo, Daniel María Garbellini; y los exfuncionarios Matías Palotti Bertola y Diego Martín D’Giano. El juez Lijo dejó de lado a estos acusados y no los citó, al menos por ahora. “Serán llamados más adelante, después de escuchar a todos los del sector privado”, pronosticó una fuente del caso.

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