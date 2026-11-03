Judiciales

Juicio de los cuadernos: declara un ex abogado del remisero arrepentido Oscar Centeno

El juicio a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados sigue este martes con más declaraciones ante el Tribunal Oral Federal 7

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El Tribunal Oral Federal 7 reanudó este martes las audiencias con nuevas declaraciones de testigos, en el juicio por los “cuadernos de las coimas” que se sigue a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados.

Durante las últimas audiencias los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y el cuarto magistrado suplente Néstor Costabel escucharon testimonios de personas que trabajaron junto a exfuncionarios acusados en el ex Ministerio de Planificación Federal, que comandó Julio De Vido.

El juicio se desarrolla martes y jueves de manera semipresencial en la sala Auditorium de Comodoro Py 2002 en los tribunales federales de Retiro y comenzó el 6 de noviembre de 2025, hace casi un año.

13:09 hsHoy

El exabogado de Centeno contó lo que pasó cuando el remisero quedó preso

El abogado Frontini respondió preguntas de la defensa del exfuncionario Roberto Baratta.

Explicó que patrocinó al remisero en otra causa penal, GNL (Gas Natural Licuado) donde lo habían allanado y secuestrado dinero luego de una declaración testimonial de su expareja.

Así fue que el 31 de julio de 2018 seguía siendo abogado de Centeno. Ese fue el día en que quedó detenido en el caso Cuadernos.

“Recibí un llamado de un número que no tenía agendado. Lo atendí: era una mujer que se presentó como la pareja de Centeno. Estaba bastante alterada y me dijo que lo habían llevado detenido, que por favor me hiciera cargo. Yo era defensor de él en GNL”, recordó.

Al día siguiente fue a los tribunales federales de Retiro, intentó sin éxito presentar un escrito con un pedido de excarcelación en la mesa de entradas del juez federal Claudio Bonadio y no pudo ver a Centeno porque estaba incomunicado. Contó que esperó hasta pasadas las 1330 y entonces el remisero fue subido al juzgado.

“Subieron a Centeno. Habían despejado todo el pasillo. Guardias del SPF lo traían esposado, con chaleco antibalas; una situación casi como una postal de futuro, con un casco de visor transparente que le cubría la cara”, describió.

Centeno “me hizo un gesto y entró al juzgado. Fue la última vez que lo vi. Al rato entró el doctor (Carlos) Stornelli y, al rato largo —media hora o cuarenta minutos—, salió un funcionario del juzgado y me dijo que Centeno había decidido designar un defensor oficial. De malhumor por la espera, no por otra cosa, me fui”.

“Nunca más tuve contacto con Centeno y creo que en esos días entró al programa de testigos protegidos” dijo y explicó que renunció a la defensa en GNL y al patrocinio en la querella de la expareja.

“¿Roberto Baratta le pagó honorarios por esas actuaciones de Centeno?“, quiso saber la abogada defensora Elizabeth Gómez Alcorta. ”No", respondió el letrado.

12:29 hsHoy

Declara un exabogado del remisero Oscar Centeno

La audiencia comenzó con más anuncios de testigos desistidos. Declara el primer testigo de la jornada, el abogado Norberto Frontini. Al respecto, su excliente el remisero Oscar Centeno hizo saber a través de su actual defensa que no lo releva de su obligación de guardar secreto profesional.

Centeno presente en la sala lo ratificó ante una pregunta del presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori.

10:31 hsHoy

Cuadernos: desde su cargo nacional José López ordenó priorizar pagos a Tucumán porque quería ser gobernador y tocaba la guitarra en peñas para reunir fondos

Lo declararon testigos en el juicio que se le sigue junto a CFK. “Sí, creo que todos nos sorprendimos”, dijo uno sobre el video del exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo escondiendo bolsos con 9 millones de dólares en un convento en 2016

Dos testigos que trabajaron bajo la órbita del exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López, durante el kirchnerismo declararon este martes en el juicio por los “cuadernos de las coimas” que el acusado quería ser gobernador de Tucumán y por eso durante 2015 ordenó acelerar expedientes y pagos a esa provincia.

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