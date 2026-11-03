Juicio de los cuadernos: declara un ex abogado del remisero arrepentido Oscar Centeno

El Tribunal Oral Federal 7 reanudó este martes las audiencias con nuevas declaraciones de testigos, en el juicio por los “cuadernos de las coimas” que se sigue a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados.

Durante las últimas audiencias los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y el cuarto magistrado suplente Néstor Costabel escucharon testimonios de personas que trabajaron junto a exfuncionarios acusados en el ex Ministerio de Planificación Federal, que comandó Julio De Vido.

El juicio se desarrolla martes y jueves de manera semipresencial en la sala Auditorium de Comodoro Py 2002 en los tribunales federales de Retiro y comenzó el 6 de noviembre de 2025, hace casi un año.