Judiciales

Rechazaron otorgarle la libertad condicional al exfuncionario kirchnerista José López

En la cárcel dijo que delinquió por “temor” y porque buscó conservar “cierto poder”. El detenido exsecretario de Obras Públicas pidió el beneficio en la condena por la causa Vialidad y por los bolsos con U$S 9 millones que intentó esconder en un convento en 2016

Causa Cuadernos - José López
Rechazaron darle libertad condicional a José López, también imputado en la Causa Cuadernos (RS Fotos)
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El Tribunal Oral Federal 2 negó la libertad condicional al detenido exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, quien cumple una condena unificada a 13 años de prisión en la causa Vialidad y por enriquecimiento ilícito, a raíz de los U$S 9 millones que intentó esconder en un convento en 2016.

La defensa pidió la libertad condicional porque le corresponde por el tiempo que cumplió de condena pero el juez del TOF2 Rodrigo Giménez Uriburu rechazó otorgarle el beneficio debido a que -a su criterio- no se dan otras condiciones exigidas y tiene un pronóstico de reinserción social “negativo”.

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El 27 de marzo pasado se estableció que la pena única de 13 años impuesta a López vence el 12 de julio de 2032. En la actualidad es juzgado en el caso Cuadernos junto a la expresidenta Cristina Kirchner, ya condenada junto con él en la causa Vialidad.

López está condenado a seis años por administración fraudulenta en la causa Vialidad, y a siete años y medio por enriquecimiento ilícito a raíz de los bolsos con millones de dólares que quiso esconder de madrugada en un convento de General Rodríguez, en junio de 2016. También se lo condenó a un año y siete meses de cárcel por portación ilegal de arma de fuego.

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El exsecretario de Obras Públicas volvió a prisión en junio de 2025 cuando la Corte Suprema dejó firme la condena en la causa Vialidad. Estaba excarcelado desde 2021 y vivía en Santa Cruz.

Pronóstico “negativo”

Al rechazar concederle la libertad condicional, el juez tuvo en cuenta que “el pronóstico elaborado por las áreas del organismo técnico especializado del complejo en el que se encuentra alojado López es unánimemente negativo”.

López “no ha alcanzado los niveles de evolución esperables para acceder a la libertad condicional” y se exhortó a brindarle tratamiento psicológico y a informar al Tribunal sobre la evolución en relación a la comprensión de la “problemática que motivó su detención”.

El botín de José López hallado en el convento de Luján (imagen video)
El botín de José López hallado en el convento de Luján (imagen video)

Según los informes recibidos, el condenado no registra “una interpelación personal sobre los motivos de su detención ni las consecuencias de su accionar ilícito sino que tiende a hablar sobre cuestiones personales no vinculadas al delito”.

Los dólares y el “temor”

Sobre los motivos que derivaron en su primera detención, por los bolsos en el convento, reconoció “haber participado en las conductas descriptas, las que relata de manera evasiva y defensiva, sin dar mayores precisiones, aunque atribuye su accionar a circunstancias externas y refiere haber actuado por ‘temor’”.

Los especialistas que elaboraron el informe refieren que expresa “arrepentimiento por las conductas reprochadas -anclado al plano discursivo- el que se asienta en las consecuencias negativas que su detención acarreó sobre sí mismo”, no advirtiéndose durante la evaluación, “mensuración del daño ocasionado -indirecto- a la sociedad en su conjunto, a través de su participación en los hechos descriptos“.

Sobre la condena en Vialidad, “niega su responsabilidad respecto de los hechos, cuestionando el modo en que, según su perspectiva, se habría acreditado su participación”.

No obstante, “ante la indagación específica acerca de conductas propias que considera equivocadas, identifica haber realizado ‘una de más’ (sic) y reconoce, al profundizar sobre ello, la posible incidencia de su afán por conservar cierto ‘poder’ asociado al lugar que ocupaba…”, agregó el informe.

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