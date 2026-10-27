Judiciales

Juicio de la causa Cuadernos: continúan las declaraciones de los testigos vinculados a los acusados

El debate alrededor de la expresidenta Cristina Kirchner, y otros 85 involucrados, se reanudó este martes ante el Tribunal Oral Federal 7

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El juicio a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados por los Cuadernos de la corrupción se reanudó este martes con nuevas testimoniales ante el Tribunal Oral Federal 7.

El juicio se lleva adelante ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel como magistrado suplente. La acusación está a cargo de la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera encabezada por Mariano Galpern.

11:38 hsHoy

Cuadernos: Casación puso fin al intento de medio centenar de acusados por salir del juicio a cambio de pagos millonarios

Rechazó recursos de empresarios juzgados desde hace casi un año que habían intentado sin éxito “reparar” el daño pagando sumas millonarias para evitar llegar al banquillo

Revés para los empresarios que intentaron quedar fuera del juicio Cuadernos pagando sumas millonarias
Revés para los empresarios que intentaron quedar fuera del juicio Cuadernos pagando sumas millonarias

La Cámara Federal de Casación Penal puso fin este jueves al intento de medio centenar de acusados en el juicio por los “cuadernos de la corrupción”, entre ellos decenas de empresarios, para evitar seguir sometidos al proceso a cambio de pagos millonarios como reparación del daño.

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