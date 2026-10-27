Juicio de la causa Cuadernos: continúan las declaraciones de los testigos vinculados a los acusados

El juicio a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados por los Cuadernos de la corrupción se reanudó este martes con nuevas testimoniales ante el Tribunal Oral Federal 7.

El juicio se lleva adelante ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel como magistrado suplente. La acusación está a cargo de la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera encabezada por Mariano Galpern.