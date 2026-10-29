Judiciales

Destituyeron al juez federal de Rosario Gastón Salmain y quedó en condiciones de ser detenido

El ahora extitular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario fue removido por ocultar que había sido echado del Poder Judicial en 2002, cuando era empleado del fuero de la Seguridad Social. Lo absolvieron por la acusación de “vender” fallos a cambio de coimas

Tres hombres con traje sentados en una mesa con hojas de papel, un vaso de agua y un micrófono en una sala
Gastón Salmain (centro) junto a sus abogados en una audiencia del juicio político. (Foto: Consejo de la Magistratura)
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó al titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, Gastón Salmain, por mal desempeño de sus funciones. Desestimaron la acusación por “vender” fallos a cambio de coimas, pero su suerte quedó sellada por el segundo cargo que enfrentaba: mentir en el currículum que presentó en el concurso para convertirse en magistrado.

Salmain tiene un procesamiento confirmado en la causa “Attila”, que además de otras restricciones incluye la prisión preventiva con arresto domiciliario. La detención podrá hacerse efectiva ahora que perdió sus fueros.

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Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el juez federal Carlos Vera Barros ordenará la detención en las próximas horas.

El ahora exjuez Salmain no asistió al edificio del Consejo de la Magistratura para escuchar el veredicto. Así se lo aconsejó su defensa a partir del operativo ocurrido este jueves, en el que la Justicia allanó las cajas de seguridad de su exesposa. Incautaron 59.000 dólares en el marco de una investigación por lavado de dinero.

La destitución

La decisión del Jurado sobre la destitución de Gastón Salmain fue unánime. Integraron el jury los magistrados Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral; las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López; los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández.

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La acusación, sostenida por los consejeros Luis Juez, Diego Barroetaveña y Jimena de la Torre, estructuró el pedido de remoción sobre esos dos cargos.

En primer lugar, a Salmain se lo acusó de pactar una coima con el financista Fernando Whpei, con el operador judicial Santiago Busaniche como intermediario, para dictar fallos a favor del fideicomiso Attila.

Según se sospecha, dictó una medida cautelar que autorizó la salida de 10 millones de dólares hacia cuentas en el exterior al tipo de cambio oficial, mientras había cepo y brecha cambiaria, presuntamente a cambio de un soborno de 200 mil dólares.

La acusación remarcó que el juez violó la normativa específica de amparos contra el Estado al otorgar la medida sin competencia territorial, sin exigir una contracautela real y negando el efecto suspensivo de la apelación presentada por el Banco Central.

En su veredicto, el jury concluyó que el arreglo de la coima “no se presentó como una conducta establecida, sino como la conclusión provisoria” del procesamiento, en una causa que aún se encuentra en instrucción.

Remover a un juez por la hipótesis de una investigación en curso “exigiría tomar como propia la valoración del juez penal”, fundamentó el jurado para desestimar los cargos por el caso Attila.

El segundo cargo apuntó al proceso de selección que le permitió acceder a la magistratura en mayo de 2023. Los acusadores señalaron que Salmain omitió declarar en sus antecedentes que había trabajado previamente en el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8 y, fundamentalmente, que la Corte Suprema de Justicia lo cesanteó en el año 2002.

Aquella decisión ocurrió luego de que una empleada judicial lo denunciara por proponerle alterar los sorteos de expedientes para beneficiar a un estudio jurídico privado con el que él colaboraba. Salmain ofreció una coima para ello. Para la acusación, ocultar este hecho impidió que el Consejo de la Magistratura y el Senado evaluaran adecuadamente su idoneidad moral para el cargo.

La defensa del magistrado, ejercida por los abogados José Manuel Ubeira y Yamil Castro Bianchi, rechazó de manera tajante ambas imputaciones y aseguró que la acusación carece de sustento probatorio.

Respecto al caso “Attila”, Salmain declaró que no tuvo intervención directa en la confección del expediente, tarea que delegó en la secretaría del juzgado. Explicó que la resolución se redactó tomando como modelo un fallo previo de la Cámara Federal de Rosario en una causa similar denominada “Comunicación III”.

Asimismo, los abogados atacaron la credibilidad del empresario Fernando Whpei, el financista que declaró como arrepentido en la causa penal e incriminó al juez. Destacaron que no existen registros telefónicos, mensajes ni filmaciones que demuestren reuniones entre Salmain y Whpei.

Para sostener esta postura, presentaron testimonios de empleados del juzgado que afirmaron no haber visto nunca al empresario en las oficinas judiciales y exhibieron los registros de la Prefectura Naval Argentina, donde no figura el ingreso del financista al Juzgado de Rosario.

Sobre la omisión de sus antecedentes, la defensa alegó que el reglamento de los concursos solo exige declarar las sanciones aplicadas en los últimos diez años, por lo que una cesantía ocurrida hace más de dos décadas no debía consignarse obligatoriamente. Salmain también aclaró que su breve paso como auxiliar de mesa de entradas no le “sumaba puntos” para el concurso, motivo por el cual no lo incluyó en su currículum.

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