Judiciales

Juicio de los cuadernos: declara la exsecretaria del acusado Roberto Baratta

El juicio a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 procesados está en etapa de declaraciones testimoniales solicitadas por las defensas

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El juicio por los “cuadernos de las coimas” se reanudó este jueves con nuevos testigos pedidos por las defensas de los acusados ante el Tribunal Oral Federal 7 en Comodoro Py 2002.

Se juzga a la expresidenta Cristina Kirchner y a otros 85 procesados por montar un presunto circuito de recaudación de sobornos entre empresarios beneficiarios de obra pública y concesiones viales, entre 2003 y 2015.

El debate está a cargo del Tribunal Oral Federal 7 integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y como magistrado suplente Néstor Costabel. La acusación está representada por el equipo fiscal que encabeza Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera a cargo del abogado Mariano Galpern.

13:27 hsHoy

La exsecretaria de Baratta dio detalles sobre cómo era su jefe. “Lo he visto revolear un teléfono”

La testigo Rizzo Patrón refirió que las reuniones que mantenía su exjefe Roberto Baratta “eran a puertas cerradas” incluso con empresarios. Mencionó al respecto al expresidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, a Juan Carlos De Goycoechea, este último de Isolux y a Gerardo Ferreyra.

“Las reuniones eran a puertas cerradas. No escuchábamos. La puerta tenía como un portero eléctrico: él apretaba un botoncito desde adentro para que se abriera”, refirió.

Dijo que Lazarte cumplía órdenes de Baratta y que el chofer de este último era el remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno.

“El chofer era Oscar Centeno. Nunca vi más que una relación de chofer y jefe; no me consta que haya habido alguna otra relación”, declaró. Indicó que había una flota de choferes para el área, pero que “Centeno realmente era para el licenciado Baratta”. Cuando Lazarte y Baratta salían juntos, podían utilizar el servicio de Centeno.

Un funcionario “apasionado”

“El licenciado Baratta era apasionado de su trabajo” y no quería dejar de trabajar ni siquiera cuando viajaba. “Nos daba un listado de llamadas y, mientras viajaba, le pasábamos los llamados al celular que tenía Nelson, y él se los pasaba”.

Sobre las reuniones con empresarios, señaló: “No me constan los motivos”.

Roberto Baratta junto a su entonces jefe Julio De Vido
Roberto Baratta junto a su entonces jefe Julio De Vido

Baratta. era una persona “muy efusiva en su trabajo”. “Las efusividades del licenciado las he visto más con empresarios que con nosotros”, dijo y como ejemplo, recordó un gran corte de luz durante fiestas de fin de año por dos semanas. Baratta “se enojó mucho con la gente de Edesur: no les dijo que eran lindos, digamos”.

“En esos casos sí lo he escuchado por ahí insultar a alguien o ponerse más efusivo. Lo he visto revolear un teléfono contra la pared una vez”, acotó.

12:33 hsHoy

El juicio se reanudó con más testigos desistidos

El debate se reanudó este jueves con nuevos anuncios de testigos desistidos y que no serán convocados a declarar, en tanto el Tribunal debe decidir si algunos de sus dichos se incorporarán “por lectura” como prueba. Se trata por ejemplo de empresarios que estuvieron acusados, declararon como arrepentidos en indagatoria y luego fueron sobreseídos. Uno de ellos es Manuel Santos Uribelarrea.

Las defensas reclamaron que en caso de no presentarse en la audiencia tampoco sus declaraciones indagatorias dadas en la instrucción sean consideradas.

Comenzó a declarar la primera testigo del día, María Eugenia Rizzo Patrón. Fue convocada a pedido del acusado Nelson Lazarte, exsecretario de Roberto Baratta.

Rizzo trabajó en el Ministerio de Planificación Federal, en la subsecretaría de Coordinación y Gestión. Fue secretaria del acusado Roberto Baratta, el exjefe del remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno.

Sobre el rol de Lazarte dijo que “actuaba como un cadete, le iba a comprar cigarrillos, llevarle la ropa a la tintorería” a Baratta.

“Nelson acompañaba al licenciado, recibía llamadas, igual que nosotras, éramos un equipo” de tres secretarias a la mañana y tres a la tarde.

11:22 hsHoy

Cuadernos: desde su cargo nacional José López ordenó priorizar pagos a Tucumán porque quería ser gobernador y tocaba la guitarra en peñas para reunir fondos

Lo declararon testigos en el juicio que se le sigue junto a CFK. “Sí, creo que todos nos sorprendimos”, dijo uno sobre el video del exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo escondiendo bolsos con 9 millones de dólares en un convento en 2016

Dos testigos que trabajaron bajo la órbita del exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López, durante el kirchnerismo declararon este martes en el juicio por los “cuadernos de las coimas” que el acusado quería ser gobernador de Tucumán y por eso durante 2015 ordenó acelerar expedientes y pagos a esa provincia.

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