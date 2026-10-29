Juicio de los cuadernos: declara la exsecretaria del acusado Roberto Baratta

El juicio por los “cuadernos de las coimas” se reanudó este jueves con nuevos testigos pedidos por las defensas de los acusados ante el Tribunal Oral Federal 7 en Comodoro Py 2002.

Se juzga a la expresidenta Cristina Kirchner y a otros 85 procesados por montar un presunto circuito de recaudación de sobornos entre empresarios beneficiarios de obra pública y concesiones viales, entre 2003 y 2015.

El debate está a cargo del Tribunal Oral Federal 7 integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y como magistrado suplente Néstor Costabel. La acusación está representada por el equipo fiscal que encabeza Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera a cargo del abogado Mariano Galpern.