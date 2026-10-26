Condenaron en juicio abreviado al jubilado acusado de amenazar a Javier Milei

El imputado difundió en redes sociales fotografías de funcionarios y periodistas con marcas rojas que simulaban miras láser sobre sus frentes.

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El Tribunal Oral Federal 3 condenó al jubilado Daniel Rubén Vera, alias Elpidio Sánchez, a un año y seis meses de prisión efectiva por amenazas e incitación al odio a raíz de sus publicaciones en redes sociales contra el presidente Javier Milei, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el ex diputado José Luis Espert y los periodistas Eduardo Feinmann, Jonatan Viale y Luis Majul.

El juez Fernando Marcelo Machado Pelloni homologó un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía, la defensa y el acusado, después de que Vera reconociera los hechos, aceptó la calificación legal y consintió la pena propuesta.

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Con la confirmación de esa sentencia, el TOF 3 le otorgó la libertad condicional de acuerdo con el artículo 317, inciso 5, del Código Procesal Penal de la Nación y el artículo 13 del Código Penal, que regulan los parámetros para recibir el beneficio, basado en el tiempo de detención.

Daniel Vera, quien antes de jubilarse fue empleado administrativo de la Obra Social para la Actividad Docente, utilizaba en Facebook el perfil “Elpidio Sánchez”.

Para llegar al acuerdo de juicio abreviado, admitió haber hecho las publicaciones, a la vez que sostuvo que no tenía intención de amenazar a nadie, sino que expresó su descontento con la situación actual.

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Tras el acuerdo, la condena recayó sobre tres hechos de amenazas anónimas reiteradas, en concurso real con el delito de incitación a la persecución o el odio. Además de la pena de prisión efectiva, el tribunal le impuso las costas del proceso.

Las amenazas

La investigación estableció que el condenado, desde su cuenta personal, publicó imágenes de Milei y Espert con puntos rojos sobre sus frentes, presentados como una mira láser. También difundió fotografías de Feinmann, Viale y Majul con el mismo recurso gráfico.

El tribunal consideró probado que las imágenes constituían amenazas de muerte anónimas, a la vez que tuvo por acreditado que Vera promovió expresiones antisemitas y discriminatorias.

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La sentencia refiere que se detectaron 13 publicaciones, una de ellas compartida en el grupo abierto “Por Palestina”, donde comentó sobre una imagen del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu: “Como ratas hay que cazarlos y eliminarlos”.

La causa judicial acreditó trece publicaciones con mensajes antisemitas y expresiones violentas dirigidas contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. (REUTERS/Kevin Coombs/File Photo)

Otras publicaciones incluyeron mensajes contra personas judías, celebraciones de ataques contra ciudades israelíes y expresiones que alentaban su eliminación. Junto a una imagen de Milei, Vera escribió: “Haga patria, dígale no al judío”.

Al compartir un video de misiles que impactaban en Haifa, publicó: “Hermosa lluvia de fuego sobre la inmundicia”. En otra entrada, expresó su deseo de “la eliminación de la faz de la tierra de los inmundos genocidas de la Palestina Ocupada”.

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La pesquisa comenzó el 15 de enero de 2025, cuando la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad detectó publicaciones de contenido político-religioso y mensajes de odio en la cuenta.

El allanamiento en el domicilio del acusado en Resistencia derivó en el secuestro de dispositivos electrónicos, armas blancas y rifles de aire comprimido.

Los registros de las compañías de telecomunicaciones indicaron que varias direcciones IP utilizadas por el perfil correspondían a la sede de la Obra Social para la Actividad Docente. Las verificaciones de campo permitieron identificar a Vera como empleado de ese establecimiento.

Finalmente, la Policía allanó el domicilio de Vera, en Resistencia. Durante el procedimiento fue detenido y los investigadores encontraron una computadora encendida con el perfil “Elpidio Sánchez” abierto.

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En la vivienda fueron secuestrados dispositivos electrónicos, entre ellos computadoras, discos externos y memorias USB, además de un machete, 19 cuchillos, rifles y pistolas de aire comprimido calibre 5,5 milímetros. La Agencia Nacional de Materiales Controlados informó que Vera no estaba registrado como legítimo usuario de armas de fuego.