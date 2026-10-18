Jorge Rizzo, de cara a las elecciones para el Consejo de la Magistratura: “La institución sirve, lo que no sirve es la gente”

Jorge Rizzo, abogado y periodista compite por una banca en el Consejo de la Magistratura

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Jorge Rizzo, candidato en las elecciones de abogados para el Consejo de la Magistratura por la Lista N° 4 “Abogacía Unida y Dignidad Profesional”, cuestionó en la víspera de la votación el actual funcionamiento del organismo. Los letrados elegirán a cuatro representantes para el ciclo 2026-2030 este 20 de octubre.

“La institución sirve, lo que no sirve es la gente”, definió el abogado y periodista al ser consultado sobre su decisión de competir en un organismo del cual se muestra escéptico, en una entrevista brindada a Romina Manguel en su programa A confesión de parte por Radio Splendid.

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El candidato sintetizó su plataforma electoral en dos postulados esenciales. El primero busca establecer una igualdad “real” entre los profesionales del derecho y los magistrados durante el ejercicio de sus funciones, una equivalencia que hoy se encuentra consagrada en las leyes de colegiación y en los códigos procesales, pero que en la práctica cotidiana, según su visión, no se cumple. El segundo eje consiste en frenar los “abusos” por parte de los jueces hacia los litigantes, señalando que los jueces carecen de potestades disciplinarias directas sobre los abogados, una atribución que corresponde exclusivamente a los colegios profesionales.

Bajo el lema “Tiempo de valientes”, Rizzo describió su meta principal dentro del Consejo de la Magistratura como una tarea de “higienización”.

“Vamos a hacer mucho más de lo que se hace. ¿A qué vamos al Consejo? A tratar de higienizar, a que tengan un poquito de cuidado. Acá hay que tratar de higienizar porque hay cosas que están muy roñosas en el Consejo de la Magistratura”, ahondó el abogado.

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Según contó en la entrevista, la propuesta para presentarse a las elecciones de este martes surgió mientras estaba en su casa mirando una carrera de Franco Colapinto; sonó el timbre, era Juan Manuel Olmos y este le ofreció sumarse a la lista. Quien encabeza el espacio “Abogacía Unida y Dignidad Profesional” es Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba.

Itatí Demarchi Arballo (Gentileza: Puntal Villa María)

Cerca de 184.000 matriculados federales están convocados a participar en todo el país.

Las bancas que se ponen en juego son las que actualmente ocupan Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques.

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Las cuatro nóminas oficializadas por la Junta Electoral son: Abogacía Federal, encabezada por Fernando Levene; Abogacía por la Libertad, con Luis Palomino como primer candidato; Unidad en Defensa de la Abogacía, liderada por Alberto Biglieri; y Abogacía Unida y Dignidad Profesional, que lleva al frente a Demarchi Arballo.

Los cuatro consejeros salientes expresaron su respaldo a alguna de las propuestas que competirán en los comicios: De la Torre y Maques acompañan a Unidad en Defensa de la Abogacía; Vázquez, a Abogacía Federal; y Grau, a Abogacía Unida y Dignidad Profesional.

Más de 184.000 abogados participan en las elecciones federales

Los comicios de la abogacía forman parte del proceso de renovación de los distintos estamentos del Consejo, que este mes también celebró la elección de los cuatro consejeros por el estamento de los jueces, mientras que los académicos aún deben elegir a uno de los miembros que les corresponde.

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Los representantes de los abogados integran un cuerpo compuesto por 20 miembros. Entre las funciones del Consejo de la Magistratura están la realización de los concursos públicos para cubrir vacantes en la Justicia nacional y federal, la elaboración de las ternas de candidatos que luego son elevadas al Poder Ejecutivo, el ejercicio de facultades disciplinarias y la intervención en los procedimientos de remoción de magistrados.