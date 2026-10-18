Hallaron muerto al gendarme arrastrado por un arroyo cuando se dirigía a un puesto de guardia en Neuquén

José Galeano pertenecía al Escuadrón 31 de Gendarmería Nacional en Las Lajas

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El cabo primero José Galeano, de 38 años, efectivo de Gendarmería Nacional, fue hallado muerto este domingo tras más de 24 horas de búsqueda en los cursos de agua cercanos a Las Lajas, en Neuquén, después de ser arrastrado por la corriente el sábado mientras se dirigía a relevar a un compañero. La Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de la provincia confirmó el hallazgo mediante un comunicado oficial.

Comunicado oficial del Gobierno de Neuquén informando el hallazgo del cuerpo

El sábado, cerca de las 9:00, Galeano caminaba hacia el puesto Cochico-Romero para reemplazar a un compañero de guardia. Al intentar cruzar el arroyo Romero, crecido por el caudal, el agua lo arrastró. Ese curso desemboca en el arroyo Codihue, a la altura de la estancia Halcón, a unos 20 kilómetros de Las Lajas, informó La Mañana de Neuquén.

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Otro integrante de la fuerza cayó al agua cuando intentó auxiliar a Galeano, pero logró ponerse a salvo al sujetarse de una rama, según fuentes citadas por el mismo medio.

El cuerpo fue localizado varios kilómetros aguas abajo del punto donde se produjo el arrastre, según el comunicado de la Secretaría de Emergencias.

Más de 100 personas participaron en la búsqueda del efectivo de Gendarmería

“Operativo de búsqueda en Las Lajas. La Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo lamenta el hallazgo sin vida del cabo primero José Galeano, efectivo de Gendarmería Nacional cuya búsqueda se desarrollaba en Las Lajas, a varios kilómetros aguas abajo del lugar donde desapareció. Se agradece el trabajo de todos los organismos e instituciones que participaron del operativo, y se expresan las más sentidas condolencias a su familia, a sus compañeros y a Gendarmería Nacional”, expresó el comunicado oficial.

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El operativo de búsqueda en los arroyos de Las Lajas

Las tareas comenzaron el sábado y se extendieron durante más de ocho horas, con dos helicópteros, drones y buzos tácticos, hasta que la falta de luz obligó a suspenderlas después de las 18:30. El domingo, los equipos retomaron la búsqueda con recursos aéreos, acuáticos y terrestres.

El operativo de búsqueda se desarrolló en los cursos de agua cercanos a Las Lajas

Participaron más de 100 personas, entre ellas unos 50 efectivos de Gendarmería, bomberos voluntarios, agentes de la Policía del Neuquén, Defensa Civil de Las Lajas y Zapala, brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego y especialistas en rescate acuático. Además se usaron embarcaciones, helicópteros, buzos tácticos y tres drones, uno de ellos equipado con cámaras térmicas.

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La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, describió a la prensa local las dificultades de trabajar en la zona: el arroyo tenía “un altísimo caudal” y era “muy complejo para poder navegarlo”. La funcionaria mencionó la velocidad del agua, los cañadones profundos y la presencia de sedimentos como factores que complicaban el avance de los rescatistas.

El acompañamiento a la familia del gendarme

Los equipos utilizaron helicópteros, drones, embarcaciones y buzos tácticos

La esposa, una hija y una hermana de Galeano llegaron al área de búsqueda el domingo por la mañana y recibieron asistencia psicológica de la Secretaría de Emergencias. Un equipo de profesionales acompañó a la familia desde el mismo momento en que se confirmó el hallazgo.

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Ortiz Luna había anticipado la dureza de ese momento antes de que se encontrara el cuerpo. “El momento más difícil fue recién, la llegada de la familia”, declaró al periódico.

Galeano tenía 38 años, era oriundo de la provincia de Buenos Aires, padre de tres hijos y llevaba ocho años destinado en el Escuadrón 31 de Las Lajas, de acuerdo con La Mañana de Neuquén. A pedido de Gendarmería, la provincia dispuso una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) para asistir a sus familiares y al personal desplegado.